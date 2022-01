0 分享至 用微信扫码二维码

2017年5月21日,是美国马里兰大学举办毕业典礼的日子。

这本该是一个光荣且值得纪念的时刻。没想到,一位中国留学生代表的发言,将这场典礼瞬间变为了全中国人愤懑不已的“盛会”。

只见这位中国女留学生一脸陶醉、兴奋地走入主席台,开始了她“著名一生”的演讲:

“人们常问我:你为什么来马里兰大学?我总是回答:清新的空气。

五年前我从中国过来的时候,准备了5个口罩。但是在我离开达拉斯机场候机楼时,要戴上口罩,我吸入了第一口美国空气,当时我就把口罩收了起来。这里的空气未免也太清新甜美了。”

整个简短的演讲里,充满了逢迎跪舔。这位“空气香甜女”,共夸了美国空气6次。

台上的女学生越说越无耻,台下的中国学子们越听越气愤,很多中国留学生愤而离席。

很快,这则诋毁中国的视频在网络上迅速传播,引起轩然大波。这位女学生也以一种意想不到的姿态“出了名”。

这位女学生叫“杨舒平”,但网友们更爱称其为“慕洋犬”。

4年过去了,她过得怎样?她的美国梦得偿所愿了吗?

“我在中国的一个城市长大,从小出门都得戴口罩,否则就会生病。”

这是杨舒平演讲中最被网友们诟病的一句话。

1993年,杨舒平出生在四季如春,风景如画的美丽城市——云南昆明,就是她口中所说的那个“污染严重、空气混浊”的城市。

她的父母都是公务人员,家境还算优越。作为家里唯一的孩子,她从小就被父母寄予厚望。读书期间,成绩一直名列前茅,顺利升入重点中学。19岁那年,凭借优异的成绩争取到了美国马里兰大学公费留学的名额。

马里兰大学虽然没哈佛、耶鲁大学出名,但也是美国一所名校,先后培养出了6名诺贝尔奖获得者。

所以,杨舒平的人生似乎一切都在朝着好的方向发展着。她选的大学专业是戏剧和心理学,不知道是否暗示着她未来的人生充满着戏剧性和讽刺性。

几年的大学生活,她接受到了专业的知识的同时,也接触到了美国奢靡的社会风气,沉浸其中,找到了“自由”的感觉。

出国不只是得了一纸文凭。对于有些人来说,是成长的催化剂,不断修炼,而对没有底线的人而言,意味着堕落。

美国的月亮真圆,美国的空气香甜。杨舒平的精神世界在悄然发生着变化。在毕业典礼演讲那天,她一脸崇拜地望向身旁一位同样长着东方面庞的男人,他就是时任美国马里兰大学校长陆道逵。

他听完杨舒平的发言后,鼓掌称赞,他的举动也引起了大家的关注。

这位陆校长,他可是马里兰大学建校138周年以来首位华裔校长,但他似乎对他的美国身份更自豪。

陆校长站在杨舒平身旁,非常欣赏这位“得意门生”,说道:“谢谢你,舒平。你在马里兰大学受到了非常好的教育,你的演讲非常振奋人心。正如你一样,我也选择来到美国,你的演讲也表达出了我对美国最深刻的感受。”

原来臭味是真的可以相投。两人都长着“中国脸”,却都装着“美国心”。

这位陆校长1946年出生于上海的大户人家,自称祖父母当年在上海市中心拥有五个街区的地产。可惜好景不长,这样的富贵日子没轮得到他享受,因为战争,一家卷铺盖跑到秘鲁避难去了。

但陆校长并没有在命运面前屈服,他申请到了美国的一所学校,带着仅有300美元生活费来到美国。下机场时,也和他的好学生一样,闻到了空气的香甜,自由的味道,也一样也选择了心理学。但因无法适应美国生活,陆校长挂了很多科,不得不选择转校……

也许本该从小就享受荣华富贵的人,却要经历一番挫折才能有今天的成就。所以,陆校长内心深处是不满的,他的精神世界也在一直崩塌着。

有的人跪久了,就站不起来了!

