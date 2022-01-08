1、酒：酒精是导致胎儿畸形和智力低下的重要因素。

2、辛辣食物：辣椒、胡椒、花椒等调味品刺激性较大，多食可引起正常人便秘。若计划怀孕或已经怀孕的孕妇食用大量这类食品后，同样会出现消化功能的障碍。因此，建议您尽可能避免摄入此类食品。

3、过多的糖：糖在人体内的代谢会大量消耗钙，孕期钙的缺乏易怀孕的食物，会影响胎儿牙齿、骨骼的发育。糖不是基本的营养物质怀孕禁忌食物什么食物有助于怀孕，但会造成孕妇超重。

4、味精：味精的成份是谷氨酸钠，进食过多可影响锌的吸收怀孕不能吃的食物，不利于胎儿神经系统的发育。

5、腌制食品：这类食品虽然美味，但内含亚硝酸盐、苯丙芘等，对身体很不利。

6、人参、桂圆：中医认为孕妇多数阴血偏虚，食用人参会引起气盛阴耗，加重早孕反应、水肿和高血压等;桂圆辛 北京主治痤疮医院 温助 白癜风医院哪个好 阳，孕妇食用后易动血动胎。因此有助于怀孕的食物，建议您食用前谨慎考虑。

7、含咖啡因的食品：准备怀孕的女性不要过多饮用咖啡、茶以及其他咖啡因的饮料和食品。咖啡因作为一种能 北京中科白殿疯眞棒 够影响到女性生理变化的物质可以在一定程度上改变女性体内雌、孕激素的比例，从而间接抑制受精卵在子宫内的着床和发育。

8、各种“污染”食品：应尽量选用新鲜天然食品，避免食用含食品添加剂、色素、防腐剂的食品，熟食。水果等要洗净后才食用容易怀孕的食物，以避免农药残留。

9、胡萝卜：胡萝卜含有丰富的胡萝卜素、多种维生素以及对人体有益的其他营养成分。有研究发现，妇女过多吃胡萝卜后，摄入的大量胡萝卜素会引起闭经和抑制卵巢的正常排卵功能。

10、向日葵籽：葵花子的蛋白质部分含有抑制睾丸成分，能引起睾丸萎缩怀 北京治疗白癜风哪家医院最专业 孕食物，影响正常的生育功能，故育龄青年不宜多吃

11、烤牛羊肉：吃烤牛羊肉是内蒙古、新疆等地区居民习惯，有人发现爱吃烤羊肉的少数妇女生下的孩子患有弱智、瘫痪或畸形。经过调查和现代医学研究，这些妇女和其所生的畸形儿都是弓形虫感染的受害者。

12、低脂牛奶：全脂和低脂牛奶的动物脂肪含量相差百分之一至二，尽量低脂牛奶的脂肪含量是比较低，但计划要宝宝的准妈妈可要谨慎哦!因为，食用低脂牛奶会增加妇女无卵性不孕的风险。