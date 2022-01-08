奥飞数据:华泰联合证券有限责任公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司2021年现场检查报告 时间：2022年01月07日 18:51:16 中财网 原标题: 奥飞数据 :华泰联合证券有限责任公司关于广东 奥飞数据 科技股份有限公司2021年现场检查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于广东 奥飞数据 科技股份有限公司2021年现场检查报告
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上
市公司信息披露指引第6号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合证
券有限责任公司作为广东 奥飞数据 科技股份有限公司（以下简称“ 奥飞数据 ”或
“公司”）持续督导的保荐机构，于2021年12月22日至12月23日对奥飞数
据2021年有关情况进行了现场检查，报告如下：
保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司
被保荐公司简称： 奥飞数据
保荐代表人姓名：孙大地
联系电话：010-56839300
保荐代表人姓名：谢瑾
联系电话：010-56839300
现场检查人员姓名：谢瑾 闵瑞 许焕天
现场检查对应期间：2021年1月-2021年12月
现场检查时间：2021年12月22、23日
一、现场检查事项
现场检查意见
（一）公司治理
是
否
不适用
现场检查手段：（1）对上市公司董事及高级管理人员进行访谈；（2）查看上市公司三会文件
和公司治理制度；（3）查阅公司董事会和股东大会相关会议文件；（4）现场查看公司主要管
理场所
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规
√
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行
√
3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要
件是否齐备，会议资料是否保存完整
√
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认
√
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责
√
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义
务
√
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序
和信息披露义务
√
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立
√
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争
√
（二）内部控制
现场检查手段：（1）查阅内部审计相关制度及报告；（2）查阅审计委员会资料；（3）查阅公
司内部审计报告、投资决策相关的董事会决议等；（4）查阅募集资金专户的银行对账单
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适
用）
√
2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计
部门（如适用）
√
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）
√
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提
交的工作计划和报告等（如适用）
√
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进
度、质量及发现的重大问题等（如适用）
√
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计
工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）
√
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进
行一次审计（如适用）
√
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员
会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
√
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员
会提交年度内部审计工作报告（如适用）
√
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评
价报告（如适用）
√
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完
备、合规的内控制度
√
（三）信息披露
现场检查手段：（1）查阅公司信息披露管理制度、信息披露文件；（2）查阅公司历次董事会、
监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致
√
2.公司已披露的内容是否完整
√
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展
√
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项
√
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露
管理制度的相关规定
√
6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易网站
刊载
√
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：（1）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；（2）查看上市公
司的主要管理场所；（3）查阅公司定期报告、关联交易及相关董事会、监事会、股东大会资
料和信息披露文件
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接
占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用
上市公司资金或者其他资源的情形
√
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务
√
4.关联交易价格是否公允
√
5.是否不存在关联交易非关联化的情形
√
6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务
√
7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情
形
√
8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批
√
程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段：（1）查阅公司募集资金管理制度及相关的三会文件；（2）查阅募集资金专户
银行对账单；（3）查阅公司定期报告，访谈公司管理层，查看募集资金投资项目实施情况
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议
√
2.募集资金三方监管协议是否有效执行
√
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形
√
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流
动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
√
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永
久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行
贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资
√
6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否
与招股说明书等相符
√
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险
√
（六）业绩情况
现场检查手段：（1）查阅公司披露的定期报告，了解业绩波动情况；（2）查阅同行业上市公
司的定期报告，并对公司高级管理人员进行访谈，了解业绩波动的原因、公司所面临的风险
及公司的应对措施
1.业绩是否存在大幅波动的情况
√
2.业绩大幅波动是否存在合理解释
√
3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常
√
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：（1）查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件；（2）访谈公司高级管理
人员
1.公司是否完全履行了相关承诺
√
2.公司股东是否完全履行了相关承诺
√
（八）其他重要事项
现场检查手段：（1）查阅公司章程、相关决议及信息披露文件；（2）查阅公司重大合同等资
料；（3）与高级管理人员进行访谈
1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露
√
2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露
√
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因
√
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风
险
√
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险
√
6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要
求予以整改
√
二、现场检查发现的问题及说明
无
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广东 奥飞数据 科技股份有限
公司2021年现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
孙大地 谢瑾
华泰联合证券有限责任公司
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