为了成功、为了名利,陆校长给美国跪了,杨舒平不仅给美国跪了,还给校长跪了。杨舒平实际上充当了陆校长的“马前卒”,为他发声。

学心理学专业的她,觉得揣摩到了校长的心意,正为自己的毕业杰作洋洋得意。她也打好了如意算盘,觉得这次“亲美”计划,一定能得到美国的青睐,加上自己的演技和戏剧天分,拿到美国绿卡指日可待,未来定能谋求一份体面的好工作。

殊不知,在国人眼中,她就是个踩低捧高、哗众取宠的小丑。网友们的声讨正如狂风暴雨,汹涌而至。

杨舒平的发言并不能代表马大的中国留学生们,他们义愤填膺,最先行动起来了,在校内外奔走,发表声明,更是找到学校要求给个说法。

一位参加毕业典礼的同学直接表示,不理解为什么学校会请杨舒平做代表。

消息传回国内后,舆论持续发酵着。

网友们自发录视频,展现昆明的如画美景,根本不存在杨舒平所说的“空气肮脏”,甚至表示杨舒平才是昆明最大的“污染”。还有人介绍着自己的家乡成都、重庆、杭州、西安……中国有太多美好的地方,希望大家能用眼睛看中国,而不是用耳朵听中国。

官方账号“昆明发布”更是不依不饶,第二天直接发布消息、上数据,证明自己四季如春,气候宜人,空气“新鲜而香甜”。

连自己的家乡都不放过自己,这下杨舒平彻底打脸,被千夫所指,污蔑中国、出卖祖国。

一个不爱自己祖国的人,在世界上任何地方,都会受人唾弃。

“怎么没有按照我设计的剧情发展?”这突如其来的漫天指责,和国人施加的巨大压力,让

杨舒平有些坐立不安了。

专业扎实的她,决定给自己再加一场戏。于是,5月22日下午,在网络平台上发布一则不到两百字的小作文,字里行间充满了“忏悔”,力证自己真的爱国。

此言一出,善良的人们似乎缓和了一些。

两天后,这件事也“惊动”我国外交部,外交部发言人对杨舒平的公开道歉表示出了宽容,指出任何国家都有自己值得骄傲的一面,如果一个人能从心底热爱自己的国家,愿意为祖国做出贡献,中国政府是鼓励、支持和欢迎的。

但如果能从心底里真正爱国,从站上台的那一刻起,就该明白,你不仅是马里兰大学的学生,你更是一名中国留学生,你的言行和你的祖国形象息息相关。

果然,半年后,杨舒平又原形毕露,在网络上发表:“美国空气真的好甜美,好民主好自由!真不想回到中国!中国的雾霾得戴50层口罩!”

不久后,她干脆本色出演,彻底撕破脸,以美国人自居,在网络上以恶毒的字眼怒骂中国人:让中国人滚,不要嫉妒她要拿到美国绿卡了。

国人倒是大度起来,纷纷祝福她早日拿到美国绿卡,不要再踏足中国的土地了。

她为什么这么有恃无恐?因为她后来在马里兰大学读完了硕士,又找了外国男友,所以,她飘了,觉得以她的高学历,找个高薪工作轻而易举,再顺理成章地拿到绿卡,就一劳永逸的永远留在美国了。所以,得罪全中国又怎样?

一个受过如此高等教育的人,为什么头脑会如此简单?

杨舒平演讲中说过:“自由是氧气,自由是热情,自由是爱。”试想,一个对自己祖国都不爱,数典忘祖的人,在美国人眼里是高贵不起来的,在异乡的土地上,只会让你越发不自由,缺氧、甚至窒息。

转眼两年过去了,杨舒平硕士毕业了,她手握着马大的毕业证,自信满满在美国寻找工作。

她以为美国的名企都会向她抛来橄榄枝,但是所有投出去的简历都石沉大海。偶尔遇上几个回复,但是稍微背调,了解了她的“事迹”后,便会找各种理由拒绝她。

刚开始,杨舒平还没意识到问题所在,以为没遇上伯乐。随着时间的推移,她发现在美国大公司眼里,她就是个“背叛者”。一个可以背叛祖国的人,没有忠诚度可言,也一定会干出背叛企业的事来。没有企业会浪费时间和精力培养一个存在巨大风险的“白眼狼”。

