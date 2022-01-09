国家级千家权威媒体报导

北京《德孕堂》国际医学研究院

论“造就人才孕育工程‘’——尚显斌院长

中医是华夏民族五千年智慧的结晶，是中华文化光芒四射的瑰宝。中医是打开中华文明宝库的金钥匙。《中华人民共和国中医药法》明确指出要“充分发挥中医药在我国医药卫生事业中的作用”。2019年12月26日《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》中又一次强调“建立健全体现中医药特点的现代医院管理制度”，“强化中医药在疾病预防中的作用”。历史上中医药曾经战胜了321次大型瘟疫，使中华民族的血脉得以繁衍生息，昌盛发达。在这次抗击新型冠状肺炎疫情狙击战中，中医药又发挥了重要作用，特别在早期介入后，显著降低了轻症病人发展为重症病人的几率，同时也大大降低了重症病人的死亡率。成为抗疫“中国方法”的重要组成部分。特别是我国人口老龄化进程加快，人民群众对中医药服务的需求越来越旺盛，逐渐形成“识中医、信中医、用中医”的新潮流。《黄帝内经》云：“正气存内，邪不可干”。“治未病”已成为国家发展的大趋势，成为全民健康的重要战略和重大国策。

【个人简介】

尚显斌出生在中药世家,在祖传中医的熏陶下,自幼热爱中医。现任北京《德孕堂》国际医学研究院院长,目前被聘为中国医师协会国医科普之旅暨“治末病”百姓健康公益大讲堂活动讲师团讲师,中国健康促进协会健康教育专家。研究发明了具有划时代意义的“药弥刮痧器”和独树一帜的“通体刮痧”,同时在优生优孕方面有许多前沿的思想和理论。他的成果恰似一把打开健康之门的“金钥匙”, 为人们送去健康,从而获得健康,享受健康,珍惜健康,并健康地工作和生活。

《造就人才孕育工程》

人类进入二十一世纪以来世界发展之快淘汰速度之迅猛新生的事物新的难题也是层而不穷这些都追切需要人才去解决。国家急需人才、系统需要人才、各行各业都需要人才。将来是谁拥有人才,谁才拥有世界,解决人才问题是迫在眉睫势在必行。

在这里有一个个人认识有必要分享给大家探讨,大家是否都认可,人体是由细胞组成的。我个人认为细胞又有其特殊的三大功能、一、接受信息、二、储存信息、三、传递信息。

既健康又有天赋的人从哪里来

究其根源原来是与备孕有很大关联。其一,备孕工作做得扎实细致周到就得贵子女,反之就得不健康无慧根之后生。其二,受孕时机、受孕环境、受孕是心态,都有着不可分割的关系。这些没有做好,就因为无知、固执就严重的导致了悲剧的发生。所以说:一切从源头抓起防范工作做到位,减少不健康无慧根的人出生。多得一分健康人才出生的机会,造就人才从孕育开始。现在是有结婚准备。对于受孕无准备。对于造就人才孕时就更无准备自认为那是自然顺理成章水到渠成之事,可以说是一知半解或是一概不知。性生活与造就孕育人才的性生活有着质的区别,有责任与无责任是两种不同的结果,因为撒什么种子,结什么果中瓜得瓜,种豆得豆,造小人是俩之事,而造就人才是全社会之事。

