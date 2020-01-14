北京奔驰召回545辆GLB SUV





据市场监管总局消息，北京奔驰日前向市场监管总局备案召回计划，召回545辆2019年6月24日至2019年11月21日之间生产的GLB SUV汽车。

据悉，本次召回范围内的车辆，第二排座椅下方的线束可能未按照规范布线。如果将第二排座椅移到前端以便于乘员进入第三排座椅，则可能损坏线束，影响第二排座椅侧气囊的正常工作，并且系统可能无法按预期向驾驶员提供第二排乘客未正确系好安全带的警告。此外，如果在使用"方便进出"功能后第二排座椅未正确锁止，驾驶员可能无法得到警告提示，存在安全隐患。

北京奔驰汽车有限公司将为召回范围内车辆检查第二排座椅下方线束并进行调整，如线束破损则进行返修，以消除安全隐患。

北京奔驰汽车有限公司将通过挂号信等方式通知有关用户召回事宜。用户也可以通过座机或手机拨打服务热线咨询，或登录国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网站以及关注微信公众号了解更多信息。

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