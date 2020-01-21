中国将于2020年底禁用不可降解一次性塑料吸管





中国国家发展改革委、生态环境部日前印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，其中对一次性塑料餐具提出了新要求：到2020年底，全国范围内餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管。

目前，在推动实施替换一次性塑料吸管动作最快的，要算饮品类为主的餐饮连锁品牌。全球咖啡连锁巨头星巴克表示，该公司从2019年4月就从深圳和上海开始试点，停止提供塑料吸管，改成使用直饮杯盖与纸质吸管。具体做法是，对于不含搅打奶油的冰饮，其提供特别研发的直饮杯盖；对于其他需要吸管的，则提供纸质吸管。星巴克表示，到2019年12月31日，星巴克已完成了中国内地所有门店的塑料吸管转换工作，可提前实现2020年在全球范围内停止使用塑料吸管的减塑承诺。

作为国内新式茶饮代表的喜茶则表示，该公司从2019年开始推行纸吸管。截至2019年年底，有14.4%的喜茶用户将纸吸管作为最常选择的吸管类型。

全球连锁快餐巨头麦当劳在中国市场从2007年开始率先提供纸制外卖袋，十年来累计减少超过20亿个塑料袋。该公司表示，目前正密切关注政府减塑方面的政策与规定，与供应商携手积极关注并支持环保，今年也将有进一步行动。

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