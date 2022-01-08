其实很多食物都会影响人们的生育能力。如果你正准备要一个小宝宝，就要少吃以下13种食物：

1、辛 白癜风光疗 辣食物

辣椒、胡椒、花椒等调味品刺 白癜风互助论坛 激性较大，多食可引起正常人便秘。若计划怀孕或已经怀孕的孕妇食用大量这类食品后，同样会出现消化功能的障碍。因此，建议您尽可能避免摄入此类食品。

2、酒

酒精是导致胎儿畸形和智力低下的重要因素。

3、过多的糖

糖在人体内的代谢会大量消耗钙，孕期钙的缺乏，会影响胎儿牙齿、骨骼的发育。糖不是基本的营养物质，但会造成孕妇超重。

4、味精

味精的成分是谷氨酸钠，进食过多可影响锌的吸收，不利于胎儿神经系统的发育。

5、人参、桂圆：

中医认为孕妇多数阴血偏虚，食用人参会引起气盛阴耗，加重早孕反应、水肿和高血压等;桂圆辛温助阳，孕妇食用后易动血动胎。因此，建议您食用前谨慎考虑。

6、腌制食品

这类食品虽然美味，但内含亚硝酸盐、苯丙芘等，对身体很不利。

7、各种“污染”食品

应尽量选用新鲜天然食品，避免食用含食品添加剂、色素、防腐剂的食品，熟食。水果等要洗净后才食用，以避免农药残留。

8、含咖啡因的食品

准备怀孕的女性不要过多饮用咖啡、茶以及其他含咖啡因的饮料和食品。某些国外专家研究后认为，咖啡因作为一种能够影响到女性生理变化的物质可以在一定程度上改变女性体内雌、孕激素的比例，从而间接抑制受精卵在子宫内的着床和发育。

9、胡萝卜

胡萝卜含有丰富的胡萝卜素、多种维生素以及对人体有益的其它营养成分。美国新泽西州罗特吉斯医学院的妇科专家研究发现，妇女过多吃胡萝卜后，摄入的大量胡萝卜素会引起闭经和抑制卵巢的正常排卵功能。因此，欲生育的妇女不宜多吃胡萝卜。

10、向日葵籽

葵花子的蛋白质部分含有抑制睾丸成分，能引起睾丸萎缩 北京哪里有专治白癜风医院 ，影响正常的生育功能，故育龄青年不宜多食。

11、大蒜

多食大蒜克伐人的正气，还有明显的杀灭精子的作用，育龄青年如食用过多，对生育有着不利的影响，故不宜多食。

12、烤牛羊肉

吃烤牛羊肉是内蒙古、新疆等地居民习惯，有人发现爱吃烤羊肉的少数妇女生下的孩子患有弱智、瘫痪或畸形。经过调查和现代医学研究，这些妇女和其所生的畸形儿都是弓形虫感染的受害者。

13、低脂牛奶

全脂和低脂牛奶的动物脂肪含量相差百分之一至二，尽管低脂牛奶的脂肪含量是比较低,但计划要宝宝的准妈妈可要谨慎哦!

据英国媒体近日报道,哈佛公共卫生系的最新研究显示，食用低脂肪牛奶会增加妇女无卵性不孕的风险。由于饮食指南建议消费者食用三次或更多次的低脂肪牛奶。

因为一方面营养学家认为低脂肪牛奶可以降低心脏病风险，而另一方面消费者也认为低脂肪牛奶可以保持体形。但是哈佛公共卫生系的最新研究表示，食用低脂肪牛奶也会增加妇女无卵性不孕的风险。在跟踪研究了18000名已婚妇女之后，哈佛公共卫生系的营养研究员查沃罗发现，在3430起未孕妇女案例中，其中有438起是由于妇女未排卵造成的。

特别提醒：孕前用药禁忌

夫妻双方在孕前服药，会影响将来胎儿的生长发育吗?有研究表明，许多药物会影响精子与卵子的质量，或者使胎儿致畸。“忽略用药问题”必须引起准爸爸准妈妈的警惕。

需要长时间服用某种药物的妻子、丈夫都需经医生指导，才能确定受孕时间。

有些药物，如激素、某些抗生素、止吐药、抗癌药、安眠药等，都会对生殖细胞产生一定程度的影响。卵子从初期卵细胞到成熟卵子约14天，在此期间卵子最容易受药物的影响。一般说，女性在停药20天后受孕，比较安全;但有些药物的影响时间可能更长。因此有长期服药史的妈妈一定要咨询医生，才能确定安全受孕时间。

另外，很多药物对男性的精子质量产生不良影响，如抗组织胺药、抗癌药、咖啡因、吗啡、类固醇、利尿药等。这些药物不仅可致 江西治疗白癜风的医院 新生儿缺陷，还可导致婴儿发育迟缓、行为异常等。准备怀孕的男性。一定要在医生指导下服药。

在计划怀孕期内需要自行服药的妻子，应避免服用药物标识上有“孕妇禁服”字样的药物。