为什么说:造就人才之事是全社会之事下面将影响人的健康、疾病、性格天赋寿命的因素与大家做一探讨。

致病、影响、决定之因

一、因男女双方自身原因。

男女双方身体有恙,没治愈。

男女双方身体缺乏某种元素。

男女双方(心态)不正常、贪嗔痴、羡慕嫉妒恨。

男女双方,行为习惯、个人的行为习惯而影响他人的及其后人的健康。

男女双方,官窍、收到信息、窍体欲望。

因为男女双方授孕时机、环境、气候、四季。

男女双方是否用其药物

环境

自然环境、2地理环境、3居住生活环境,、4工作环境、5人文环境。

饮食

粮食、副食品、食材调料酒水、品质、污染。

有无偏食、啫食、暴饮、饱食、是定时、定量。

洁与净、生与熟、知与不知、不饪不食。

服饰

洁、净、整、遮、适度、男裆女胸、易松不易紧、不裸露、有领.袖.色。

适时适度、保持服饰的原始功能。

和与不知

人与人

人与动植物

人与自然

信息

公开的新闻。

小道的虚假的惊天的不可理解的。

新事物、新制度、新产品、新访向。

妄言行

传染病

疫情传染。

精神传染。

意外伤害

风火水雷电。

地震。

事故。

虫兽禽所伤。

十、气候

风寒署湿燥霖雾、早中晚昼夜冷热不均,大小不等,晴与阴,房屋禁忌。

以上诸条都是导致人体不造的多方因素、太多就是因为过与不及而对人体造成伤害对此我们应知晓并且要遵守否则就会害己也会伤害道自己及其家人。(据普查统计,每年大约有xxx万残疾出生、xxx智障出生、xxx遗传病者出生。主要是,第一给出生儿本带来巨大伤害,二是给家庭来重大精神负担与经济负担也给社会增家了巨大负担)

为防止新生儿的遗传病的发生先天性疾病的发生智障性疾病发生我倡议大家:

1、自身有病的应将自己病治愈后才能做孕育之事。注(性生活与孕育之事是两码事)

2、准备做父母时,首先要到国家指定医疗机构去做全方位体验、包括营养成份的检测。

3、男女双方都应做《通体刮痧》检查因为有些病气(病灶)就潜伏在您的肌肤里边及时去掉,以免酿成大患。

4、调理好心里状态处理好人标关系。同事、邻里、上下级亲戚朋友的关系,也尤为重要轻装上阵。将负担压力减到最少。力争无争吵。

5、选择一个好的环境受孕,因为环境的好坏会影响人体是否健康、智力是否强弱的一个重要因素。环境有大小之分,小环境是居住地,居室的范围,建议旅游孕育,自然风景区域,山水秀丽、人文环境良好、风景怡人、优雅、安静、丝笛之声频频入耳、轻歌曼舞,神仙似的到此一休,室内宽敞,酒不是必须,是应禁忌的,一饮酒会使精子卵子酒精中毒,会生混沌之人。有智障就与此有关,改掉陋习、专心致至。

气候也与此有很大关联,我门的祖先也是早已明确的告诫我门:“风寒暑湿燥雾勿接神,喜怒哀乐悲恐惊、勿丢精,风雨雷电最伤人。”

成功受孕后,就是妊娠期的保养,精心照料小心行事,不可妄为。

关于天赋

一位解放军出身的歌唱家王秀芬说过这样一句话:“我觉得还是天赋重要,你再努力没有天赋,最后还是达不到那个高度”这句话应该是这样去说,成为大歌唱家的人,都是有天赋的人,但有天赋的不一定都成为大歌唱家,而没有天赋的人,根本就成不了大歌唱家,能成功的人,都是后天努力的人,而后天努力的人不一定都成功,这也充分的说明了天赋的重要性,也有人说,世上有三种人,有人一看就会,有人一学就会,也有人打死都不会。

王秀芳还总结一个道理,那就是身体要好,有人问,是天赋重要;还是后天努力重要?不许说:“两个都重要”天赋固然重要,但没有好的身体,疾病缠身,无有精力,英年早逝、无力回天、损失枉然。

受孕的那一刻就是父母身上的所有信息统统传递给了下一代,由信息能量团的大小从而决定影响了孩子的健康、性格、智慧、天赋等。所以说只有优孕才有优生。要优孕,必需,要备孕,备孕是基础,优孕是关键,优育是措施,孕检是手段,优生是目的,优教是任务,得优秀人才是方向,我们现在应该做力所能及的不伤害自己又不伤害他人的事。(国家出台优惠政策对优母奖赏养老)。

优秀的人才要有骨气,中华民族的脊梁精神不能丢。

像铜钱一样,外圆内方,处事可圆滑,原则不能丢,这要深深融进血海里,尽力孕育出一个有健康、有卓识。有担当、有慧根、有骨气、有天赋的中国人,从现在做起,到二十二世纪那将是何变化。

这也是我们中华民族实现伟大复兴的光荣使命。

2021年是一个极其特殊的年份。我们隆重庆祝了中国共产党成立100周年,庄严宣告中国成功实现了第一个百年奋斗目标,全面建成了小康社会,历史性地解决了绝对贫困问题,正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。作为中国人民和中华民族的主心骨,中国共产党团结带领中国人民经过艰苦卓绝的奋斗,实现了中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。在“十四五”规划开局之年,中国统筹常态化精准防控和经济社会发展,继续深化改革开放,坚定贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,以自身复苏带动世界共同复苏。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者,我们将继续以中国中医的新发展为世界提供新机遇,推动构建人类命运健康共同体。

尚显斌教授联系电话：13521569450