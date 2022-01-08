宁波中药:股票定向发行说明书 时间：2022年01月07日 20:46:00 中财网 原标题:宁波中药:股票定向发行说明书

宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

住所：宁波市北仑区元宝山路525号

主办券商

国泰君安

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

2022年1月

1

宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

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本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明

书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和

连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务

会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明

其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均

属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引

致的投资风险，由投资者自行负责。

2

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一、基本信息 5

二、发行计划 8

三、非现金资产认购情况 16

四、本次发行对申请人的影响 16

五、其他重要事项（如有） 17

六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） 20

七、中介机构信息 24

八、有关声明 26

九、备查文件 30

3

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在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目释义

公司、本公司、发行人、宁波中药指宁波中药制药股份有限公司

发行对象、华康药业指浙江华康药业股份有限公司

评估机构指中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

律师事务所指浙江素豪律师事务所

主办券商、 国泰君安 指 国泰君安 证券股份有限公司

股东大会指宁波中药制药股份有限公司股东大会

董事会指宁波中药制药股份有限公司董事会

监事会指宁波中药制药股份有限公司监事会

现有股东指股权登记日在册的股东

高级管理人员指

公司总经理、副总经理、财务总监、董事

会秘书

公司章程指《宁波中药制药股份有限公司章程》

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》指《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》指

《全国 中小企业 股份转让系统股票定向发

行规则》

《投资者适当性管理办法》指

《全国 中小企业 股份转让系统投资者适当

性管理办法》

中国证监会指中国证券监督管理委员会

全国股转公司指全国 中小企业 股份转让系统有限责任公司

全国股转系统指全国 中小企业 股份转让系统

元、万元指人民币元、人民币万元

本次发行指

宁波中药制药股份有限公司2022年第一

次股票定向发行

本说明书、定向发行说明书指

宁波中药制药股份有限公司2022年第一

次股票定向发行说明书

4

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宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

公司名称宁波中药制药股份有限公司

证券简称宁波中药

证券代码833528

所属行业

C制造业-C27医药制造业-C273-中药饮片加-C2730中

药饮片加工

主营业务

公司主要从事中药原料药、中药提取物及功能性食品、

保健品的研发、生产和销售

所属层次基础层

主办券商 国泰君安

董事会秘书或信息披露负责人贝丹瑜

联系方式0574-86115765

（二）发行人及相关主体是否存在下列情形：

1

公司或其董事、高级管理人员存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

否

2

公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控

制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。

否

3公司存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。否

4

董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、

优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。

否

5公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。否

6公司处于收购过渡期内（本次发行导致公司控制权发生变动的除外）。否

（三）发行概况

拟发行数量（股）/拟发行数量上限（股）8,518,000

拟发行价格（元）/拟发行价格区间（元）2.58

拟募集金额（元）/拟募集金额区间（元）21,976,440

发行后股东人数是否超200人否

是否存在非现金资产认购现金认购

是否构成挂牌公司收购否

是否存在特殊投资条款是

是否属于授权发行情形否

（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标

5

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宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-0052019年12月31日2020年12月31日2021年9月30日

