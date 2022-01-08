中富电路:东兴证券股份有限公司关于深圳中富电路股份有限公司2021年度持续督导现场检查工作报告

2022年01月08日
法令法规

中富电路:东兴证券股份有限公司关于深圳中富电路股份有限公司2021年度持续督导现场检查工作报告 时间：2022年01月07日 18:25:50 中财网 原标题: 中富电路 : 东兴证券 股份有限公司关于深圳 中富电路 股份有限公司2021年度持续督导现场检查工作报告

东兴证券 股份有限公司

关于深圳 中富电路 股份有限公司

2021年度现场检查报告

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》等有关法律法规的要求， 东兴证券 股份有限公司作为深圳中

富电路股份有限公司（以下简称“ 中富电路 ”或“公司”）首次公开发行股票并

在创业板上市的保荐机构，于2021年12月26日至12月27日对2021年度的有

关情况进行了现场检查，报告如下：

保荐机构名称： 东兴证券 股份有限公司

被保荐公司简称： 中富电路

保荐代表人姓名：王华

联系电话：010-66555253

保荐代表人姓名：吴梅山

联系电话：010-66555253

现场检查人员姓名：吴梅山、林苏钦

现场检查对应期间：2021年度

现场检查时间：2021年12月26日至12月27日

一、现场检查事项

现场检查意见

（一）公司治理

不适用

现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司“三会”议事规则及会议资料等资料；

与公司相关负责人等进行沟通等。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要

件是否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认

5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责

6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序

和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争

（二）内部控制

现场检查手段：查阅公司内部审计制度及相关内部控制制度 检查相关的董事会记录、审计

委员会会议决议、内审部门提交的工作计划和报告，访谈高级管理人员等。

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适

用）

2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计

√（公

部门（如适用）

司上市

前已设

立相关

部门）

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提

交的工作计划和报告等（如适用）

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进

度、质量及发现的重大问题等（如适用）

6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计

工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）

7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进

行一次审计（如适用）

8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员

会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）

9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员

会提交年度内部审计工作报告（如适用）

10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评

价报告（如适用）

11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完

备、合规的内控制度

（三）信息披露

现场检查手段：查阅公司与信息披露相关的管理制度；查阅公司“三会”资料、信息披露档

案资料；查阅公司信息披露公告、传递及审核相关资料；查询深交所网站等。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致

2.公司已披露的内容是否完整

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露

管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易网站

刊载

（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况

现场检查手段：查阅公司章程、关联交易管理制度等文件；与公司董事、监事、高级管理人

员及财务人员等相关人员进行沟通；查阅董事会、监事会等相关决策程序及信息披露文件。

1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接

占用上市公司资金或者其他资源的制度

2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用

上市公司资金或者其他资源的情形

3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务

4.关联交易价格是否公允

5.是否不存在关联交易非关联化的情形

6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务

7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情

8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批

程序和披露义务

（五）募集资金使用

现场检查手段：查阅三方监管协议、募集资金专户明细账及银行对账单等资料；与公司相关

人员进行沟通；了解募投项目实施情况等。

1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议

2.募集资金三方监管协议是否有效执行

3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形

4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流

动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形

5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永

久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行

贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资

6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否

与招股说明书等相符

7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险

（六）业绩情况

现场检查手段：查阅定期报告等资料，与公司相关人员进行沟通， 查阅同行业业绩情况等。

1.业绩是否存在大幅波动的情况

2.业绩大幅波动是否存在合理解释

3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常

（七）公司及股东承诺履行情况

现场检查手段：查阅公司定期报告等资料， 核查公司有关承诺事项的履行情况等。

1.公司是否完全履行了相关承诺

2.公司股东是否完全履行了相关承诺

（八）其他重要事项

现场检查手段：查阅公司股利分配政策文件、检查执行情况；了解公司大额资金往来和重大

合同执行情况，并随机抽取相关业务的合同文件及资金往来凭证。

1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露

2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露

3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因

4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风

5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险

6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要

求予以整改

二、现场检查发现的问题及说明

（本页无正文，为《 东兴证券 股份有限公司关于深圳 中富电路 股份有限公司2021

年度现场检查报告》之签章页）

保荐代表人签名：

王 华

吴梅山

东兴证券 股份有限公司

年 月 日

中财网

显示更多

显示更多

中富电路:东兴证券股份有限公司关于深圳中富电路股份有限公司2021年度持续督导现场检查工作报告 时间：2022年01月07日 18:25:50 中财网 原标题: 中富电路 : 东兴证券 股份有限公司关于深圳 中富电路 股份有限公司2021年度持续督导现场检查工作报告

