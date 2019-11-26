摩拜诉滴滴两款共享单车车锁专利侵权





据北京知识产权法院官方消息，北京摩拜科技有限公司日前起诉北京小桔科技有限公司、杭州青奇科技有限公司侵害发明专利权，并于2019年11月20日采取证据保全措施，依法查封、扣押了小桔公司、青奇公司在北京市运营的带有被诉侵权的马蹄形锁具的青桔单车和小蓝单车。

据悉，原告摩拜公司主张其为第201510886031.6号、名称为"一种锁"的专利权人，该发明专利于2015年12月6日申请，于2018年9月11日予以授权公告。

摩拜公司发现被告小桔公司、青奇公司在滴滴APP上运营的共享单车租赁业务中，提供的青桔单车和小蓝单车使用了由灰色面壳与黑色底壳装配而成的马蹄形锁具，该锁具及安装有该锁具的自行车落入了原告涉案专利权的保护范围，故请求判令被告小桔公司、青奇公司停止制造、使用、销售和许诺销售被诉侵权产品，销毁库存和专用于制造被诉侵权产品的零部件、工具、模具和设备，两被告连带赔偿原告因侵权行为造成的经济损失及原告为制止侵权行为的合理支出共200万元。

目前，案件正在进一步审理中。

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