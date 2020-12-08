优酷与中国盲文图书馆共建无障碍网络视听平台





优酷宣布将与中国盲文图书馆共建无障碍网络视听平台。

此前，优酷已更新了经过无障碍化改造的新版本，并上线无障碍剧场，满足视障人群线上消费文化作品的需求。

据世界卫生组织统计，中国约有1700万人存在不同程度的的视力障碍，他们中的大多数无法通过互联网参与文化消费。为了满足视障人群上网看电影的需求，优酷对APP做了无障碍化改造。新版本上线后，视障者使用的读屏软件，会以页面模块为单位，读取模块信息，视障者通过语音指引选择自己喜欢的影视作品。

在内容储备方面，优酷还将与中国盲文图书馆合作上线无障碍剧场。借助中盲图在无障碍电影内容制作方面的能力，优酷还将联合阿里影业，在技术、渠道、版权资源方面相结合，计划在未来三年推出100部无障碍视频内容，让视障人群也能随时随地“追大片”。

据悉，优酷与中盲图的合作，也是“读光计划”的一部分。该计划由中国盲文图书馆联合浙江大学、阿里巴巴共同发起，除了共建无障碍网络视听平台，首批成果也包括阿里云与中盲图共建“智能家居馆”，计划向视障人士捐赠5000台天猫精灵智能音箱；阿里达摩院输出最新的OCR读屏技术方案，大幅提升读屏准确率，帮助视障人士更方便地获取知识和资讯。

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