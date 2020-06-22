滴滴为北京司机免费做核酸检测





为落实精准防控疫情，全力确保出行安全，滴滴于近日宣布，将陆续为北京现有的和新加入的所有滴滴网约车及代驾司机进行核酸检测，费用全部由滴滴承担。

滴滴网约车总裁陈熙表示，除了提供免费核酸检测，北京9个线下防疫站已重新启用，司机师傅们可以前往做免费消杀。自从春节期间设立以来，滴滴全国防疫服务站已累计为司机免费消毒近百万次。本次重新开放将会继续守护北京司机，提供力所能及的帮助。

为了更放心的做好车内隔离，北京滴滴防护膜已于6月18日恢复安装，司机有意愿安装可根据车主端通知，提前预约前往指定地点，安装补贴由滴滴提供。除了安装普通的整张防护膜，司机还可根据车辆需求，选择"2.0升级版"：利用通风管道和防护膜密封结合的方式，把前排空调凉风直通到后排座位，缓解乘客乘车闷热。

滴滴表示，将坚持做好常态化疫情防控，不松懈，不大意，响应政府号召全力配合防控工作。请各位司机保护好自己，请广大用户做好防护措施，一起努力守护出行安全。

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