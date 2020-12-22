腾讯云为3000名大学生提供免费认证培训





在2020 Techo Park开发者大会上，腾讯云针对高校开发者，发布了公益计划“腾讯云·未来开发者云梯计划”。

根据该计划，2020年“云梯计划”对接全国62所高校，为3000名大学生提供免费的腾讯云认证培训和考试名额。学生们通过系统性、实战性学习，获得腾讯云权威专业凭证。

根据规划，目前已经开放的培训和考试科包括基础、入门两个等级，涵盖了云从业者云技术认证、云开发工程师、云运维工程师、云架构工程师等多个课程。参与计划的学生完成在线培训，并通过考试后，即可获得腾讯云认证证书。持有证书的同学，可登陆优才计划官网，进行简历投递，有腾讯云及生态企业岗位可供挑选。

同时，腾讯云还将不定期地为学校定制免费的技术公开课，围绕“主流技术分享”、“求职秘籍放送”两大主题，在秋招、春招等时间窗口，邀请腾讯技术专家和HR团队免费为学生做公益分享。聚焦技术公司实战，给出技术学习、成长方向的建议，帮助高校开发者快速成长。

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