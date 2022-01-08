党的十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》（以下简称《决议》）强调，党中央要求党的领导干部提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，胸怀“国之大者”，对党忠诚、听党指挥、为党尽责。在新的赶考之路上，我们要深入学习贯彻六中全会精神，认真落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，充分发挥行业“统一领导、垂直管理、专卖专营”体制优势，全面加强党的建设，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在坚守初心使命中实现高质量发展。

增强政治判断力，坚决做到“两个维护”

党的领导是党和国家的根本所在、命脉所在，是全国各族人民的利益所系、命运所系。党的领导是全面的、系统的、整体的，保证党的团结统一是党的生命。学习贯彻六中全会精神，必须增强政治判断力，坚决落实“两个一以贯之”要求，确保党的领导有机融合到行业治理全过程和各方面，织密上下贯通的组织体系，在强化基层党组织政治功能中落实党的全面领导。

坚决做到“两个维护”。坚强的领导核心和科学的理论指导，是关乎党和国家前途命运、党和人民事业成败的根本性问题。《决议》强调，党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，反映了全党全军全国各族人民共同心愿，对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。“两个确立”是历史和时代的选择，是深刻总结党的百年奋斗、党的十八大以来伟大实践得出的重大历史结论，是体现全党共同意志、反映人民共同心声的重大政治判断。增强政治判断力，必须深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，紧紧围绕让人民生活幸福这个“国之大者”，谋划和推动行业高质量发展。

全面加强组织体系建设。严密的组织体系是马克思主义政党的优势所在、力量所在。在新的赶考之路上，我们要把党的组织体系建设牢牢抓在手上，全面落实加强基层党组织建设的指导意见，确保基层党组织全面覆盖，着力完善上下贯通、执行有力的组织体系。特别是，要加强机关基层组织建设，大力推进“三表率一模范”政治机关建设，建强组织体系的“第一方阵”。加强企业基层组织建设，实现党的基层组织应建尽建，党的基层队伍配齐配强，筑牢组织体系的“神经末梢”。

落实全面从严治党政治责任。办好中国的事情，关键在党，关键在党要管党、全面从严治党。在新的赶考之路上，我们要坚持严的主基调，党组（党委）书记切实履行第一责任人责任，带头推动主体责任、监督责任贯通联动，党组成员认真落实“一岗双责”，切实抓好基层党组织建设。坚持发挥各级党组（党委）党建工作领导小组作用，定期研究基层党建工作，制定党建工作要点，实施清单化管理，层层压实责任。坚持中心工作与党建工作一体谋划、一体推进，把基层党建工作纳入领导干部考核，做好党组织书记述职评议考核工作，充分运用考核激励的导向作用，构建行业三级联动考评体系，确保党建工作责任在“最后一公里”落地生根。

增强政治领悟力，不断强化理论武装

习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，是中华文化和中国精神的时代精华，实现了马克思主义中国化新的飞跃。学习贯彻六中全会精神，必须始终把政治建设摆在首位，自觉把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为基层党组织建设的首要任务，不断增强政治领悟力。

提高政治站位。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，在学懂弄通做实上走在前头、当好表率，不断增强政治素养、理论素养。善于从政治上领会党中央重大决策部署和习近平总书记重要指示批示精神的重大意义，完整准确领会其政治内涵、政治要求，努力把握贯穿其中的科学世界观和方法论，确保做到领会不偏差、落实不走样。建立完善贯彻落实习近平总书记重要指示批示机制，认真落实加强和改进行业党的政治建设20条具体举措，不断提升行业各级基层党组织和党员干部政治领悟力。

强化理论武装。把学习贯彻党的十九届六中全会精神和学习党的创新理论紧密结合起来，在领导班子带头学习贯彻的基础上，坚持不懈抓好全行业理论武装工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进车间、进班组、进基地，引导干部职工在内心深处建立起对习近平新时代中国特色社会主义思想的信仰，持续在学懂弄通做实上下功夫，全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学，准确理解习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，努力掌握蕴含其中的马克思主义立场观点方法、道理学理哲理。

增强政治执行力，推动行业高质量发展

我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，必须立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展。学习贯彻六中全会精神，要增强政治执行力，自觉同党的基本理论、基本路线、基本方略对标对表，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决照办、党中央禁止的坚决不做，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署，努力推动高质量发展、推进高效能治理、造就高素质队伍，为党和人民的事业建功立业。

扎实推动高质量发展。发展是解决我国一切问题的基础和关键。近年来，我们坚决贯彻落实党中央决策部署，全力推动“1+6+2”高质量发展政策体系落地落实，发展质量和效益不断提升，“十三五”期间行业上缴工商税利和国有资本收益达5万亿元，工业产值和商业销售收入同步实现了合理增长，为国家和地方厚实财政积累、稳定经济增长作出了应有贡献。学习贯彻六中全会精神，我们必须始终践行以人民为中心的发展思想，准确把握推动高质量发展是推进高效能治理、造就高素质队伍的主题和目的，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。坚持系统观念，从根本宗旨、问题导向、忧患意识把握新发展理念，正确处理好守正与创新的关系，坚持国家专卖治理体系不动摇，把制度优势转化为治理效能。正确处理好政府与市场的关系，完善专卖专营体制，构建适度竞争新机制。正确处理好规范与效率的关系，运用法治思维和方式加强规范管理，加强政策配套和工作统筹。正确处理好整体与局部的关系，坚持人民至上，努力实现行业与社会共建共享。正确处理好当前与长远的关系，立足现实、面向未来，不断提高可持续发展能力。正确处理好发展与安全的关系，在构建新发展格局中展现新作为，夯实行业硬实力、软实力基础，防范化解重大风险，确保行业行稳致远。

扎实推进高效能治理。国有资产是人民的共同财富，提高国有资本配置和运营效率，既是国有企业的重要责任，也是应尽的社会义务。推进高效能治理是优化国有资产资本管理的有效抓手，是推动高质量发展、造就高素质队伍的强力支撑。近年来，我们坚持稳中求进工作总基调，坚持“总量控制、稍紧平衡，增速合理、贵在持续”方针，完善现代化经济体系，全行业不断呈现新气象。学习贯彻六中全会精神，我们必须持续提升治理效能。坚持把改革作为关键一招，加强改革系统谋划和整体推进。正确处理有序治理与充满活力的关系，优化治理结构。正确处理顶层设计与企业探索的关系，改善运行调控，全面提升经济运行的稳定性、协调性、可持续性。正确处理赋权赋能与基层减负的关系，激发企业活力。正确处理数字化转型与传统治理机制的关系，提升现代化管理水平，使高效能治理的红利充盈于促进共同富裕的行业实践中。

扎实造就高素质队伍。努力造就高素质队伍，充分释放人的创新激情、创造活力，解决好发展的持久活力、共同富裕的内在动力。近年来，我们坚持一手抓好高质量发展，一手抓好高素质干部人才队伍建设，取得了明显成效。学习贯彻六中全会精神，必须坚持把政治过硬放在首位，坚持用党的创新理论凝心聚魂，切实统一思想、统一意志、统一行动。坚持提升干部能力素质，强化专业知识培训，提升“七种能力”。坚持开展干部交流锻炼，盘活干部资源，激发干部队伍活力。坚持选拔培养优秀年轻干部，加强源头跟踪、全程培养，补短板、强弱项、助成长。坚持严管厚爱结合、激励约束并重，树立正确用人导向、干事创业导向，造就高素质队伍，为实现高质量发展提供坚强的组织保证和人才支撑。

编辑：工业和信息化部党组成员，国家烟草专卖局党组书记、局长 张建民