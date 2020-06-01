360大病筹联合中华儿慈会发起大病儿童陪伴计划





据悉，360大病筹联合中华少年儿童慈善救助基金会共同发起的"大病儿童陪伴计划"日前在江西南昌启动，并携手爱奇艺自制儿童动画《嘟当曼》推出系列儿童关怀活动"小海豚陪伴日"。

该计划是360大病筹宣布进军江西以来发起的第一场活动，未来将走进全国多家医院，依托互联网科技为大病儿童提供便捷、高效的筹款服务，解决贫困家庭儿童患者医疗资金的难题，结合医院场景为大病儿童提供一对一心理辅导、医护辅助服务。

据360大病筹全国线下负责人王丹介绍，当前通过互联网科技手段获取医疗救助的大病儿童数正在不断增加，截至2020年5月底，360大病筹平台累计帮助大病儿童近万名，其中，恶性肿瘤、白血病儿童占比23.75%，平均达成筹款额度约为12万，最快完成筹款时间3.5小时。

根据官方公布的资料显示，360大病筹致力于为大病患者提供安全、免费、便捷的医疗筹款服务。

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