原标题：学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到了股东天津晋丰文化传播有限公司（以下简称“天津晋丰”）《关于股份质押的告知函》，获悉其所持有的公司部分股份被质押，具体事项如下：

一、股东股份质押基本情况

（一）股东本次股份质押基本情况

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（二）股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

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二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

（1）天津晋丰本次股份质押融资与公司生产经营需求无关。

（2）公司控股股东浙江台州椰林湾投资策划有限公司、天津安特文化传播有限公司及天津晋丰不存在未来半年内、一年内到期的质押股份。

（3）截至本公告披露日，控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

（4）天津晋丰本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

三、其他说明

天津晋丰目前资信状况良好，质押风险可控。若出现平仓风险，上述股东将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

四、备查文件

1、《关于股份质押的告知函》；

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董事会

2022年1月8日

洱海网 www.erhainews.com 2022-01-08 09:29:45

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