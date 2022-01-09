当前位置： 首页 > 价格行情 > 正文 外资理财首份“年报”揭秘：股票、固收、量化产物收益几何？ 时间：2022-01-09 22:15:07 来源：本站 阅读：4421456次 在中国本地 银行 系 理财 子忙着往“真净值”转型之际，作为金融开放的成果，外资理财开业一段时间后已有了可展示的 业绩 曲线，没有历史包袱的“理财新兵”究竟表现如何？

截至目前，由欧洲第一大资管机构东方汇理(Amundi)和中银理财合资的汇华理财开业已超1年，并在期间密集发行了多款权益、固收、固收增强、多资产产品，具有突破性意义的权益产品汇泽(基本面策略)一年来斩获超30%的收益； 贝莱德 建信理财是第二家成立的外资理财， 贝莱德 拥有其50.1%的股份，建信理财持有40%股份，新加坡淡马锡持股9.9%。 贝莱德 建信在2021年8月发行了首款系统化主动股票投资策略产品贝盈A股新机遇私1期(类似深300指数增强，为量化产品)，显然和众多理财公司的策略有所差异化。不过，由于 沪深300 近半年下跌超6%，该产品至今净值为0.98505。日前，该机构又发行了2期产品。

汇华权益产品亮眼，固收多资产齐发力

2020年9月30日，首家外资控股的理财公司汇华理财正式在上海揭牌并举行揭牌仪式。其中，欧洲(法国)最大的资管公司东方汇理出资占比55%，中银理财占比45%，注册资本金10亿元。

事实上，汇华理财从2019年四季度起成立了联合工作组，中外双方克服了疫情、时差、语言等问题，高效完成了各项筹备工作。开业后，汇华理财很快就紧锣密鼓地发行了各类产品，包括固收、固收增强、固收+ 打新 、多资产、权益产品，且购买门槛多为1元起投。由于为了在做到真净值的同时也能为理财客实现较为理想的收益，因此产品封闭期限多为1~3年不等。

“洋和尚”其实很本土。例如，汇华理财权益配置总监董伟炜是少有的从 基金公司 直接加盟理财公司的“老公募”，曾在 光大保德信基金 任职13年，任光大安和、光大行业轮动 基金 经理，加盟汇华不久后(2021年11月)就发行了全市场罕见的风险级别在PR4的混合类理财产品“汇泽开放式混合类理财”，权益配比最高可达80%。也因为他对新能源行业持续看好，因而该产品一年来业绩亮眼，可谓是理财公司转型权益投资的一个成功案例。

据第一财经记者了解，截至2021年12月28日，汇泽近一年收益率32.73%，最大回撤-7.31%，短、中、长期超额收益亮眼，大幅跑赢业绩比较基准。不过考虑到这是罕见的由理财公司发行的权益产品，且风险等级偏高，因此目前仅能通过 中国银行 线下柜台销售，尚未开通线上渠道。

由于理财客的风险偏好不同于公募基金，因而权益产品会更关注回撤的控制。在本土基金经理负责投资的同时，汇华的外方 股东 则会在风控上作出更大贡献。

董伟炜此前对第一财经记者表示，展望2022年，在组合构建上，分别采取了核心-卫星策略和杠铃策略。前者是指有一个核心方向的配置，其余“卫星”围绕核心运转。主要以成长方向为核心，战术性把握消费、周期、医药等行业的阶段性机会；后者是指左右两边平衡，更多会应用在一些成长股阶段性遭遇逆风的情景下。长期仍看好成长股方向，但在短期逆风的情况下，结构调整 上会 向其他方向倾斜。“由于部分景气赛道里的公司估值较高，因此大概率波动会有所加大，2022年赚钱难度高于2021年。我们会适当通过一些波段的操作去平抑可能的大波动。”

除了汇泽，其他更为典型的理财公司产品也交出了超出预期收益的成果。据记者了解，截至2021年12月17日， 成立满一年的(固收增强)汇华理财-汇嘉封闭2020001产品净值为1.0495，产品年化收益率为4.95%，超越业绩基准(4.65%)，最大回撤为-0.89%。该产品为两年期(725天)封闭式理财产品，该产品目前已运行了1年，尚未到期。

此外，外资机构往往在多资产方面更具经验，因而也是汇华主攻的方向之一。汇华理财资产配置总监曾睿此前对记者称，分散投资是唯一免费的午餐，但除了分散，还需要对市场有一定的观点和择时能力。因为2008年的全球金融危机让大家意识到，资金几乎无处避险，因为彼时避险资产、风险资产之间高度正相关。

