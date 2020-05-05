小米启动网络恶意营销账号专项整治行动





小米公司近日发布公告称，将开展为期两个月的网络恶意营销账号专项整治行动。

小米在小米社区发布的公告表示，为进一步落实《网络信息内容生态治理规定》要求，加大对网络恶意营销行为的治理力度，营造风清气正的网络环境，按照国家网信办和北京市网信办统一部署，从即日起，将开展为期两个月的网络恶意营销账号专项整治行动。

专项整治行动将重点针对以下问题网络账号：为获取流量和广告进行恶意营销，无中生有造热点，引发社会恐慌；冒用权威人士和机构名义，发布谣言误导公众；炮制耸人听闻标题，引发群众焦虑和不安；恶意篡改党史国史，鼓吹历史虚无；诋毁抹黑英雄烈士，消解主流价值观，大打色情"擦边球"，影响青少年身心健康；大搞"黑公关"敲诈勒索，侵害企业或个人合法权益的恶意营销行为。

小米表示，专项整治行动期间，公司内容安全风控部门将加大巡查处置力度，积极受理社会各界举报，确保专项整治取得实效。公司也衷心地欢迎广大网民、媒体和社会各界积极举报相关问题，携手营造清朗网络空间。

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