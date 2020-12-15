国内133家企业签署网络数据安全自律公约





据工信部消息，为切实做好电信和互联网行业网络数据安全保护，持续提升行业数据安全治理水平，工业和信息化部网络安全管理局指导中国互联网协会充分发挥行业组织自律职能，制定发布了《电信和互联网行业网络数据安全自律公约》。

《自律公约》主要倡导了企业在网络数据安全责任上的五类要求：一是明确管理责任部门，制定管理制度规范；二是加强网络数据资产梳理和分类分级管理；三是深化网络数据安全合规性评估；四是依法规范数据对外合作安全管理；五是建立完善用户举报与受理机制。

在第六届中国互联网法治大会数据安全论坛上，中国互联网协会已累计组织中国电信、中国移动、中国联通、阿里、腾讯、百度、京东、360、爱奇艺等133家基础电信企业和重点互联网企业签署了《自律公约》。

《自律公约》的签署将进一步强化行业自律和共治，促进企业自觉对标对表有关法律法规和政策标准要求，加强网络数据安全保护，共同营造健康安全网络生态，助力数字经济高质量发展。

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