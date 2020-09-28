LG在华召回9434台OLED电视





据国家市场监督管理总局发文介绍，日前，乐金电子（中国）有限公司按照《消费品召回管理暂行规定》的要求，向国家市场监督管理总局报告了召回计划，将自即日起，召回2016年5月至2019年9月期间制造的LG品牌电视，具体涉及OLED65C7、 OLED65E7、 OLED65W7、 OLED65E6、 OLED65G6、 OLED77G6、 OLED77W7、 OLED77W8、OLED65W8、 OLED65W9、 OLED77C8、 OLED77W9、 OLED77C9共计13个型号的OLED电视机，涉及数量为9434台。

根据通知，本次召回范围内的OLED电视机，由于用于消除输入电源中杂质干扰的电容器（X-Cap）单品质量问题，引起电源板内的电流增加，从而引发过热问题。特殊情况下，可能会使电视机背板局部熏黑或熔融。

对于召回范围内的OLED电视机，乐金电子（中国）有限公司将积极落实企业主体责任，开展缺陷产品召回、安全技术改进工作，提升产品安全水平，并免费维修，以消除安全隐患。

LG自即日起在官方网站上发布召回计划，提示持有受影响产品的消费者停止使用该产品并联系乐金电子（中国）有限公司进行免费维修。用户可登录乐金电子（中国）有限公司官方网站查看持有的产品是否为在受影响范围内，或通过客户服务热线进一步了解具体情况。

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