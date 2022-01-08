“空气香甜女”杨舒平：被美国抛弃，被中企拉黑，如今怎样了？ 2022-01-08 16:26:28 鬼谷子思维 2017年5月21日，是 美国 马里兰大学 举办毕业典礼的日子。

这本该是一个光荣且值得纪念的时刻。没想到，一位中国 留学 生代表的发言，将这场典礼瞬间变为了全中国人愤懑不已的“盛会”。

只见这位中国女留学生一脸陶醉、兴奋地走入主席台，开始了她“著名一生”的演讲：

“人们常问我：你为什么来马里兰大学？我总是回答：清新的空气。

五年前我从中国过来的时候，准备了5个口罩。但是在我离开达拉斯机场候机楼时，要戴上口罩，我吸入了第一口美国空气，当时我就把口罩收了起来。这里的空气未免也太清新甜美了。”

整个简短的演讲里，充满了逢迎跪舔。这位“空气香甜女”，共夸了美国空气6次。

台上的女学生越说越无耻，台下的中国学子们越听越气愤，很多中国留学生愤而离席。

很快，这则诋毁中国的视频在网络上迅速传播，引起轩然大波。这位女学生也以一种意想不到的姿态“出了名”。

这位女学生叫“ 杨舒平 ”，但网友们更爱称其为“慕洋犬”。

4年过去了，她过得怎样？她的美国梦得偿所愿了吗？

“我在中国的一个城市长大，从小出门都得戴口罩，否则就会生病。”

这是杨舒平演讲中最被网友们诟病的一句话。

1993年，杨舒平出生在四季如春，风景如画的美丽城市——云南昆明，就是她口中所说的那个“污染严重、空气混浊”的城市。

她的父母都是公务人员，家境还算优越。作为家里唯一的孩子，她从小就被父母寄予厚望。读书期间，成绩一直名列前茅，顺利升入重点中学。19岁那年，凭借优异的成绩争取到了美国马里兰大学公费留学的名额。

马里兰大学虽然没哈佛、 耶鲁大学 出名，但也是美国一所名校，先后培养出了6名诺贝尔奖获得者。

所以，杨舒平的人生似乎一切都在朝着好的方向发展着。她选的大学专业是戏剧和心理学，不知道是否暗示着她未来的人生充满着戏剧性和讽刺性。

几年的大学生活，她接受到了专业的知识的同时，也接触到了美国奢靡的社会风气，沉浸其中，找到了“自由”的感觉。

出国不只是得了一纸文凭。对于有些人来说，是成长的催化剂，不断修炼，而对没有底线的人而言，意味着堕落。

美国的月亮真圆，美国的空气香甜。杨舒平的精神世界在悄然发生着变化。在毕业典礼演讲那天，她一脸崇拜地望向身旁一位同样长着东方面庞的男人，他就是时任美国马里兰大学校长陆道逵。

他听完杨舒平的发言后，鼓掌称赞，他的举动也引起了大家的关注。

这位陆校长，他可是马里兰大学建校138周年以来首位华裔校长，但他似乎对他的美国身份更自豪。

陆校长站在杨舒平身旁，非常欣赏这位“得意门生”，说道：“谢谢你，舒平。你在马里兰大学受到了非常好的教育，你的演讲非常振奋人心。正如你一样，我也选择来到美国，你的演讲也表达出了我对美国最深刻的感受。”

原来臭味是真的可以相投。两人都长着“中国脸”，却都装着“美国心”。

这位陆校长1946年出生于上海的大户人家，自称祖父母当年在上海市中心拥有五个街区的地产。可惜好景不长，这样的富贵日子没轮得到他享受，因为战争，一家卷铺盖跑到秘鲁避难去了。

但陆校长并没有在命运面前屈服，他申请到了美国的一所学校，带着仅有300美元生活费来到美国。下机场时，也和他的好学生一样，闻到了空气的香甜，自由的味道，也一样也选择了心理学。但因无法适应美国生活，陆校长挂了很多科，不得不选择转校……

也许本该从小就享受荣华富贵的人，却要经历一番挫折才能有今天的成就。所以，陆校长内心深处是不满的，他的精神世界也在一直崩塌着。

有的人跪久了，就站不起来了!

为了成功、为了名利，陆校长给美国跪了，杨舒平不仅给美国跪了，还给校长跪了。杨舒平实际上充当了陆校长的“马前卒”，为他发声。

学心理学专业的她，觉得揣摩到了校长的心意，正为自己的毕业杰作洋洋得意。她也打好了如意算盘，觉得这次“亲美”计划，一定能得到美国的青睐，加上自己的演技和戏剧天分，拿到美国绿卡指日可待，未来定能谋求一份体面的好工作。

殊不知，在国人眼中，她就是个踩低捧高、哗众取宠的小丑。网友们的声讨正如狂风暴雨，汹涌而至。

杨舒平的发言并不能代表马大的中国留学生们，他们义愤填膺，最先行动起来了，在校内外奔走，发表声明，更是找到学校要求给个说法。

一位参加毕业典礼的同学直接表示，不理解为什么学校会请杨舒平做代表。

消息传回国内后，舆论持续发酵着。

网友们自发录视频，展现昆明的如画美景，根本不存在杨舒平所说的“空气肮脏”，甚至表示杨舒平才是昆明最大的“污染”。还有人介绍着自己的家乡成都、重庆、杭州、西安……中国有太多美好的地方，希望大家能用眼睛看中国，而不是用耳朵听中国。

