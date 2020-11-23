北京冷链追溯平台已注册7439家企业





北京市市场监督管理局、北京市药品监督管理局、香港特别行政区政府食物及卫生局日前在北京国际饭店举办第23届京港洽谈会食品药品安全合作专题活动。

据悉，这是京港两地连续第8年就食品药品安全专题开展交流合作。

本次活动采取线上会议直播方式，京港两地监管部门、行业专家以“凝聚京港协作合力、共筑食品药品安全防线”为主题，围绕食品安全追溯体系建设、食品安全检验检测新技术等开展深入交流。

北京市市场监督管理局食品流通安全监督管理处处长纪晔在会上介绍称，北京冷链已累计收到注册申请8453个，已经完成注册的企业达7439家，其中，明确经营进口冷藏冷冻肉类水产品的企业2966家。产品的来源国家有澳大利亚、越南、巴西等，进口产品通过内贸方式流入北京、上海、天津、浙江等地。冷链追溯平台目前已经记录品种12413，已记录产品批次19609个。

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