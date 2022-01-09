“十四五”开局之年，气势如虹，资本市场亦是如此。

回首这一年，深市新增上市公司233家，IPO融资金额1708.38亿元；累计实施完成再融资371单，融资金额5299.47亿元；12家公司进入破产重整程序，2家公司实施完成出清式资产置换……这一串数字，大致可以勾画出深交所2021年通过提高上市公司质量、提升监管服务水平，打好“服务”与“监管”两张牌的全貌，充分发挥好资本市场平台功能。

展望2022年，深交所锚定上市公司监管服务三大工作重点：以注册制改革为牵引，积极服务国家创新驱动发展战略；以提升公司质量为主线，推动打造体现高质量发展要求的上市公司群体；以防范化解风险为底线，依法从严打击违法违规行为。

提高上市公司质量

提升服务实体经济质效

积土成山，积水成渊。2021年，深交所以提高上市公司质量为抓手，通过强化服务直接融资功能、推动完善上市公司治理、落实国企改革行动计划、做好退市新规落地实施等，提升服务实体经济质效。

这一年，深市主板与中小板顺利完成合并，深交所持续优化“入口”关，支持优质企业上市。2021年，深市新增上市公司233家，IPO融资金额1708.38亿元，同比分别增长44.72%、35.02%。其中，新上市高新技术企业187家、战略性新兴产业企业30家，注册制下新增上市公司近九成为高新技术企业。

同时，深交所支持上市公司依规开展市场化 并购 重组 、再融资，充分利用资本市场做优做强。2021年，深市上市公司累计实施完成再融资371单，融资金额5299.47亿元，同比分别增长42.69%、35.40%；累计实施完成重大资产重组57单，交易金额2006.46亿元，其中近半数重组聚焦产业整合、坚守主业发展，还有约四成公司通过出售资产及资产置换化解企业经营风险。

这一年，深交所不断推动完善上市公司治理。在股票上市规则中设置“公司治理”专章；持续加强“关键少数”培训力度；在“互动易”平台推出“云访谈”栏目，组织典型上市公司群体召开系列集体 业绩 说明会等。2021年，深市共2136家公司召开2020年业绩说明会，占已披露年报公司总数的88.23%，召开比例较2019年增加15.39%。

这一年，深交所落实服务国企改革三年行动方案的专项举措，支持国企做优做大做强。一方面，组织深市国有上市公司讲好资本市场高质量发展故事。另一方面，推动国有企业通过 并购重组 、破产重整等工具实现脱胎换骨、跨越式发展。2021年，深市国企共实施完成重组24单，交易金额1625.78亿元；实施完成再融资方案67单，融资金额1485.46亿元。

这一年，是退市新规落地实施首年，深交所着力推动劣质资产加快出清，促进市场资源更高效配置，确保实现“退得下”“退得稳”。包括持续完善退市机制；切实强化退市监管，对8家公司依规作出强制终止上市决定；畅通多元化退出渠道，支持上市公司通过并购重组、破产重整等多元化方式出清风险。2021年，深市12家上市公司进入破产重整程序，*ST东科、 南风化工 2家公司实施完成出清式资产置换，粤华包B因吸收合并主动退市，退市类型更加多样，结构更趋合理，覆盖范围更广。

以信息披露为抓手

提升一线监管效能

冰解冻释，和衷共济。为筑好2021年度上市公司监管屏障，深交所充分发挥市场合力，做出针对性部署：于内，严防热点 题材 炒作，稳妥处置占用担保等违规行为；于外，持续压实中介机构责任，让资本市场“看门人”发挥作用。

这一年，深交所重点关注公司“蹭热点”“炒股价”行为，持续完善信息披露、日常监测等制度机制，加大问询处分力度，严防市场投机炒作风险，传递从严打击的鲜明态度。

这一年，深交所对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为坚守“零容忍”底线，打出“定期报告双重审查+专项监管问询+现场检查+纪律处分”的监管组合拳，对组织、策划违规行为的“关键少数”从严处分、精准监管。一手抓整改，2021年，深市上市公司累计解决资金占用238亿元、解除违规担保180亿元。一手抓追责，2021年，深交所累计处分上市公司120余家次，累计处分 股东 、董监高等相关责任人750余人次，公开认定19人次。

这一年，深交所持续压实中介机构责任。加强线索报告和反馈，提升联合监管动能；修订发布上市公司拟聘任会计师事务所 公告 格式；对1家中介机构及2位相关责任人作出纪律处分，督促中介机构勤勉尽责。

以注册制改革为牵引

服务国家创新驱动发展战略

笃行不怠，行稳致远。展望2022年，深交所表示，下一步将继续坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步深化市场改革发展，防控重点领域风险，提高监管服务水平。

具体来看，以注册制改革为牵引，积极服务国家创新驱动发展战略。深入贯彻注册制改革三原则，巩固创业板注册制改革成效，做好全面实行股票发行注册制各项准备。充分发挥深市“主板+创业板”市场功能，在支持科技自立自强、推动绿色低碳转型、服务区域协调发展等方面取得更大实效，推动科技、资本和实体经济高水平循环，积极服务构建新发展格局，切实提升市场参与者获得感。

以提升公司质量为主线，推动打造体现高质量发展要求的上市公司群体。持续构建与上市公司高质量发展相匹配的上市公司自律监管规则体系。持续深耕精准监管、分类监管，健全完善上市公司分类施策机制。持续推动夯实公司治理基础，总结最佳实践，发挥示范引导作用。自觉将上市公司监管服务工作放到维护国家政治安全、经济安全的大局，支持服务上市公司合法合规利用资本市场做大做强。强化中介机构全链条监管力度和责任追究力度。着力加强与监管各方、地方政府的协作配合，不断推动优化政策环境和生态体系，努力形成提高上市公司质量工作新格局。

以防范化解风险为底线，依法从严打击违法违规行为。优化完善风险监测排查机制，努力做到风险应对走在市场曲线前面。压实上市公司及大股东主体责任，推动重点高风险公司化解风险。继续加强特定敏感领域融资并购活动监管，防止资本无序扩张。严厉打击财务造假等恶意规避退市行为，加快出清“空壳僵尸”“害群之马”。积极畅通主动退市、并购重组、破产重整等多元化退出渠道。用足用好公开谴责、公开认定等自律监管手段，依法严厉打击恶性违法违规行为。

（文章来源： 证券 日报网）