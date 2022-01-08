汉王科技:中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司持续督导定期现场检查报告 时间：2022年01月07日 19:26:45 中财网 原标题: 汉王科技 : 中国银河 证券股份有限公司关于 汉王科技 股份有限公司持续督导定期现场检查报告

中国银河 证券股份有限公司

关于 汉王科技 股份有限公司持续督导定期现场检查报告

保荐机构名称： 中国银河 证券股份有限公司

被保荐公司简称： 汉王科技

保荐代表人姓名：王飞

联系电话：010-80927009

保荐代表人姓名：李进才

联系电话：010-80927106

现场检查人员姓名：李进才、杨直、陈子璇、曹开元

现场检查对应期间：2021年1-11月

现场检查时间：2021年12月24日至12月28日

一、现场检查事项

现场检查意见

（一）公司治理

是

否

不适用

现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；核查公司股东大会、董事会、监

事会三会文件、公司治理制度等文件。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规

√

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行

√

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内

容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

√

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认

√

5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和本所相关业务规则履行职责

√

6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息

披露义务

√

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相

应程序和信息披露义务

√

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立

√

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争

√

（二）内部控制

现场检查手段：查阅内部审计部门、审计委员会资料，包括内部审计相关制度、

工作计划、历次内部审计报告、内部控制评价报告等；查阅募集资金专户的银行

对账单、台账。

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部

门（如适用）

√

2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内

部审计部门（如适用）

√

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适

用）

√

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计

部门提交的工作计划和报告等（如适用）

√

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计

工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）

√

6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内

部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问

题等（如适用）

√

7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用

情况进行一次审计（如适用）

√

8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审

计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）

√

9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审

计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）

√

10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部

控制评价报告（如适用）

√

11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建

立了完备、合规的内控制度

√

（三）信息披露

现场检查手段：查阅公司信息披露管理办法、信息披露文件，核对文件内容与公

司的实际情况是否一致；查阅投资者来访的记录资料，查阅深交所互动易网站刊

载的投资者关系活动记录表。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致

√

2.公司已披露的内容是否完整

√

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展

√

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项

√

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信

息披露管理制度的相关规定

√

6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载

√

（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况

现场检查手段：1、查阅公司关联交易决策制度、对外担保管理办法以及其他公司

内部的相关规定；2、查阅公司定期报告、关联交易明细，抽查大额关联交易的合

同及交易凭证；3、查阅审议关联交易的董事会、监事会、股东大会资料和信息披

露文件。

1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或

者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度

√

2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者

间接占用上市公司资金或者其他资源的情形

√

3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露

义务

√

4.关联交易价格是否公允

√

5.是否不存在关联交易非关联化的情形

√

6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义

务

√

7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债

务等情形

√

8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应

的审批程序和披露义务

√

（五）募集资金使用

现场检查手段：取得并查阅募集资金使用情况台账、公司募集资金管理制度、募

集资金账户对账单、募集资金大额支出凭证、公司内部审计部门每季度对募集资

金存放及使用情况的专项报告、公司使用募集资金购买理财产品相关协议；进行

募集资金存储及使用情况访谈；查阅公司募集资金置换预先投入、改变实施地点、

新增实施主体及理财等相关事项的董事会、监事会材料。

1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议

√

2.募集资金三方监管协议是否有效执行

√

3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等

情形

√

4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时

补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形

√

5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变

更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金

或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投

资

√

6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效

益是否与招股说明书等相符

√（见

“二、

现场检

查发现

的问题

及说

明”）

7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险

√

（六）业绩情况

现场检查手段：1、取得并查阅公司定期报告；2、查询公司及其所处行业相关研

报。

1.业绩是否存在大幅波动的情况

√

2.业绩大幅波动是否存在合理解释

√

3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常

√

（七）公司及股东承诺履行情况

现场检查手段：1、查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺函；2、查阅公司定

期报告、临时报告等信息披露文件。

1.公司是否完全履行了相关承诺

√

2.公司股东是否完全履行了相关承诺

√

（八）其他重要事项

现场检查手段：1、查阅现金分红制度文件，有关分红的决策文件及相关信息披露

文件，公司检查期间未进行现金分红；2、取得并查阅公司各科目往来明细；3、

取得并查阅公司重大销售、采购合同；4、现场查看公司生产经营场所。

1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露

√

2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露

√

3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因

√

4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化

或者风险

√

5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险

√

6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按

相关要求予以整改

√

二、现场检查发现的问题及说明

截至2021年11月末，公司募集资金使用与已披露情况一致。受新冠疫情等因素

影响，公司募投项目实际投资进度较慢，新一代自然语言认知技术与文本大数据

开放平台及应用系统项目、新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业

端应用项目第1年实际投入金额未达到已披露的投资计划金额。公司管理层正在

就募投项目实施情况讨论，后续将根据实际情况作出相应安排。

（以下无正文）

（本页无正文，为《 中国银河 证券股份有限公司关于 汉王科技 股份有限公司持续

督导定期现场检查报告》之签章页）

保荐代表人：

王飞 李进才

中国银河 证券股份有限公司

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