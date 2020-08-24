哈啰出行将投1亿元倡导文明出行





哈啰出行旗下哈啰单车、哈啰公共助力车日前面向共享两轮出行行业发起"三个无差别"倡议，号召共享单车企业一起不分品牌、不分共享或私人，"无差别整理、清洁、消杀"车辆。

据悉，"三个无差别"倡议是哈啰出行年度"共文行动"的重要组成部分，旨在联动各方共同创建城市文明出行环境。哈啰首先将投入1亿元资金，其中5000万元用于补贴激励全国数亿用户文明出行习惯，其余用于运维扩招。据悉，哈啰将面向驾照分优秀的用户提供5000万元现金补贴，主要体现为购卡补贴、文明骑行任务奖励、组队骑行公益捐助等；此外，对于城市禁停区车辆的管理上，哈啰也将投入现金补贴鼓励用户骑往合规运营区域。

哈啰单车事业部总经理褚轶群表示，哈啰已开始专项招聘1000名一线共文行动队员，短期进行无差别整理、清洁、消杀车辆；长期联动政府管理部门，进行地铁站点、商圈等骑行热点地区创新管理。

除了在车辆管理和出行环境方面的投入，哈啰用于引导用户文明用车的驾照分产品上线已满一年。此前，哈啰升级驾照分产品的正向激励规则，新版的骑行驾照分满分12分，分为A到F共6个等级。其中，A等级对应的是10到12分认定为优秀。

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