贝莱德建信主打量化，瞄准私行高净值个人

第二家开业的贝莱德建信理财在2021年9月便推出了一款风险级别高达PR5的量化权益产品，起投门槛也高达10万元。同时，贝莱德的另一在华主体贝莱德基金也随后发行了A股产品。贝莱德在华两条腿走路，不难看出外资巨头加码中国资管市场的决心。

多数中资 银行 系理财子公司推出的产品普遍瞄准低风险偏好理财客户，以现金管理类产品、“固收+”产品为主，风险级别普遍在R2、R3，封闭期在1天到1年不等，起投门槛下调至1000元甚至1元。相比之下，贝莱德建信理财显然瞄准了相对高净值人群。

贝莱德建信理财副总经理、首席投资官祝国桥当时在接受第一财经记者专访时表示，首款产品主打系统化主动股票投资策略，主要还是为了满足渠道的需求，此次主要是为了响应 建设银行 私人 银行 客户的配置需求。

据记者了解，由于理财公司目前“固收+”产品当道，因而也不免令理财客感到略有“审美疲劳”，而“+”的权益部分由于并非银行基因，甚至存在“固收-”的风险。量化策略2021年突然走红，且更被高净值人士认可。贝莱德的量化产品以沪深300指数为追踪基准，也有市场人士将其简单理解为沪深300指数增强。

截至2022年1月5日，贝莱德的该产品净值为0.98505.2021年，中证500跑赢沪深300的幅度为19.73个百分点，因而目前各界也期待沪深300能否有所追赶。

祝国桥对记者表示，虽然贝莱德的产品以沪深300为基准，但实则是全市场选股，不会因市场变化而切换基准或策略。“2021年中证500、中证1000的确超越了沪深300，但我其实担心的是，很多投资人看到这种超越后，原本可能侧重沪深300，但现在转到中证500、中证1000，这是不提倡的做法。因为从长期的角度看，上述三种指数都有比较好的回报。二者之间的差别就是，沪深300是市值比较大的公司的代表，它的波动率比中证500小一些。投资者的投资偏好各不相同，但是长期坚持一个策略，可能比经常切换会好很多。”

从贝莱德的做法就不难看出，面对激烈的本土市场竞争，国际机构也开始“扬长避短”。一是牢牢把握本地渠道，二是发挥自己的优势。相比基本面选股策略，贝莱德和多数外资机构在本就发家于海外的量化策略上更具优势。目前，贝莱德全球系统化主动投资团队在全球拥有超过80人，其中国本土团队也在逐步扩容。

施罗德交银理财开业在即， 高盛 亦入局

除了两家已开业的机构外，据第一财经记者获悉，施罗德交银理财也已经开业在即。此外， 高盛 工银理财也于2021年5月获得中国银保监会批准开始筹建。

2021年2月22日，银保监会批准同意施罗德交银理财的筹建。这是自2005年 施罗德投资 集团和 交通银行 共同发起设立 交银施罗德基金 管理有限公司以来，两个集团在资管领域的再度携手。 施罗德投资 管理持股51%，交银理财持股49%。交银理财相关负责人此前对记者表示，合资理财公司的设立有利于进一步引进国际资管机构在投资管理、公司治理、经营管理、资产组合管理、风险管理等方面的专业经验；有利于进一步丰富国内理财市场的产品供给；有利于进一步满足投资者多元化服务需求。

高盛 和工银理财“联姻”的消息也在2021年5月得到确认。该合资理财公司将由高盛资产管理有限责任合伙与工银理财组建，持股比例分别为51%、49%。

记者获悉，合资理财公司将逐步为中国市场开发广泛的投资产品，包括但不限于量化投资策略、跨境投资及创新另类投资的产品。

事实上，高盛和工行的渊源由来已久。自2006年入股工行(几年后清仓)，高盛斩获了丰厚的投资收益。此外，除了 证券 行业，高盛对中国的资管市场也观察已久。

早在2009年，时任高盛亚洲有限责任公司主席的麦克·埃文斯(J。 Michael Evans)在中文媒体发表了题为《一个发人深省的矛盾》的署名文章。他当时提及：“中国拥有广阔的资金来源，中国并不缺乏资金，也不乏急需资金的公司。中国缺乏的是对各种资产级别的金融资源进行有效、有序部署的关键机制。尽管散户投资者群体规模庞大，专业的资产管理机构却屈指可数。”如今，中国资管行业已经发生巨变，外资从“小众群体”变成了“生态圈”。

（文章来源：第一财经）

文章来源：第一财经 责任编辑：83 摘要：华为 p20 ,华为 mate x ,华为 mate ,华微电子股票