资产总计（元）103,810,129.97118,362,621.39152,436,767.62

其中：应收账款15,316,514.3015,482,087.6218,660,964.49

预付账款2,983,219.243,518,955.4023,534,776.30

存货33,010,713.4043,401,128.8553,844,105.72

负债总计（元）67,086,498.1579,912,979.21114,692,229.55

其中：应付账款7,546,112.3411,258,902.8826,930,071.39

归属于母公司所有者的净

资产（元）

36,723,631.8238,449,642.1837,744,538.07

归属于母公司所有者的每

股净资产（元/股）

1.721.811.77

资产负债率（%）64.26%67.52%75.24%

流动比率（倍）0.940.890.95

速动比率（倍）0.350.310.24

项目2019年度2020年度2021年1月—9月

营业收入（元）49,794,320.1286,606,688.7563,989,438.32

归属母公司所有者的净利

润（元）

-8,923,372.391,432,297.00-720,304.49

毛利率（%）28.84%30.40%27.09%

每股收益（元/股）-0.420.07-0.03

加权平均净资产收益率（%）

（依据归属于母公司所有

者的净利润计算）

-21.63%3.81%-1.89%

加权平均净资产收益率（%）

（依据母公司所有者的扣

除非经常性损益后的净利

润计算）

-22.69%6.99%1.85%

经营活动产生的现金流量

净额（元）

14,580,361.04-972,102.43-6,080,777.04

每股经营活动产生的现金

流量净额（元/股）

0.68-0.05-0.29

应收账款周转率（次）2.344.613.01

存货周转率（次）0.881.580.96

注：2019年1月1日至2021年9月30日，公司总股本为21,295,000股，上表中每股指标

按此股本计算；2021年10月13日，公司完成2021年半年度权益分派，总股本变更为

34,072,000股，是分派前的1.6倍。

（五）主要财务数据和指标变动分析说明

1.营业收入及净利润变动分析

6

宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-0052019年、2020年的营业收入分别为49,794,320.12元、86,606,688.75元，2020

年营业收入同比上年增加了36,812,368.63元，同比增长73.93%，主要是销售团队开发新

的客户和市场趋于成熟，订单量日益增加，销售增长幅度大。

宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-0052019年、2020年的营业收入分别为49,794,320.12元、86,606,688.75元，2020

年营业收入同比上年增加了36,812,368.63元，同比增长73.93%，主要是销售团队开发新

的客户和市场趋于成熟，订单量日益增加，销售增长幅度大。

2021年1-9月营业收入为63,989,438.32元，营业收入同比上年同期增长了0.28%。

公司2019年度、2020年度、2021年1-9月实现归属于挂牌公司股东的净利润分别为

-8,923,372.39元、1,432,297.00元、-720,304.49元。2020年归属于挂牌公司股东的净利

润较上年同期大幅增加，主要是2020年营业收入大幅增加导致净利润增加。

2.毛利率变动分析

公司2019年、2020年、2021年1-9月的毛利率分别为28.84%、30.40%、27.09%。毛

利率有部分波动。2021年1-9月公司毛利率相较于2020年略有下降，主要因为市场行情影

响产品的定价略有下降所致。

3.经营活动产生的现金流量净额变动分析

2019年、2020年、2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额分别为14,580,361.04

元、-972,102.43元、-6,080,777.04元，2020年经营活动产生的现金流量净额减少，主要

原因是2020年销售增长，经营性的应收、存货增长较多。2021年1-9月经营活动产生的现

金流量净额减少主要是因为四季度为销售旺季，公司为四季度的销售额大幅增长准备大量备

货。

4.资产负债及资产负债率变动分析

公司2019年12月31日、2020年12月31日、2021年9月30日归属于挂牌公司股东

的净资产分别为36,723,631.82元、38,449,642.18元、37,744,538.07元：归属于挂牌公

司股东的每股净资产分别为1.72元、1.81元、1.77元。公司2019年12月31日、2020年

12月31日、2021年9月30日的资产负债率(合并)分别为64.62%、67.52%、75.24%，2021

年1-9月资产负债率较前两年有所上升，主要因为随着公司的发展，公司对流动资金需求增

长，2021年新增两笔融资租赁余额5,974,291.45元，另外短期借款出口押汇金额也有所增

加。

5.流动比率及速动比率变动分析

7

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年12月31日、2020年12月31日，2021年9月30日，公司流动比率分别为0.94、

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年12月31日、2020年12月31日，2021年9月30日，公司流动比率分别为0.94、

