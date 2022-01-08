供应鼎泰盛金碗鱼胶杀菌锅P-1404

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水喷雾式杀菌锅是社会上常用的杀菌设备之一，它的构造由锅体、锅盖、开启装置、锁紧楔块、安全联锁装置、轨道、杀菌筐或杀菌盘、蒸汽喷管及若干管口等组成。锅内循环水通过循环泵，输送到换热器内进行升温加热或冷却降温。避免了锅内货物和蒸汽及冷却生水的接触，阻止了二次污染，由于采用循环纯净水,锅内表面及货物表面干净光洁无水垢、污染。由于锅内循环水较少，并采用了率换热器，所以几分钟内就达到杀菌所需温度，根据不同产品设定多段升温杀菌、多段降温，确保了食品的口味、色泽、营养成份不被破坏。

诸城食品高温杀菌釜

山东鼎泰盛欢迎您的实地考察。

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山东鼎泰盛机械科技有限公司，总部位于山东诸城，2012年8月投资建立鼎泰盛工业园。

公司团队已有19年历史，产品销往各地，并拥有多个代理和销售办公室。公司凭借过硬的产品，周到的售后服务取得了客户的信赖。公司与多所大专院校和机构协作，并聘请了在业界从事十多年的工程师。多年来通过与不同的客户协作与交流，积累了丰富的经验，他们将这些经验不断的应用到产品的设计和生产工艺上来，通过我们提供的解决方案，合理的建议，周到的售后服务，来帮助和支持我们的用户目标。

鼎泰盛公司坚持“以客户为尊、以人才为本、以市场为准，以创新为魂”的企业核心价值观，建立起以市场为导向的强有力的销售机制和售后服务体系，设备多家企业采用，并建立了良好的伙伴关系。我们愿与客户一起共同探讨行业发展的新思路、新动态，来行业客户发展的需要，与客户一同成长。

鼎泰盛的未来，将不断积累实力，加强整线工程的开发及制造能力，勇于开拓，以具有竞争力的设备为客户提供整体解决方案。

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该企业其他供应信息

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山东鼎泰盛机械科技有限公司 王女士