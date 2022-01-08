[快讯]东方国信发布解除质押公告一股东累计质押6002万股 时间：2022年01月07日 19:20:27 中财网 CFi.CN讯： 东方国信 （股票代码：300166）发布关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告。截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：[*grid*]股东名称 持股数量（股） 持股比例 本次质押前质押股份数量（股） 本次质押后质押股份数量（股） 占其所持股份比例 占公司总股本比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份限售数量（股） 占已质押股份比例 未质押股份限售数量（股） 占未质押股份比例管连平 177,964,857 15.44% 114,986,902 60,016,902 33.72% 5.21% 60,016,902 100.00% 73,456,741 62.28%霍卫平 130,162,360 11.30% 82,566,478 40,066,478 30.78% 3.48% 38,566,478 96.26% 59,055,292 65.55%合计 308,127,217 26.74% 197,553,380 100,083,380 32.48% 8.68% 98,583,380 98.50% 132,512,033 63.69%[*/grid*]（1）公司控股股东及其一致行动人本次质押融资与上市公司生产经营相关需求无关。（2）公司控股股东及其一致行动人管连平先生和霍卫平先生未来半年内到期的质押股份累计数量为93,500,000股，占其所持股份比例为30.34%，占公司总股本比例为8.11%，对应融资余额约328,320,000元；未来一年内到期的质押股份累计数量为93,500,000股，占其所持股份比例为30.34%，占公司总股本比例为8.11%，对应融资余额约328,320,000元。截至本公告披露日，管连平先生、霍卫平先生个人资信情况、财务状况良好，还款资金来源薪金、分红、投资收益、其他收入等，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。（3）控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。（4）控股股东及其一致行动人股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等无影响。截至本公告日，管连平先生直接持有该公司股份177,964,857股，占公司总股本的15.44%，其中已累计质押所持该公司股份60,016,902股，占其所持该公司股份总数的33.72%，占公司总股本的5.21%

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