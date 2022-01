12月中旬,美国雅诗兰黛集团(Estée Lauder)在英国皇家化学学会旗下期刊《Green Chemistry》上发表了一篇文章,公布了集团内部评估美容产品成分和配方可持续性的方法。

在这篇名为《Applying Green Chemistry to Raw Material Selection and Product Formulation at The Estée Lauder Companies(雅诗兰黛集团将绿色化学应用于原材料选择和产品配方)》的文章中,雅诗兰黛集团详细阐述内部评估工具 Green Score 的方法论、数据来源以及独特框架。

通过 Green Score 工具,雅诗兰黛集团可以更好地从供应商处选择符合预期的原材料,雅诗兰黛集团希望通过这篇公开文章,鼓励整个消费品行业进行可持续创新。

雅诗兰黛集团产品安全、法规事 …