四处碰壁的杨舒平,只能将目光放在了她之前压根看不上的小公司上。虽然降低标准、不挑岗位,但是,她还是费尽周折,才找到一份工作。

据说这份工作还是需要和中国人打交道,但她在工作中又与白人同事发生争执,正好赶上疫情,经济萧条,就被公司裁员了。

接下来,美国签证到期,被拒续签,她投诉无果,遭驱逐出境。

杨舒平这下意识到了: 原来跪舔绝不会带来想要的尊重和融入。

但是杨舒平又觉得没脸直接回国,退而求其次,投奔了与美国关系很好的韩国,希望可以寻求发展。

本以为换个地方可以重新开始,没想到,疫情也席卷了韩国。韩国企业更不会把工作机会留给像她这样有“劣迹”的外国人。

万般无奈下,杨舒平灰溜溜地逃回了国内。国内企业更是将她早已拉入黑名单,没有一家公司愿意聘用她。甚至有的企业,在面试时,直接问她:为什么不留在空气香甜的美国,为什么要回来?

有网友遇见杨舒平,看见她每天遛狗,在家待业,灰头土脸地做条“海带”。人生如戏,但是这样的结局,让杨舒平悔不当初。

这让网友们又想到了一个人,和杨舒平走向了完全截然不同的两个方向。同样是美国名牌大学毕业的高材生秦玥飞,拿走耶鲁大学的全额奖学金,优秀到连美国外交部都对他有想法。可他毕业后,放弃美国高薪,毅然决然地回国当起了村官,扎根泥土,为祖国贡献,作为实现人生的价值。

宋庆龄曾说过:“一个人如果真的忘记了祖国,那人生是该多没有趣味。”

我们允许人犯错,但是有些错误是底线问题,一旦踩上去便不可能得到原谅。杨舒平恰恰踩了这个底线,犯了致命的错误。

如今4年过去了,杨舒平似乎早已销声匿迹。

有传言说,父母托关系为她隐姓埋名,打算开启新的生活。

也有人说,她随母亲迁居上海,打算用时间来抹平她的过去后,再另做打算。

但在当今这个时代,互联网是有记忆的,她荒唐的前半生,终将被定格成永久。

那么,留学的意义到底是什么?

100年前留学生临行时说的这段话,早就给出了答案:

“此去西洋,深知中国自强之计,舍此无所他求;背负国家之未来,取尽洋人之科学,赴七万里长途,别祖国父母之邦,奋然无悔!”

