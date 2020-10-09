闲鱼冻结1.9万个涉欺诈用户





闲鱼日前对外发布网络生态治理专项行动公告（四），平台于9月30日至10月6日冻结涉欺诈用户1.9万个，处理色情低俗类商品1.7万件，冻结用户1000余个。

据介绍，为严格遵守国家《网络信息内容生态治理规定》，响应国家网信办“2020清朗专项行动”工作要求，落实浙江省委网信办网络生态治理“两专一规”专项行动，切实履行企业主体责任，净化平台环境，促进网络空间清朗，闲鱼在浙江网信办的督导下，全面加大整治工作力度，开展网络信息内容专项整治行动。闲鱼将定期向用户公示相关整治行动与数据。

最新数据显示，9月30日至10月6日期间，闲鱼冻结涉欺诈用户1.9万个；处理色情低俗类商品1.7万件，冻结用户1000余个；处理其他有害信息共计35.6万条，冻结用户1.8万个；共受理21.6万条举报，其中有效举报7.9万条，均已进行处理。

闲鱼方面表示，为便于会员举报，闲鱼已在商品详情页图片下方右下角增开举报入口，欢迎广大用户积极举报违法违规信息，闲鱼会依据相关法律法规和闲鱼规则进行及时受理。

暂无评分

评分:

Loading... Loading...

评论: