: 21世纪经济报道

原文标题：估值高点发行新能源主题理财产品，新能源赛道还能追吗？丨机警理财日报（1月7日）

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理财公司权益类公募产品近3月业绩表现（截至1月5日）

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据南财理财通数据，目前理财公司存续的权益类公募产品共有15只。其中，光大理财有4只，招银理财和宁银理财各有3只、信银理财和华夏理财各有2只，贝莱德建信理财有1只。截至1月6日，存续期限在3个月以上的有13只。

在本期理财公司权益类公募产品近3月业绩TOP10榜单中，招银理财上榜3只产品，华夏理财和信银理财分别上榜2只产品，光大理财、宁银理财、贝莱德建信理财分别上榜1只产品。

与12月24日《机警理财日报》发布的“权益类”同一期限维度榜单对比，本期上榜产品有所调整。上期上榜的宁银理财“宁耀权益类全明星FOF策略开放式一号”跌出本期榜单，信银理财的“睿赢精选权益周开”重回榜单前十。

光大理财“阳光红新能源主题A”即将发行

2022年股市开年剧烈调整，热门行业持续下挫，市场结构从高估值向低估值切换，投资者避险情绪上升。TMT、电力设备及新能源、消费、 汽车 、医药等在1月4日和1月5日两天出现大幅震荡，新能源龙头宁德时代1月4日～1月6日三个交易日更是下跌了7.91%。

消息面上，一是近期市场传闻今年不再考核地方双碳指标，只考核增长情况，光伏装机推进速度或因此放缓；二是近期新能源汽车补贴退坡落地，市场对于补贴退坡造成的需求下降有所担忧。

除此之外，不少公募基金认为，新能源板块部分个股估值较高、机构投资者年初调仓也是板块调整的原因。

在这样的时点下，光大理财却逆势布局新能源赛道。

南财理财通课题组独家获悉，光大理财第五款权益类公募产品“阳光红新能源主题A”将于1月10日起始募集，募集期为1月10日～1月17日，最低募集规模为3000万元。

根据产品资料，该产品风险等级定位为R4（中高风险），运作模式为开放式净值型，业绩比较基准为“中证新能源指数收益率×80%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%”，产品成立后封闭两个月，之后每个交易日为开放日。

从费用上看，该产品不收取认/申购费和超额业绩报酬。赎回费上设置了分级收费模式，持有期越长，费用越低。持有0-90天（不含）收取0.50%的赎回费，持有90天-180天（不含）收取0.30%的赎回费，持有期≥180天的不收取赎回费。此外，管理费和销售服务费均为1%/年，托管费0.05%/年。

投资比例上，该产品计划在权益类资产的投资比例不低于80%，其中新能源产业主题相关的股票资产投资比例不低于80%；固定收益类资产的投资比例不高于20%；商品及金融衍生品类资产持仓合约价值的投资比例不高于20%。

新能源赛道还值得追吗？

在独家专访中，光大理财“阳光红新能源主题”投资经理方伟宁向课题组表示，开年两日新能源板块重挫主要有以下三点原因：一是估值不便宜，部分投资者认为未来投资性价比不高了；二是22年新能源部分子行业竞争格局将会出现恶化，情绪逐步感染到整个板块；三是国家稳增长预期逐渐增强，出现投资者换仓到低估值、受益稳增长板块的倾向。

而针对新能源板块估值是否过高的问题，方伟宁进一步解释称，目前估值的确不便宜，但是也不算高，核心在于整个新能源板块未来增速是比较快的。比如预计2022年新能源汽车销量可能有40%甚至更高的同比增速，光伏新增装机也可能有30%的同比增速。在经历了近几个月的调整，目前板块的整体估值逐渐回到合理区间。另一方面，在新能源的大赛道里，也不乏一些尚未被市场完全发现的细分板块和个股，一些市场格局有所改善的子行业估值甚至还是偏低的。

“从中长期看，储能和新能源车的增速最快，并且这两个子行业在新能源板块中市值占比也较高，所以中长期配置会更偏向于这两个细分赛道。但是不同时期的细分行业周期差别比较大，所以在实际投资过程中，会首先考虑不同细分行业的周期位置。”方伟宁向课题组表示。

至于当前产品的发行时点，方伟宁似乎并不担心。

“从基本面看，新能源行业在中长期还是一个较为景气的赛道，虽然股价会受到短期估值消化的影响，但是长期增长是确定性非常高的。最近整个板块出现了一定调整，正好是买入的好机会。我们相信“阳光红新能源主题”未来将会给投资者带来良好的投资回报。”方伟宁在采访中表示。

然而，课题组也注意到，不少基金公司也在1月份推出当家的明星基金经理发行新基金，以期收获“开门红”。例如大成基金韩创、信达澳银基金冯明远、银华基金李晓星等。wind数据显示，截至1月6日，有54只新基金在1月份起始募集，目前正在发行中，另有123只新基金定档1月份发行。

