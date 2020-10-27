高瓴投资参与设立研究型医院建设基金





中国研究型医院学会与高瓴日前签署战略合作框架协议，联合成立“生命科学转化基金”，一期规模10亿元人民币，重点关注中国研究型医院建设、医药器械领域原发创新，构建行业生态。

该战略合作协议主要围绕研究型医院模式建设、国内外学术交流促进、研究型医疗人才培养及科技合作与成果转化四个方面展开。中国研究型医院学会进行研究型医院顶层设计，高瓴全资控股的高博医疗集团以旗下实体医院作为试点单位，共同探索和实践研究型医院模式。

双方将对接海内外优秀医药与创新企业资源，引入高质量的临床研究项目，提高临床试验设计水平和临床研究转化效率。高博医疗集团作为孵化器，通过探索研究型医院模式，将创新成果临床转化的模式落地。

生物医药和医疗健康一直是高瓴的重点战略投资方向。在创新药领域，高瓴支持了癌症靶向治疗、免疫治疗、基因治疗、遗传病治疗、细胞治疗、自体免疫疾病等多种方向的全球几十家创新型生物制药公司，投资了百济神州、君实生物、信达生物、恒瑞医药、甘李药业等明星公司。

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