特斯拉（北京）召回3183辆Model X汽车





据国家市场监督管理总局消息，特斯拉汽车（北京）有限公司日前根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定自2020年6月7日起，召回2016年4月15日至2016年10月16日期间生产的部分进口Model X系列汽车，共计3183辆。

据悉，本次召回范围内的部分车辆在长期暴露于强效除冰盐等高腐蚀的环境时，将转向机电机固定在转向机壳体上的螺栓可能被腐蚀并断裂，造成转向机电机发生移位、传动皮带打滑，从而导致转向助力减弱或丧失，可能会增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。

特斯拉汽车（北京）有限公司将为召回范围内的车辆免费更换新的转向机钢制螺栓，并在转向机电机壳体以及电机固定螺栓上增加防腐蚀涂层；如发现固定螺栓损坏或者在拆卸过程中受到损坏则免费更换转向机，以消除安全隐患。

特斯拉汽车（北京）有限公司将通过挂号信等方式通知相关车主。用户也可通过拨打客户服务热线、登录国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网站以及关注微信公众号等方式了解更多信息。

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