0.89、0.95，速动比率分别为0.35、0.31、0.24，2020年12月31日及2021年9月30日

流动比率、速动比率较2019年都有所下降，主要因为短期借款及应付帐款的增加。

6.应收帐款及应收账款周转率变动分析

2019年12月31日、2020年12月31日、2021年9月30日，公司应收帐款分别为

15,316,514.30元、15,482,087.62元、18,660,964.49元，2019年度、2020年度、2021

年1-9月应收账款周转率分别为2.34、4.61、3.01。公司应收账款金额随着收入及业务规模

的增长相应增长。

7.存货及存货周转率变动分析

2019年12月31日、2020年12月31日、2021年9月30日，存货余额分别为33,010,713.40

元、43,401,128.85元、53,844,105.72元，2019年度、2020年度、2021年1-9月存货周

转率分别为0.88、1.58、0.96。公司存货金新随着收入及业务规模的增长相应增长，2021

年9月30日存货周转率略有下降，是因为四季度为销售旺季，为销售额大幅增长准备了大

量存货。

8.应付帐款变动分析

2019年12月31日、2020年12月31日、2021年9月30日公司应付帐款分别

7,546,112.341元、11,258,902.88元、26,930,071.39元。公司应付帐款金额随着收入及

业务规模的增长相应增加。四季度为销售旺季，准备存货较多，应付帐款相应增多。

9.每股收益及净资产收益率变动分析

2019年度、2020年度、2021年1-9月基本每股收益分别为-0.42元、0.07元，-0.03

元，净资产收益率分别为-21.63%，3.81%、1.85%。2020年净资产收益率同比大幅上升主要

是因为公司销售及利润的增长。

二、发行计划

(一)发行目的

公司拟通过本次股票发行补充流动资金，加快主营业务发展，优化公司财务结构，增强

8

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(二)发行对象

1.现有股东优先认购安排

（1）公司章程对优先认购的安排的规定

《公司章程》第十五条规定：“公司非公开发行股份以现金方式认购的，公司在册股东

不享有优先认购权，股东大会决议另有规定除外。”

（2）本次发行优先认购安排

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司在册股东无本次定向发行股票优

先认购权的议案》，该议案尚需公司2022年第一次临时股东大会审议。

（3）本次发行优先认购安排的合法合规性

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 》和《关于公司在册股东无本次定向发行股票优先认购权的议案》，本次发行

无优先认购安排。该议案尚需公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司本次股票定向发行优先认购安排符合《定向发行规则》等规范性文件要求，具有合

法合规性。

2.发行对象的确定

本次发行属于发行对象确定的发行。

一）发行对象基本情况

本次股票发行对象1名，为上市公司浙江华康药业股份有限公司，基本情况如下表：

名称浙江华康药业股份有限公司

统一社会信用代码913300001479306167

类型上市公司

证券代码605077

法定代表人陈德水

主要经营场所浙江省开化县华埠镇华工路18号

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主营业务

糖醇、淀粉糖产品研发、生产、销售。

（二）发行对象与公司、公司董事、监事、高级管理人员、主要股东的关联关系

发行对象与公司、公司董事、监事、高级管理人员、主要股东无关联关系。

（三）投资者适当性

发行对象为实收资本或实收股本总额200万元人民币以上的法人机构，已开立不受限证券账

户，符合参与基础层股票发行和交易的条件，符合《投资者适当性管理办法》的相关规定。

（四）发行对象不属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网、中国裁判文书网、国家企业信用信息公示系统、证券期货市场

失信记录查询平台、信用中国等相关网站，并由发行对象出具声明与承诺，截至本定向发行

说明书签署日，发行对象均不存在被列入失信被执行人的情形，不属于《全国 中小企业 股份

转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

（五）发行对象的认购资金来源、是否存在股权代持及持股平台

发行对象为上市公司，不存在股权代持情形；发行对象认购资金为自有资金，资金来源合法

合规。

拟认购信息如下：

序号

发行对

象

发行对象类型

认购数量

（股）

认购金额

（元）

认购

方式

1浙江华

康药业

股份有

限公司

新增投

资者

非自然

人投资

者

其他企

业或机

构

8,518,00021,976,440现金

合计–8,518,00021,976,440-

(三)发行价格

本次发行股票的价格为2.58元/股。

1、定价方法及定价合理性

（1）每股净资产情况

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字〔2021〕第00721号标准无保

留意见《审计报告》，截至2020年12月31日，公司经审计归属于母公司所有者的净资产为

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元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,628,473.23元。

根据公司《2021年第三季度财务报表》，截至2021年9月30日，公司未经审计归属于母公

司所有者的净资产为37,744,538.07元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利

润为705,264.62元。截止本说明书公告之日，公司总股本为34,072,000股，根据每股《2021

年第三季度财务报表》数据计算，每股净资产1.11元。本次定向发行的发行价格为2.58元/

股，高于每股净资产。

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元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,628,473.23元。

