京东宣布未来三年向湖北投资超60亿元





京东集团日前对外宣布，将在未来三年向湖北投资超过60亿元，从新基建、产业扶持、扶贫助农三大领域入手，全方位助力湖北经济恢复及当地中小企业发展。

在新基建领域，京东将全力支持湖北打造以智能供应链和智慧物流为核心的新一代基础设施。在智慧物流园区建设方面，京东将在目前以武汉亚洲一号为核心、覆盖全湖北的高效物流网络基础上，以技术投入推动物流产业升级。在智慧城市服务方面，京东将推动建设包括湖北省应急物资管理平台、数字媒体信息服务平台等在内的一系列智慧城市服务。

在产业扶持领域，京东将不断加强对湖北当地品牌和中小企业发展的扶持力度。京东已推出一系列费用减免和扶持计划，支持当地农特产品和小微企业尽快复产复工、恢复运行。

在扶贫助农领域，京东将重点支持湖北的贫困地区农产品高效上行，以产业扶贫、用工扶贫、金融扶贫等诸多方式帮助贫困地区脱贫致富。

京东集团表示，将充分发挥自身优势，全面开放多年来锻造的供应链、物流、技术、服务等核心能力，通过一系列支持举措，为湖北经济复苏激活贡献自己最大的力量。

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