而这其中不乏新能源主题的基金。具体来看，东吴基金的“东吴新能源汽车”已于1月4日开始募集，招商基金的“招商能源转型”今日发售，嘉实基金的“嘉实中证光伏产业”则与光大理财的“阳光红新能源主题”一同在下周一发售。不过，目前来看，新基金的发行也并未实现“开门红”，目前暂未诞生爆款基金，不少投资者或仍持观望态度。

针对新能源板块的投资机会，“招商能源转型”基金经理任琳娜也给出了答案。她表示，新能源板块过去一段时间涨幅较大，市场担心估值也是难免的。但估值是否过高，关键要看是否有足够强劲的基本面支撑，如果基本面够强，景气度够高，增速够快，空间够大，相应地也应给予相对较高的估值。脱离基本面情况光看一个绝对估值水平是没有意义的，过于片面。从观察跟踪到的行业基本面来看，整体上新能源板块的上涨是有强劲基本面支撑的。把时间拉长，从行业渗透率看未来5年新能源行业或处于相对合适的投资期。

而课题组也采访了多位机构人士。北京某公募基金权益投资总监向课题组表示，新能源板块主要是涨多了，有些贵，大家对利空容易担心，就像最新CRO暴跌是一个道理，但基本面还不错，长期持有还可以。

另一 上海 公募基金权益投资经理同样认为，长期基本面没问题，回调更多是情绪或估值方面的短期因素影响。“如果是短期要成立的产品，可能压力会大一些，尤其是主要面向散户的话。”该投资经理表示。

另一银行理财投资经理则认为，压力不会太大，回撤是加仓机会。

然而，中欧基金也提醒，短期而言，在大体量机构投资者持仓调整的阶段，市场潜在波动率可能走高，调仓换股的核心行业的波动加剧。

光大理财的权益投资：布局长期成长性主题

事实上，“阳光红新能源主题A”并非光大理财首款投资新能源板块的产品。

2020年10月15日，“阳光红ESG行业精选”成立。该产品采取ESG主题投资策略，精选在环境保护（Environmental）、社会责任（Social）、公司治理（Governance）等方面较好的优质龙头企业。根据三季度报告，该产品前十大重仓股中有80%均为新能源、锂电池个股，前十大重仓股占总资产比例高达76.8%。

那么“阳光红新能源主题”和原有的“阳光红ESG行业精选”在投资理念和投资策略上有哪些不同？

对此，方伟宁向课题组表示，根据合同约定，“阳光红新能源主题”中不低于80%的持仓需要投资新能源相关行业，所以该产品将侧重于新能源、碳中和及相关行业，该产品未来的目标之一就是在新能源行业中做出α，跑赢新能源指数。而“阳光红ESG行业精选”的投资范围更为广阔，只是因为新能源的成长和绿色特征符合产品的投资理念，所以持仓较多，但长期来看，未来还会在其他符合ESG理念的行业进行布局。

此外，目前来看，光大理财的权益类产品均有明显的行业倾向，包括聚焦医药主题的“阳光红 卫生 安全主题精选”、聚焦ESG主题的“阳光红ESG行业精选”以及即将发行的“阳光红新能源主题”。

对此，光大理财股票投资部总经理周亚君向课题组解释称，目前光大理财权益类产品的确有一些行业或主题的倾向，是为了让投资者对于产品有更加直观和清晰的认识。与此同时，这些主题也是我们认为在中长期符合经济发展趋势和方向的一些行业。虽然会伴随市场产生阶段性的波动，但从长期来看，还是能够为投资者提供符合甚至超越相关主题趋势的回报。

而针对是否会布局消费主题产品，周亚君表示，没有布局的计划。

“从权益产品未来的布局来看，并不是局限在行业赛道上，而是在符合国家战略和经济发展趋势、具有长期成长性的主题方面进行布局。”周亚君表示。

理财公司权益类产品近3月平均净值增长率走势

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从行业整体情况来看，理财公司权益类产品近3个月平均净值增长率为0.27%，同期沪深300和中证500的阶段收益分别为1.52%和3.6%，理财公司权益类产品近3月收益率跑输沪深300指数和中证500指数。

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南财理财通课题组选取近期正在发售的5只新品供参考。据南财理财通数据显示，近期，中邮理财推出的“邮银财富·鸿锦一年定开26号”值得关注。该产品业绩比较基准为4.1%，投资性质为固定收益类，运作模式为开放式净值型，风险等级为R2（中低风险），投资周期为1年，个人投资者1元起投，机构投资者1万元起投。

投资策略上，该产品均衡配置股债资产，主要投资低风险的利率债和高等级信用债，可配置不超过10%比例的普通股增加向上收益的弹性，并采用增配优先股、对冲工具等方式，力争降低波动，获取超越单一市场的投资回报。

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（作者：黄桂煊 编辑：马春园）