根据公司《2021年第三季度财务报表》，截至2021年9月30日，公司未经审计归属于母公

司所有者的净资产为37,744,538.07元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利

润为705,264.62元。截止本说明书公告之日，公司总股本为34,072,000股，根据每股《2021

年第三季度财务报表》数据计算，每股净资产1.11元。本次定向发行的发行价格为2.58元/

股，高于每股净资产。

（2）前次股票发行价格

2017年5月，公司完成股票发行，该次发行股票715,000股，发行价格为7元/股。该次

发行后，公司进行过权益分派，调整后该次发行价格为4.375元/股。

（3）股票二级市场交易价格

根据 同花顺 iFanD软件查询，2019年1月1日至今，公司股票交易情况如下：

时间区间成交金额（万元）成交股数（万股）成交均价（元）

2019年10.001.0010.002020年———

2021年1月1日至

2021年9月30日

601.52310.711.93602021年10月1日至

2021年10月13日

———

2021年10月14日至

2021年12月31日

18.1215.361.18

注：2019年1月1日至2021年9月30日，公司总股本为21,295,000股，上表中每股指

标按此股本计算；2021年10月13日，公司完成半年度权益分派，总股本变更为34,072,000

股，是分派前的1.6倍。

（4）同行业情况

公司所处行业按照挂牌公司管理型行业分类为“C制造业-C27医药制造也-C273-中药饮片

加工-C2730中药饮片加工”，根据 同花顺 资讯，中药行业挂牌公司市净率均值为3.46倍，中

位数为1.93倍，公司本次发行对应市净率为2.33倍。

（5）权益分派情况

报告期内，公司共进行了一次权益分派：

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年9月24日2021年第二次临时股东大会决议通过，2021年半年度权益分派以公司

现有总股本21,295,000股为基数，向全体股东每10股送红股4股，每10股转增2股。本次

权益分派于2021年10月13日实施完毕。上述权益分派事项已实施完毕，对本次股票发行

价格无影响。

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年9月24日2021年第二次临时股东大会决议通过，2021年半年度权益分派以公司

现有总股本21,295,000股为基数，向全体股东每10股送红股4股，每10股转增2股。本次

权益分派于2021年10月13日实施完毕。上述权益分派事项已实施完毕，对本次股票发行

价格无影响。

综上，结合公司每股净资产、每股收益、股票二级市场交易价格、所处行业等因素，公

司本次发行的价格为2.58元/股，其定价具有合理性。

2、是否适用股份支付及原因

根据《企业会计准则第11号——股份支付》规定，股份支付是指企业为获取职工和其他

方提供服务或商品而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付

的三项特征为：一是股份支付是企业与职工或其他方之间发生的交易；二是股份支付是以获

取职工或其他方服务为目的的交易；三是股份支付交易的对价或其定价与企业自身权益工具

未来的价值密切相关。

（1）本次发行对象参与股票定向发行的行为系基于公司发展战略的自愿投资行为，并非公

司通过股份支付的形式向员工提供报酬。

（2）本次定向发行以现金认购公司本次发行的股票，是为了满足公司日常经营需要，可以

降低资产负债率，提升公司的偿债能力，并非是激励员工或获取职工以及其他方服务为目的。

（3）本次股票发行价格定价公允，不存在以低价支付股份从而向员工提供报酬的情形。本

次股票发行不存在业绩承诺等其他涉及股份支付的履约条件。

因此，本次定向发行不适用于股份支付。

3、董事会决议日至新增股票登记日期间预计是否将发生权益分派，是否会导致发行数量和

发行价格做相应调整。

董事会决议日至新增股票登记日期间预计不发生权益分派，不会导致发行数量和发行价

格做相应调整。

(四)发行股份数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过8,518,000股，预计募集资

金总额不超过21,976,440元。

(五)限售情况

本次发行对象不存在法定限售情形，本次发行对象不存在自愿锁定的承诺安排。

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公司于2017年5月完成股票发行，该次发行募集资金已使用完毕，其中报告期内

使用募集资金2,243.37元。

(七)本次发行募集资金用途

本次发行募集资金用途如下：

序号用途拟投入金额（元）

1补充流动资金21,976,440

合计-21,976,440

1.募集资金用于补充流动资金

本次发行募集资金中有__21,976,440_元拟用于补充流动资金。

序号预计明细用途拟投入金额（元）

支付供应商货款21,976,440

合计-

2020年度，公司营业收入86,606,688.75元，较2019年的49,794,320.12元增长73.93%，

营业成本也相应增加。公司采购对资金需求加大，并占用公司大量的运营资金。

2020年度，公司购买商品、接受劳务支付的现金为70,689,412.62元，同比增加

24,815,345.23元；2021年1-9月，公司购买商品、接受劳务支付的现金为66,802,143.17元，

同比增加19,757,071.24元。

因此，需要通过融资补充流动资金，以夯实公司资本实力，保证公司业务规模扩张带来

的资金需求，进而提高公司的盈利能力、抗风险能力及市场竞争力，保证公司未来稳定可持

续发展。公司拟通过本次发行，充实公司的运营资金。综上所述，本次发行募集资金补充流

动资金方案系根据公司业务需要制定，与公司的资产和经营规模相匹配，有利于优化公司资

本结构，促进公司业务发展，增强公司竞争力，本次股票发行募集资金具有必要性与合理性。

(八)本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施

1、募集资金内控制度、管理制度的建立情况

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宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-00516年9月19日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 的议案》，并于2016年9月20日将该制度全文披露于全国 中小企业 股份转让

