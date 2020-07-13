阿里巴巴发布2020财年公益"财报"





阿里巴巴日前对外发布的2020财年公益"财报"数据显示，在过去的2020财年，阿里经济体公益平台上累计产生公益捐赠超100亿笔，累计为公益机构筹款超22亿元。

自2016年发布首个区块链公益项目以来，区块链已在阿里巴巴经济体公益多个场景中广泛应用，本财年总捐赠金额中，超6成爱心捐赠已被记录在链。

数据显示，截至上财年，阿里员工总公益时累计已经超过100万小时，由阿里巴巴合伙人发起成立的公益基金超10个。

截至2020财年底，阿里经济体各项抗疫投入总计超33亿元，其中，投入超20亿元用于医疗物资采购、运输、疫苗研发等，所捐赠物资涵盖除南极洲之外的所有大洲，物资总量超2亿件。

此外，国家级贫困县在阿里平台网络销售额974亿元，淘宝直播带动农产品上行60亿元，年内新增农民主播过万。

在环保领域，截至2019年年底，阿里巴巴公益基金会累计已投入超3亿元，资助了近300个环保类项目，蚂蚁森林带动公众种树超2亿棵。

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