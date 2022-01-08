1月6日， 融易资讯网（www.ironge.com.cn）消息 ， 克明 食品 在公众号上发布声明称，针对陈 克明 家用 小麦 粉2021-08-14批次产品被 抽检 出脱氧雪腐镰刀菌烯醇超标事件给广大消费者造成的不安与困扰，克明 食品 表示诚挚的歉意。

声明显示，2021年10月21日克明食品收到遂平县市场监督管理局送达的陈克明家用 小麦 粉（橙）2021-08-14批次产品 抽检 不合格 的通知。克明食品立即组织专项小组全面排查，追溯对应批次产品的生产和发货记录，对相同批次产品采取停售措施，并对市场上同批次产品紧急召回，并已按要求完成所有核查处置工作。

本次公示的陈克明家用小麦粉（橙），为2021-08-14生产批次产品，脱氧雪腐镰刀菌烯醇国家标准为≤1000ug/kg，本批次抽检报告显示值为脱氧雪腐镰刀菌烯醇1.24×103ug/kg，为脱氧雪腐镰刀菌烯醇超标。

克明食品称，通过问题排查，本次公示的产品 不合格 的原因，属于偶发性的小麦 原粮 污染 所致 ，而克明食品品管部采用行业通用的胶体金试剂条快速检测法对真菌毒素进行检测，目前已经整改为执行每批次产品必检、100％检测制度，全力完善生产过程品质风险监控手段。

关于该批次问题产品，仅在毕节、深圳两地销售，线上渠道未有销售。自2021年10月21日即收到通知当日，克明食品向经销商发出了相关批次产品下架封存通知和召回通知。经反复核查，已全部回收完毕，并在当地市场监管部门的全程监管下进行了无害化处理。

据了解，克明食品原名为克明面业，是挂面第一股。7 月 5日，克明面业变更为陈克明食品。前三季度，克明食品营收30.8亿元，同比上升5.61%；归母净利润7575.56万元，同比下降73.75%。