系统指定信息披露平台，并经2016年第五次临时股东大会审议通过。公司建立并完善募集

资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决

策程序、风险控制措施及信息披露要求。

宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-00516年9月19日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 的议案》，并于2016年9月20日将该制度全文披露于全国 中小企业 股份转让

系统指定信息披露平台，并经2016年第五次临时股东大会审议通过。公司建立并完善募集

资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决

策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2、募集资金专项账户的开立情况

公司董事会拟就发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为本次发行的认购专

户，不得存放非募集资金或用作其他用途，确保专户存储，专款专用。公司第二届董事会第

十七次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署 》议案，待公司股东大会审议批准后执行。公司将会在本次发行认购

结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，并切实履行相

应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。

3、保证募集资金合理使用的措施

公司将采取多方面措施以保证募集资金的合理使用，具体如下：

（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》的相关规定，执行募资资金存储、使用、

变更、监督和责任追究的制度，履行募集资金使用分级审批权限、决策程序及风险控制程序，

严格履行信息披露义务。

（2）公司将按照中国证监会、全国股转公司相关规定和定向发行说明书、募集资金三

方监管协议的有关要求，合理、合规使用募集资金。公司将按照定向发行说明书中披露的募

集资金用途使用募集资金，不使用募集资金进行高风险的财务投资和投向中国证监会、全国

股转公司和其他主管部门明令禁止的投资领域。

（3）公司后续如存在需要改变募集资金用途的，将在董事会审议后及时披露，并提交

股东大会审议通过后方可改变募集资金用途。

（4）公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员将严格遵守《募集资金管理制度》

和中国证监会、全国股转公司的有关规定，不以任何方式直接或间接占用或者挪用公司募集

资金。

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宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

1公司未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告。否

2

最近12个月内，公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会及其派出

机构采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监

管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关

立案侦查等。

否

(十)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行前公司资本公积、滚存未分配利润由新老股东按本次发行后的持股比例共享。

(十一)本次发行是否需要经中国证监会核准

截至本定向发行说明书签署之日，公司股东人数共计8名，本次股票发行已确定的发

行对象为1名，其中新增股东1名。本次发行后，公司股东人数预计共计9名，因此本次定

向发行前及发行后股东人数均累计不超过200名，由全国股转公司自律审查，豁免中国证监

会核准。

(十二)本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况

1、公司需要履行相关主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业或外商投资企业，且本次定向发行

后，公司股东人数不会超过200人，因此，本次定向发行除需提交全国股转公司进行自律审

查外，不需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

2、发行对象需要履行相关主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业或外商投资企业，不需要

履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

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宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

本次发行不存在特别表决权股份。

(十四)其他事项

1、本次发行涉及股东大会批准和授权的相关议案如下:

(1)《关于 》

(2)《关于公司在册股东无本次定向发行股票优先认购权》

(3)《关于签署附生效条件的 》

(4)《关于设立募集资金专项账户并签署 》

(5)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》

(6)《关于修改〈公司章程〉》

2、本次定向发行决议的有效期为自股东大会审议通过本次股票定向发行相关议案之日起12

个月。

三、非现金资产认购情况

本次发行不涉及非现金资产认购。

四、本次发行对申请人的影响

(一)本次发行对公司经营管理的影响

本次发行前后的公司控股股东及实际控制人均不发生变化，管理层不发生变化。本次发

行后，公司的总资产及净资产规模均有相应提升，本次募集资金将用于补充公司流动资金，

用于保障公司的正常发展，实现公司战略规划及目标，从而提升公司的整体经营能力，能增

加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。

(二)本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次发行后，公司注册资本、总资产、净资产、每股净资产、筹资活动现金流量净额等

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宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