东兴证券 股份有限公司

关于深圳 中富电路 股份有限公司

2021年度现场检查报告

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》等有关法律法规的要求， 东兴证券 股份有限公司作为深圳中

富电路股份有限公司（以下简称“ 中富电路 ”或“公司”）首次公开发行股票并

在创业板上市的保荐机构，于2021年12月26日至12月27日对2021年度的有

关情况进行了现场检查，报告如下：

保荐机构名称： 东兴证券 股份有限公司

被保荐公司简称： 中富电路

保荐代表人姓名：王华

联系电话：010-66555253

保荐代表人姓名：吴梅山

联系电话：010-66555253

现场检查人员姓名：吴梅山、林苏钦

现场检查对应期间：2021年度

现场检查时间：2021年12月26日至12月27日

一、现场检查事项

现场检查意见

（一）公司治理

不适用

现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司“三会”议事规则及会议资料等资料；

与公司相关负责人等进行沟通等。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要

件是否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认

5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责

6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序

和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争

（二）内部控制

现场检查手段：查阅公司内部审计制度及相关内部控制制度 检查相关的董事会记录、审计

委员会会议决议、内审部门提交的工作计划和报告，访谈高级管理人员等。

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适

用）

2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计

√（公

部门（如适用）

司上市

前已设

立相关

部门）

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提

交的工作计划和报告等（如适用）

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进

度、质量及发现的重大问题等（如适用）

6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计

工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）

7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进

行一次审计（如适用）

8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员

会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）

9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员

会提交年度内部审计工作报告（如适用）

10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评

价报告（如适用）

11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完

备、合规的内控制度

（三）信息披露

现场检查手段：查阅公司与信息披露相关的管理制度；查阅公司“三会”资料、信息披露档

案资料；查阅公司信息披露公告、传递及审核相关资料；查询深交所网站等。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致

2.公司已披露的内容是否完整

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露

管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易网站

刊载

（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况

现场检查手段：查阅公司章程、关联交易管理制度等文件；与公司董事、监事、高级管理人

员及财务人员等相关人员进行沟通；查阅董事会、监事会等相关决策程序及信息披露文件。

1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接

占用上市公司资金或者其他资源的制度

2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用

上市公司资金或者其他资源的情形

3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务

4.关联交易价格是否公允

5.是否不存在关联交易非关联化的情形

6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务

7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情

8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批

程序和披露义务

（五）募集资金使用

现场检查手段：查阅三方监管协议、募集资金专户明细账及银行对账单等资料；与公司相关

人员进行沟通；了解募投项目实施情况等。

1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议

2.募集资金三方监管协议是否有效执行

3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形

4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流

动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形

5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永

久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行

贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资

6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否

与招股说明书等相符

7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险

（六）业绩情况

现场检查手段：查阅定期报告等资料，与公司相关人员进行沟通， 查阅同行业业绩情况等。

1.业绩是否存在大幅波动的情况

2.业绩大幅波动是否存在合理解释

3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常

（七）公司及股东承诺履行情况

现场检查手段：查阅公司定期报告等资料， 核查公司有关承诺事项的履行情况等。

1.公司是否完全履行了相关承诺

2.公司股东是否完全履行了相关承诺

（八）其他重要事项

现场检查手段：查阅公司股利分配政策文件、检查执行情况；了解公司大额资金往来和重大

合同执行情况，并随机抽取相关业务的合同文件及资金往来凭证。

1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露

2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露

3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因

4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风

5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险

6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要

求予以整改

二、现场检查发现的问题及说明

（本页无正文，为《 东兴证券 股份有限公司关于深圳 中富电路 股份有限公司2021

年度现场检查报告》之签章页）

保荐代表人签名：

王 华

吴梅山

东兴证券 股份有限公司

年 月 日

中财网

显示更多

阅读全文 →

其他重要消息:

©2022 归ChinaCSR.com 版权所有. 亚媒网. ChinaCSR.com 资讯服务由ChinaCSR.com 提供. 如果你需要转载这些文章，请仅使用RSS内容所提供的文章概要。 对于文章和网站上的其它部分和内容，未经ChinaCSR.com许可，不得转载。