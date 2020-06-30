麦当劳中国宣布逐步停用塑料吸管





继2020年5月发布全新品牌理念"因为热爱，尽善而行"之后，麦当劳中国于近日宣布这一理念下的首项环保举措：公司将在食品包装上进一步减塑，逐步停用塑料吸管。

自6月30日起，北京、上海、广州、深圳近千家餐厅的堂食及外带率先实施，消费者可通过新型杯盖直接饮用不含固形物的冷饮，相关减塑举措将于2020年内覆盖中国内地所有餐厅。届时，预计每年约减少400吨塑料用量。

麦当劳中国首席执行官张家茵表示，麦当劳的热爱不止于美味和服务，公司对所在的社区和环境也心怀热爱，努力共建"美丽中国"。麦当劳中国相信，利用麦当劳的规模，减少吸管的"一小步"，也能成为可持续发展的"一大步"。过去十几年麦当劳持续开展"绿色包装"行动：2007年，率先将外带塑料袋换为纸袋，累计减少超过25亿个塑料袋；2010年，麦旋风改为纸杯包装，累计减少超过5亿个塑料杯；2015年，刀叉尺寸优化，降低约10%的塑料用量。2020年，麦当劳所有的纸制包装，都100%来自经森林管理委员会FSC认证的原纸。

中华环境保护基金会理事长徐光表示，减塑是保护生态环境的重要措施，是可持续发展的迫切需要。麦当劳在减少塑料吸管方面主动行动，带动广大消费者调整消费习惯，为减塑起到了积极推动作用，为保护生态环境做出了积极贡献。生态环境保护需要企业和社会公众共同参与、共同行动，我们都应该从自身做起，为建设"美丽中国"助力。

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