偿债风险，提高公司资金流动性，提高抵御公司财务风险的能力。

(三)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情

况

本次发行后公司的控股股东未发生变化，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、

管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。

(四)发行对象以资产认购公司股票的，是否导致增加本公司债务或者或有负债

本次发行不存在以非现金资产认购公司股票的情况。

(五)本次发行前后公司控制权变动情况

方明直接持有公司30,229,760股股票，占发行前股本总额的88.72%，占发行后股本总额

的70.98%。

本次发行前后，公司控制权不会发生变动。

(六)本次发行对其他股东权益的影响

本次发行完成后，将增加公司资本和营运资金，将降低资产负债率，整体财务状况将得

到进一步改善，有利于加快公司现有业务发展。本次发行完成后，公司所有者权益将增加，

对其他股东权益具有积极影响。

(七)本次发行相关特有风险的说明

本次股票发行不存在特有风险。

五、其他重要事项

（一）本次定向发行不存在违规资金占用等公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚

未消除的情形。

（二）本次定向发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

（三）不存在公司及现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监

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宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（四）不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

（五）公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和本次定向发行对

象不属于失信联合惩戒对象。

（六）报告期内，公司存在受到行政处罚情形，具体如下：

1、甬仑环罚字【2020】81号行政处罚决定书

宁波市生态环境局2020年7月20日在检查时发现发行人姜黄素车间生产废水经污水站

处理后排放，废水中化学需氧量浓度为2.04＊103mg/L，氨氮浓度为44.8mg/L，均超过了《污

水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。并依据《中华人民共和国水污染防治法》第

八十五条，参照《宁波市常见生态环境违法行为行政处罚裁量实施标准》（ZJBC15-2019-0001，

甬环发［2019］28号），结合发行人日排水量、危害程度、排放强度等相关因素，作出罚款

110000元的行政处罚。2020年8月27日再次检测，根据仑环监（2020）水字第095号监测

报告发行人排放废水中化学需氧量浓度为134mg/L，氨浓度为1.7mg/L，均已符合《污水综

合排放标准》（GB8978-1196）三级标准。

上述罚款已经缴纳完毕，公司被处罚后通过添加活性污泥，增大曝气量，按定量增加营

养物质重新驯化微生物，新增废水处理改造设备，改造爆气系统，加装过滤系统等手段进行

了整改，经过整改后排放的废水符合标准。

2、仑应急罚字【2021】第2000039号行政处罚决定书

宁波市北仑区应急管理局在巡查中发现发行人因厂区仓库容量有限，将中间产品姜黄粗

油262桶，姜黄母液179桶储存在厂区办公楼与综合楼之间的空地上，经检测，姜黄粗油、

姜黄母液均属危险化学品；因研发小试需要采购、储存98％浓度硫酸，并将98％浓度硫酸

24桶（共960kg）储存于设计用于储存氢氧化钠并经安全评价的丙类仓库内；另因市场价格

原因采购丙酮替代乙酸乙酯作为生产溶剂，并将丙酮储存于设计并经安全评价的乙酸乙酯储

罐内，危险化学品浓硫酸和丙酮的储存行为均未在企业危险化学品储存及使用场所安全现状

评价报告范围内。该机关于2021年8月23日作出【（仑）应急责改(2021)202号】责令限期

整改指令书，复查后，于2021年11月16日依据《危险化学品安全管理条例》有关规定对

发行人处以75000元的罚款。

宁波市北仑区应急管理局于2021年9月30日出具的《整改复查意见书》显示，上述违

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宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005960kg浓硫酸

