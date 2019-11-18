麦当劳中国获绿色建筑峰会"先锋领导力大奖"





麦当劳中国日前在2019年美国绿色建筑委员会主办的中国绿色建筑峰会上获得"先锋领导力大奖"，这也是麦当劳在全球范围内首次获此殊荣。

麦当劳中国首席执行官张家茵表示，麦当劳在中国内地运营超过3200家餐厅，每年新开餐厅超过420家。公司一直在思考，如何通过自身的规模，为顾客以及下一代做出有意义的改变。麦当劳绿色餐厅行动获得行业认可，更加坚定了其可持续发展理念。今后，麦当劳将与全行业携手共进，推动更多真正的变革。

2018年，麦当劳中国宣布"我们的一小步，世界的一大步"可持续发展愿景及行动计划。作为该行动计划的重要组成部分，麦当劳中国承诺，从2019年至2022年，开设超过1800家绿色餐厅，符合美国绿色建筑委员会颁发的"能源与环境设计先锋"的 "室内设计与施工"认证标准。预计近期，将共有超过300家新开的麦当劳餐厅获得此认证。

首批落成的麦当劳绿色餐厅包括已正式获得"能源与环境设计先锋"金级认证的雄安新区首家麦当劳餐厅。未来，麦当劳中国将继续推动餐厅节能减排，让更多绿色餐厅落地。



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