留学不是为了崇洋媚外,而是为了中华的崛起。

留学不是因为国外的空气更“香甜”,而是因为我们身上,肩负着祖国的期望和未来。

只可惜,当杨舒平说出“空气香甜”论的时候,她早已忘了自己的根在中国。

厦大女学霸嫁印度人当二房:嘲讽中国 鼓吹华人嫁过去

学历给了她见识外界的机会,却没有改变她“崇洋媚外”的心……

人类天生爱慕强者,所以有美吹、德吹、日吹、英吹、俄吹等,这并没有什么不妥。

真正卑劣的是,有人一边吹捧外国,一边谩骂祖国,甚至是以诋毁的方式。

更加诡异的是,有些人竟然以各种谎言、疯狂吹捧明显不如中国的国家。

比如12年前,那个执意要嫁到印度的厦大女孩。

1

优等生

2002年,一名叫郑墨沫的女孩考上了无数人梦寐以求的厦门大学。能考上这种双一流的学府,显然她就是父母口中所讲的“别人家的孩子”。

在大学里,她的表现依旧亮眼,在第一学期就荣获“本专科优秀三好学生”,随后又当上了宣传中心的学生会干部。

从厦大毕业后,她又前往法国攻读金融硕士。结果在2008年前往美国参加一次学术交流活动时,邂逅了一个印度的男孩辛格。

辛格同样来美国游学,是印度理工学院的本科在读生。两人越聊越投机,发展成为了恋人的关系。在甜蜜中如坠云雾的她,感觉开启了一段全新的人生旅程。

但她的朋友们都不看好这段恋情,觉得印度人卫生意识差,不尊重女性,教育程度低下。

当她把打算与辛格结婚的消息告诉父母后,更遭到了父母的坚决反对,母亲断断续续哭了一年。

普天下的父母,当然都希望女儿嫁得近一点。二老压根不知道印度在哪儿,只是听说印度很穷且很迷信。

而在男方那边,同样不顺畅。印度的主流仍是包办婚姻,自由恋爱都被人指指点点,更不用说娶在长辈看来“行为放荡”的外国女性了。辛格的父母,也明确反对二人的关系。

但在爱情中,有着“罗密欧与朱丽叶效应”。当一对恋人遭到外界的阻碍时,不仅不会分开,反而会爱得更深,情感变得更加牢固。

历经波折的郑墨沫,最终冲破了层层的偏见和藩篱,在2009年嫁给了印度人辛格,圆满了这场跨国的恋情。

如果故事到此结束的话,简直可以给这个女孩送上一首梁静茹的《勇气》。但接下来的故事让人大跌眼镜,这个金融系的高材生,竟然在反华的道路上勇猛冲锋。

2

急先锋

2011年,她发布了一条微博:“珍爱生命、远离中国。”在她的眼里,曾经生养她的祖国,简直浑身缺点一无是处。

她对中国的经济很悲观,说中国在20年内成为了“廉价品出口大国”,以后“肯定会不可避免地经济衰退,GDP下跌4、5个百分点”。

很抱歉的是,她的预言不灵验。中国的经济依旧突飞猛进,像野牛般一往无前。

她对于中国的环境污染,更是痛心疾首。在她眼中,即使是印度污染最严重的城市孟买,空气质量也能与风景秀丽的海滨城市厦门有一拼。

我随手搜了下厦门的空气质量,一连串的优,适合外出活动。反观孟买,则是醒目的红色:中度污染。

伴随着时间的推移,她对于中国的敌视却有增无减。

新冠疫情爆发时,她也跟着污蔑中国。哪怕世卫组织已经发布了权威结论,她依旧将武汉和新冠肺炎联系在一起。

去年6月,中印边境冲突爆发后,她大言不惭地说那片小地方是藏羚羊与藏野驴的领土,那些热心维护领土的人,都是“傻×韭菜”。

由于她的言论过于出格,已被微博封杀。

为什么一个高材生,嫁到外国后,会变得如此敌视祖国呢?

究其原因,她很可能是受到了丈夫的影响。

她的丈夫辛格是一名狂热的反华分子。不仅公开支持“港独”,还经常在网络上发表仇恨中国的言论。

正常的女孩,面对这种情况时肯定会为祖国辩解,甚至与老公划清界限。但郑女士,坚定地站到了丈夫身边,也成为了一名反华“斗士”。

而在反华的同时,她对印度爱得无比深沉,为成为一个印度人感到无比骄傲。

3

高种姓

自从嫁给如意郎君后,郑墨沫的眼睛里就满是星星。在她看来,丈夫身上的优点太多了。比如“丰富平和的精神世界、哲学的思辨观、尊重所有生命,等等。”

更让她骄傲的是,丈夫身居高种姓的阶层。算起来是“武士”,也就是第二梯队的刹帝利。

她洋洋自得地把姓氏改成了夫姓,以高种姓人群自居。同时调侃在印度的中国人,基本都是商人种姓,也就是第三梯队的吠舍。

志得意满的郑墨沫,越来越喜欢印度,这种喜欢渐渐演变为病态的迷恋和吹捧。她声称从印度身上看到了美国的影子,印度在几十年后将发展为与美国并肩的民主强国。

即使有许多穷人躺在孟买火车站的地板上,在她眼中也散发着人性的光辉。“无家可归者把这里当成了家,不用在室外遭风吹雨淋。”