已全部作为废弃物进入企业废水处理系统进行处置；企业储罐内未储存丙酮，原所存丙酮已

全部消耗处置完毕。办公楼与综合楼之间空地未见堆存的姜黄粗油、姜黄母液等中间产品，

原所堆存的低闪点姜黄粗油、姜黄母液等已全部重新精制为丙类化学品。整改工作已经落实

到位。

宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005960kg浓硫酸

已全部作为废弃物进入企业废水处理系统进行处置；企业储罐内未储存丙酮，原所存丙酮已

全部消耗处置完毕。办公楼与综合楼之间空地未见堆存的姜黄粗油、姜黄母液等中间产品，

原所堆存的低闪点姜黄粗油、姜黄母液等已全部重新精制为丙类化学品。整改工作已经落实

到位。

根据《整改复查意见书》，公司已经完成了整改。本次事件后，公司进一步完善了危险

化学品安全管理制度，强化了从业人员有关危化品知识及管理条例的培训，并在仓库内外增

设摄像头加强防范和监控。

本次行政处罚涉及的事项系偶发情况，且已及时整改完成，处罚金额不大，发行人后续

已经加强管控，不会对发行人持续经营构成重大不利影响，不构成对本次定向发行具有重大

不利影响的重大违法违规行为。

3、甬公仑（大）行罚决字【2021】02172号行政处罚决定书

2021年06月23日9时许，宁波市公安局北仑分局在对发行人日常检查时发现，发行

人分别于2021年1月份和2021年4月份将540千克盐酸和9075千克丙酮、5000千克盐酸、

40千克硫酸（易制毒化学品）运到未取得备案证明的子公司浙江康金生物技术有限公司。

2021年8月18日，该局依据《浙江省禁毒条例》对发行人处以五万元罚款的行政处罚。

宁波市公安局北仑分局大碶派出所于2021年12月7日出具证明，确认发行人已经落实

相关整改工作，并以依法全额缴纳了罚款，此事件未造成严重危害后果。

此次事件后，公司对自身仓储空间和危化物管理进行了整改，并强化了相关人员的规范

和安全意识。

4、开应急罚【2021】14号行政处罚决定书

2021年6月19日10时10分许，发行人全资子公司浙江康金生物技术有限公司发生一

起高处坠落事故。作业人员吴爱公在粉刷201-厂房内墙过程中，因移动式脚手架的木质模

板断裂，不慎从离地约3.6米高的移动式脚手架上坠落，致使头部严重受伤。2021年9月

26日，开化县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对浙江康金生

物技术有限公司处以202000元罚款，对法定代表人方明处以75000元罚款的行政处罚。

浙江康金生物技术有限公司已完成对死者家属的赔偿和安抚工作且已缴纳完毕上述罚

款。根据开化县应急管理局于2021年12月6日出具情况说明一份，认为该事故属于一般事

故，系地收购的旧厂房改造过程中发生，不直接涉及浙江康金生物技术有限公司的产品生产

和经营，未造成较大社会影响。

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宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

善后工作及时，公司已积极落实了相关整改工作。

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善后工作及时，公司已积极落实了相关整改工作。

5、衢环开化罚字【2021】3号行政处罚决定书

2021年1月12日，浙江康金生物技术有限公司未正式投产前，其正在建设的“年产200

吨植物提取物及食品添加剂技改项目”根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，

项目环评类别属于报告表项目，应事先制作环境影响评价报告表并经部门批准，但在检查过

程中被发现该建设项目并未事先经环评审批。2021年8月10日，衢州市生态环境局根据《中

华人民共和国环境影响评价法》、《浙江省生态环境行政处罚裁量基准规定》的规定，责令停

止建设并处罚款15000元。

浙江康金生物技术有限公司已完成对上述罚款的缴纳，同时，根据衢州市生态环境局于

2021年3月5日出具的《关于浙江康金生物技术有限公司年产200吨植物提取物及食品添

加剂技改项目环境影响报告表的审查意见》（衢开环建［2021］1号），该项目已经开化县经

济和信息化局备案（2018-330824-26-03-068052-000），该局原则同意本项目环评报告表结论，

并于同日取得《排污许可证》。

公司已就该处罚整顿完毕并取得了《排污许可证》。

宁波中药已按照行政处罚文书缴纳了罚款，对受到处罚的行为进行了整改，建立健全了

相应管理制度。截止本说明书出具之日，宁波中药合法合规经营，不存在正在持续的违法违

规行为。

六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要

1、合同主体、签订时间

甲方：宁波中药制药股份有限公司

乙方：浙江华康药业股份有限公司

丙方：方明

签订时间：2022年1月6日

2、认购方式、支付方式：现金认购。

认购价格：人民币2.58元/股。

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宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