官方账号“昆明发布”更是不依不饶，第二天直接发布消息、上数据，证明自己四季如春，气候宜人，空气“新鲜而香甜”。

连自己的家乡都不放过自己，这下杨舒平彻底打脸，被千夫所指，污蔑中国、出卖祖国。

一个不爱自己祖国的人，在世界上任何地方，都会受人唾弃。

“怎么没有按照我设计的剧情发展？”这突如其来的漫天指责，和国人施加的巨大压力，让

杨舒平有些坐立不安了。

专业扎实的她，决定给自己再加一场戏。于是，5月22日下午，在网络平台上发布一则不到两百字的小作文，字里行间充满了“忏悔”，力证自己真的爱国。

此言一出，善良的人们似乎缓和了一些。

两天后，这件事也“惊动”我国外交部，外交部发言人对杨舒平的公开道歉表示出了宽容，指出任何国家都有自己值得骄傲的一面，如果一个人能从心底热爱自己的国家，愿意为祖国做出贡献，中国政府是鼓励、支持和欢迎的。

但如果能从心底里真正爱国，从站上台的那一刻起，就该明白，你不仅是马里兰大学的学生，你更是一名中国留学生，你的言行和你的祖国形象息息相关。

果然，半年后，杨舒平又原形毕露，在网络上发表：“美国空气真的好甜美，好民主好自由！真不想回到中国！中国的雾霾得戴50层口罩！”

不久后，她干脆本色出演，彻底撕破脸，以美国人自居，在网络上以恶毒的字眼怒骂中国人：让中国人滚，不要嫉妒她要拿到美国绿卡了。

国人倒是大度起来，纷纷祝福她早日拿到美国绿卡，不要再踏足中国的土地了。

她为什么这么有恃无恐？因为她后来在马里兰大学读完了硕士，又找了外国男友，所以，她飘了，觉得以她的高学历，找个高薪工作轻而易举，再顺理成章地拿到绿卡，就一劳永逸的永远留在美国了。所以，得罪全中国又怎样？

一个受过如此高等教育的人，为什么头脑会如此简单？

杨舒平演讲中说过：“自由是氧气，自由是热情，自由是爱。”试想，一个对自己祖国都不爱，数典忘祖的人，在美国人眼里是高贵不起来的，在异乡的土地上，只会让你越发不自由，缺氧、甚至窒息。

转眼两年过去了，杨舒平硕士毕业了，她手握着马大的毕业证，自信满满在美国寻找工作。

她以为美国的名企都会向她抛来橄榄枝，但是所有投出去的简历都石沉大海。偶尔遇上几个回复，但是稍微背调，了解了她的“事迹”后，便会找各种理由拒绝她。

刚开始，杨舒平还没意识到问题所在，以为没遇上伯乐。随着时间的推移，她发现在美国大公司眼里，她就是个“背叛者”。一个可以背叛祖国的人，没有忠诚度可言，也一定会干出背叛企业的事来。没有企业会浪费时间和精力培养一个存在巨大风险的“白眼狼”。

四处碰壁的杨舒平，只能将目光放在了她之前压根看不上的小公司上。虽然降低标准、不挑岗位，但是，她还是费尽周折，才找到一份工作。

据说这份工作还是需要和中国人打交道，但她在工作中又与白人同事发生争执，正好赶上疫情，经济萧条，就被公司裁员了。

接下来，美国签证到期，被拒续签，她投诉无果，遭驱逐出境。

杨舒平这下意识到了： 原来跪舔绝不会带来想要的尊重和融入。

但是杨舒平又觉得没脸直接回国，退而求其次，投奔了与美国关系很好的韩国，希望可以寻求发展。

本以为换个地方可以重新开始，没想到，疫情也席卷了韩国。韩国企业更不会把工作机会留给像她这样有“劣迹”的外国人。

万般无奈下，杨舒平灰溜溜地逃回了国内。国内企业更是将她早已拉入黑名单，没有一家公司愿意聘用她。甚至有的企业，在面试时，直接问她：为什么不留在空气香甜的美国，为什么要回来？

有网友遇见杨舒平，看见她每天遛狗，在家待业，灰头土脸地做条“海带”。人生如戏，但是这样的结局，让杨舒平悔不当初。

这让网友们又想到了一个人，和杨舒平走向了完全截然不同的两个方向。同样是美国名牌大学毕业的高材生秦玥飞，拿走耶鲁大学的全额奖学金，优秀到连美国外交部都对他有想法。可他毕业后，放弃美国高薪，毅然决然地回国当起了村官，扎根泥土，为祖国贡献，作为实现人生的价值。

宋庆龄曾说过：“一个人如果真的忘记了祖国，那人生是该多没有趣味。”

我们允许人犯错，但是有些错误是底线问题，一旦踩上去便不可能得到原谅。杨舒平恰恰踩了这个底线，犯了致命的错误。

如今4年过去了，杨舒平似乎早已销声匿迹。

有传言说，父母托关系为她隐姓埋名，打算开启新的生活。

也有人说，她随母亲迁居上海，打算用时间来抹平她的过去后，再另做打算。

但在当今这个时代，互联网是有记忆的，她荒唐的前半生，终将被定格成永久。

那么，留学的意义到底是什么？

100年前留学生临行时说的这段话，早就给出了答案：

“此去西洋，深知中国自强之计，舍此无所他求；背负国家之未来，取尽洋人之科学，赴七万里长途，别祖国父母之邦，奋然无悔！”

留学不是为了崇洋媚外，而是为了中华的崛起。

留学不是因为国外的空气更“香甜”，而是因为我们身上，肩负着祖国的期望和未来。

只可惜，当杨舒平说出“空气香甜”论的时候，她早已忘了自己的根在中国。

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作者：剥开的四季豆

编辑：淡淡翠

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