文明的国家,自然孕育出文明的族群。在她眼里,印度人的素质都是杠杠的。普遍爱干净、讲卫生、护公物、不随地吐痰、身上更没有异味,个个都性感好闻。

没错,她说得都对。在堆满垃圾的河流里捡东西,喝一瓶能降伏新冠病毒的牛尿,再来场酣畅淋漓的扔牛粪大战,这些人肯定也是没有异味的。

而且,郑女士有个很不好的习惯,说印度人个个都“性感好闻”。这种见面就闻人的动作,也不知是礼仪还是风俗。

这样的国家,这样的人民,怎么能够独自享受嫁到印度的快乐呢?

于是她加入了一个中印恋人的微信群,鼓励中国女孩嫁给印度男生。

4

矛攻盾

更让人意外的是,像郑墨沫这种人,现实中还不少,有个专门的名词叫 “印吹死挺” ,意思就是“那些极力吹捧印度,死也要力挺印度的人。”

比如著名的音乐人、主持人高晓松,他曾经在节目中就狂赞过印度,因为“这个国家有一种多数国家都没有的和平”。

在高晓松看来,虽然1962年的中印边境自卫反击战中国大胜,但印度本身不尚武,所以人家根本不在意。

但是这个民族有韧劲,不管哪个异族来统治,他们还是能把传统文化的代表种姓制度代代传承。

而且,圣雄甘地的非暴力不合作实在是惊天地泣鬼神。你打我一百次,最后把手打酸了,无奈放弃了,于是达到了独立的目的。

由于他们不尚武,以至于参加那么多届奥运会,只得过一块奥运金牌。你看他们,有多平和呀!夫唯不争,故天下莫能与之争!

“印度整个社会的平和,到处见不到警察,贫民窟里那么大但是犯罪率很低。”这样的国家,难道还不值得吹一波吗?

看完高晓松的“高见”,你会发现其中漏洞百出,完全经不起推敲。单单是一个犯罪率低,就离谱到了天际。

根据不完全统计:“印度每天都会有4位妇女死于家暴;每年都会有1000多名女性被硫酸毁容;成千上万的婴儿被流产,其中99%都是女婴。”

还有些时候,这些印吹的言论,会充满互相打架的矛盾。

比如郑墨沫曾经感激地回忆,印度爷爷又是塞钱,又是托关系,才帮她办下了证件,从此她就是一个堂堂正正的印度人了。

而且,她还毫不避讳地表示,印度的中产阶级家里普遍有低种姓的仆人。小姑妈家里就雇佣了10岁的童工,每天洗碗、洗衣服、拖地板。

公然贿赂,雇佣童工,还称呼他们为仆人,难道这些不是一个现代国家的耻辱吗?

但在郑女士的眼里,这些都不算事儿。搞双标,她是专业的。

5

懒回顾

根据郑墨沫在B站的自我介绍,她和老公现育有一儿一女,目前仍居于美国加州。

敢情她吹了那么久印度,却没有留在这个国家。

如今印度疫情以狂风之势席卷,也不知道她有没有返回印度。不过回不回都差不多,美国的疫情比印度好不到哪去。

● 左边二人为郑墨沫和辛格

有网友评价道:“郑墨沫可谓是坏出了国门,坏出了新高度。”

一个人,绝对不能以造谣诋毁的方式批评自己的祖国。这种人无论是哪国人,都会被正义的民众鄙视。

林子大了,什么鸟儿都有。绝大多数鸟儿是温和善良的,但总有少数恶鸟仿佛从地狱中爬出。她的成绩虽然出众,但人品实在不敢恭维。

面对这种小丑的叫嚣,视而不见很难,他们就像苍蝇一样深谙烦人的技巧。最好的方法是远远地超过他们,让事实胜过诡辩。

电影《鸟人》中有句台词:“要么飞,要么坠落,这是生命的规则;要么飞,要么坠落,这是展翅的规则。”

我们不想坠落,所以只能飞翔。而当你飞得足够高的时候,就再也听不见小丑的叫嚣了。文/令狐空

