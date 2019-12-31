中国新年正式实行消费品召回规定

中国新年正式实行消费品召回规定19年12月31日 | 打印文章 | 转发给好友 | 类别: 法令法规, 消费者
中国国家市场监管总局日前正式审议通过了《消费品召回管理暂行规定》，将于2020年1月1日正式实行。
据悉，该规定将消费品定义为"消费者为生活需要购买、使用的产品"，意味着冰箱、洗衣机、空调、彩电等大家电产品，抽油烟机、烟灶等厨电产品以及各类小家电产品都将受到《规定》的制约。
《规定》要求生产制造企业对于有缺陷的产品进行召回，短期来看会提高部分企业的成本，但长期来看能够倒逼企业提高对自身产品质量的把控，提高行业门槛和技术门槛，进一步促进对生产低价、低质量产品的企业进行清洗，推动家电产业的良性发展，有利于各个家电品类，特别是新兴品类的整体发展，并在一定程度上限制盲目追风口的企业进入市场。
消费者是家电召回制度实行的最大受益者。据中消协公布的数据显示，2019年第三季度，家用电子电器类受理的投诉共31395件，占商品投诉总量的30.42%，位居商品类投诉首位，其中有三分之一的投诉为产品质量问题。
《规定》详细说明了企业对于缺陷产品召回应承担的责任，利于保护消费者的合法利益。
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