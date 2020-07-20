北京对1.3万家超市进行垃圾分类检查





自2020年5月1日新修订的《北京市生活垃圾管理条例》正式实施以来，截至7月中旬，北京全市城管执法系统共对1.3万余家超市的生活垃圾分类问题开展检查，其中存在问题的超市有1118家，存在问题率为8.2%。

根据新版《北京市生活垃圾管理条例》规定，北京市生活垃圾分为四类，分别是可回收物、厨余垃圾、有害垃圾及其他垃圾，并指出公共场所应当根据需要设置可回收物、其他垃圾两类收集容器。

同时，超市、商场、集贸市场等商品零售场所使用超薄塑料袋的，由市场监督管理部门责令立即改正，处5000元以上1万元以下罚款；再次违反规定的，处1万元以上5万元以下罚款；餐饮经营者、餐饮配送服务提供者或者旅馆经营单位主动向消费者提供一次性用品的，由城市管理综合执法部门责令立即改正，处5000元以上1万元以下罚款；再次违反规定的，处1万元以上5万元以下罚款。

目前检查中发现的问题主要有：未建立生活垃圾分类日常管理制度、未将生活垃圾分别投入相应标识的收集容器、未按规定设置并管护生活垃圾分类收集容器三类。

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