、合同的生效条件和生效时间

本协议经三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，经甲方股东大会批准、甲

宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

、合同的生效条件和生效时间

本协议经三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，经甲方股东大会批准、甲

方取得全国股转公司就本次股票发行出具的无异议的函后生效。

4、合同附带的任何保留条款、前置条件本合同

除上述生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。

5、相关股票限售安排

甲方认购的乙方股份无限售期安排。

6、特殊投资条款

丙方声明、承诺与保证如下：

（1）公司治理

甲方董事会现由5名董事组成（未设置独立董事）、监事会由3 名监事组成（其中职

工代表监事1名）。本次定向发行完成后，乙方有权向甲方提名1名董事与1名股东监事，

丙方应促使乙方提名的董事候选人与监事候选人当选，且保证在甲方股东大会上对乙方提名

的董事候选人与监事候选人投赞成票。

（2）业绩承诺及补偿

丙方保证：甲方2022年度及2023年度（以下统称“考核期”）的主要财务（合并报表口

径，下同）指标如下：

单位：万元

财务指标2022年2023年

营业收入18,00025,000

净利润（扣除非经常性

损益）

1,0001,500

考核期2022 年度，甲方经审计营业收入或净利润中任一指标完成率低于90.00%但超

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宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-00580%时的（即：14,400 万元≤营业收入 中小企业 股份转让系统有限责任公司股

票定向发行无异议函，如甲方未在约定时间内取得无异议函的，乙方有权要求丙方按股票发

行认购合同约定认购金额的10%向乙方支付违约金。

2、乙方如未能按照甲方披露于全国 中小企业 股份转让系统官网的认购公告足额缴纳认

购资金的，甲方有权解除本协议并终止股票定向发行，且要求乙方按股票发行认购合同约定

认购金额的10%向甲方支付违约金。

3、乙方完成认购后，非因甲方、丙方因素不能进行股权登记的，甲方、丙方均不构成

违约，甲方应将认购款退还乙方缴纳认购款的银行账户。

4、如因乙方原因造成无法登记的，乙方应承担此次发行行为所产生的相关费用（包括

但不限于中介机构、股转中心等收取的费用）。

5、本协议生效后，甲方发生下列情形之一的，丙方应于该等情形发生之日起10日内向

甲方以现金方式补足全部损失：

（1）本协议生效前，丙方的经营行为、非经营行为导致甲方在本协议生效后受到主管

部门处以罚款、滞纳金等处罚，或被要求补缴相应款项的；

（2）就甲方在本协议生效前尚未了结或可预见的诉讼，在本协议生效后致使甲方承受

任何负债、负担、损失的；

（3）丙方存在未向乙方披露的本协议生效前的事项，导致甲方受到财产损失或需要承

担债务的；

（4）因其他任何于本协议生效前发生或存在的事由，导致本协议生效后甲方承担负债

及/或其他损失的。

6、本协议一方或多方（违约方）作出任何虚假的声明、保证或承诺，则被视为违约。

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宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

失，如果违约方不赔偿损失，守约方有权要求违约方按照股票发行认购合同约定认购金额的

10%向守约方支付违约金。

宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

失，如果违约方不赔偿损失，守约方有权要求违约方按照股票发行认购合同约定认购金额的

10%向守约方支付违约金。

在履行本协议过程中的一切争议，均应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向

甲方所在地的人民法院提起诉讼。

七、中介机构信息

（一）主办券商

名称 国泰君安

住所中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

法定代表人贺青

项目负责人袁喆

项目组成员（经办人）卢稼禾

联系电话021-38677302

传真021-38677302

（二）律师事务所

名称浙江素豪律师事务所

住所宁波市高新区光华路299弄C12幢4楼

单位负责人胡力明

经办律师胡力明、朱佳莹

联系电话0574-89078489

传真0574-97298614

（三）会计师事务所

名称中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

住所北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大

厦A座11层

执行事务合伙人王成军

经办注册会计师游社玲

联系电话025-83197820

传真-

（四）股票登记机构

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宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

中国证券登记结算有限责任公司北京分公

司

住所中国证券登记结算有限责任公司北京分公

司

法定代表人周宁

经办人员姓名-

联系电话010-58598980

传真010-50939716

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宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”

全体董事签名：

方明赵丽娟吴鼎爱贝丹瑜徐冉

全体监事签名：

王静向海芳吴建明

全体高级管理人员签名：

方明赵丽娟吴鼎爱贝丹瑜张九霞

宁波中药制药股份有限公司

2022年1月7日

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宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

实际控制人签名：方明

盖章：

2022年1月7日

控股股东签名：方明

盖章：

2022年1月7日

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宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

贺青

项目负责人签名：

袁喆

主办券商加盖公章：

国泰君安

2022年1月7日

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宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

朱佳莹

机构负责人签名：

胡力明

浙江素豪律师事务所

2022年1月7日

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宁波中药制药股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-005

王成军游社玲

机构负责人签名：

王成军

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年1月7日

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1、《宁波中药制药股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

2、《宁波中药制药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

3、其它与本次定向发行有关的重要文件

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