作者： 周艾琳

在中国本地银行系理财子忙着往“真净值”转型之际，作为金融开放的成果，外资理财开业一段时间后已有了可展示的业绩曲线，没有历史包袱的“理财新兵”究竟表现如何？

截至目前，由欧洲第一大资管机构东方汇理（Amundi）和中银理财合资的汇华理财开业已超1年，并在期间密集发行了多款权益、固收、固收增强、多资产产品，具有突破性意义的权益产品汇泽（基本面策略）一年来斩获超30%的收益；贝莱德建信理财是第二家成立的外资理财，贝莱德拥有其50.1%的股份，建信理财持有40%股份，新加坡淡马锡持股9.9%。贝莱德建信在2021年8月发行了首款系统化主动股票投资策略产品贝盈A股 新机遇 私1期（类似深300指数增强，为量化产品），显然和众多理财公司的策略有所差异化。不过，由于沪深300近半年下跌超6%，该产品至今净值为0.98505。日前，该机构又发行了2期产品。

汇华权益产品亮眼，固收多资产齐发力

2020年9月30日，首家外资控股的理财公司汇华理财正式在上海揭牌并举行揭牌仪式。其中，欧洲（ 法国 ）最大的资管公司东方汇理出资占比55%，中银理财占比45%，注册资本金10亿元。

事实上，汇华理财从2019年四季度起成立了联合工作组，中外双方克服了疫情、时差、语言等问题，高效完成了各项筹备工作。开业后，汇华理财很快就紧锣密鼓地发行了各类产品，包括固收、固收增强、固收+打新、多资产、权益产品，且购买门槛多为1元起投。由于为了在做到真净值的同时也能为 理财客 实现较为理想的收益，因此产品封闭期限多为1~3年不等。

“洋和尚”其实很本土。例如，汇华理财权益配置总监董伟炜是少有的从基金公司直接加盟理财公司的“老公募”，曾在 光大保德信基金 任职13年，任光大安和、 光大行业轮动 基金经理，加盟汇华不久后（2021年11月）就发行了全市场罕见的风险级别在PR4的混合类理财产品“汇泽开放式混合类理财”，权益配比最高可达80%。也因为他对 新能源 行业持续看好，因而该产品一年来业绩亮眼，可谓是理财公司转型权益投资的一个成功案例。

据第一财经记者了解，截至2021年12月28日，汇泽近一年收益率32.73%，最大回撤-7.31%，短、中、长期超额收益亮眼，大幅跑赢业绩比较基准。不过考虑到这是罕见的由理财公司发行的权益产品，且风险等级偏高，因此目前仅能通过 中国银行 ( 601988 )线下柜台销售，尚未开通线上渠道。

由于理财客的风险偏好不同于公募基金，因而权益产品会更关注回撤的控制。在本土基金经理负责投资的同时，汇华的外方股东则会在风控上作出更大贡献。

董伟炜此前对第一财经记者表示，展望2022年，在组合构建上，分别采取了核心-卫星策略和杠铃策略。前者是指有一个核心方向的配置，其余“卫星”围绕核心运转。主要以成长方向为核心，战术性把握消费、周期、医药等行业的阶段性机会；后者是指左右两边平衡，更多会应用在一些成长股阶段性遭遇逆风的情景下。长期仍看好成长股方向，但在短期逆风的情况下，结构调整上会向其他方向倾斜。“由于部分景气赛道里的公司估值较高，因此大概率波动会有所加大，2022年赚钱难度高于2021年。我们会适当通过一些波段的操作去平抑可能的大波动。”

除了汇泽，其他更为典型的理财公司产品也交出了超出预期收益的成果。据记者了解，

截至2021年12月17日， 成立满一年的（固收增强）汇华理财-汇嘉封闭2020001 产品净值为1.0495，产品年化收益率为4.95%，超越业绩基准（业绩基准4.65%），最大回撤为-0.89%。该产品为两年期（725天）封闭式理财产品，该产品目前已运行了1年，尚未到期。

此外，外资机构往往在多资产方面更具经验，因而也是汇华主攻的方向之一。汇华理财资产配置总监曾睿此前对记者称，分散投资是唯一免费的午餐，但除了分散，还需要对市场有一定的观点和择时能力。因为2008年的全球金融危机让大家意识到，资金几乎无处避险，因为彼时避险资产、风险资产之间高度正相关。

贝莱德建信主打量化，瞄准私行高净值个人

第二家开业的贝莱德建信理财在2021年9月便推出了一款风险级别高达PR5的量化权益产品，起投门槛也高达10万元。同时，贝莱德的另一在华主体贝莱德基金也随后发行了A股产品。贝莱德在华两条腿走路，不难看出外资巨头加码中国资管市场的决心。

多数中资银行系理财子公司推出的产品普遍瞄准低风险偏好理财客户，以现金管理类产品、“固收+”产品为主，风险级别普遍在R2、R3，封闭期在1天到1年不等，起投门槛下调至1000元甚至1元。相比之下，贝莱德建信理财显然瞄准了相对高净值人群。

贝莱德建信理财副总经理、首席投资官祝国桥当时在接受第一财经记者专访时表示，首款产品主打系统化主动股票投资策略，主要还是为了满足渠道的需求，此次主要是为了响应 建设银行 ( 601939 )私人银行客户的配置需求。

据记者了解，由于理财公司目前“固收+”产品当道，因而也不免令理财客感到略有“审美疲劳”，而“+”的权益部分由于并非银行基因，甚至存在“固收-”的风险。量化策略2021年突然走红，且更被高净值人士认可。贝莱德的量化产品以沪深300指数为追踪基准，也有市场人士将其简单理解为沪深300指数增强。

截至2022年1月5日，贝莱德的该产品净值为0.98505。2021年，中证500跑赢沪深300的幅度为19.73个百分点，因而目前各界也期待沪深300能否有所追赶。

祝国桥对记者表示，虽然贝莱德的产品以沪深300为基准，但实则是全市场选股，不会因市场变化而切换基准或策略。“2021年中证500、中证1000的确超越了沪深300，但我其实担心的是，很多投资人看到这种超越后，原本可能侧重沪深300，但现在转到中证500、中证1000，这是不提倡的做法。因为从长期的角度看，上述三种指数都有比较好的回报。二者之间的差别就是，沪深300是市值比较大的公司的代表，它的波动率比中证500小一些。投资者的投资偏好各不相同，但是长期坚持一个策略，可能比经常切换会好很多。”

从贝莱德的做法就不难看出，面对激烈的本土市场竞争，国际机构也开始“扬长避短”。一是牢牢把握本地渠道，二是发挥自己的优势。相比基本面选股策略，贝莱德和多数外资机构在本就发家于海外的量化策略上更具优势。目前，贝莱德全球系统化主动投资团队在全球拥有超过80人，其中国本土团队也在逐步扩容。

施罗德交银理财开业在即，高盛亦入局

除了两家已开业的机构外，据第一财经记者获悉，施罗德交银理财也已经开业在即。此外，高盛工银理财也于2021年5月获得中国银保监会批准开始筹建。

2021年2月22日，银保监会批准同意施罗德交银理财的筹建。这是自2005年施罗德投资集团和 交通银行 ( 601328 )共同发起设立交银施罗德基金管理有限公司以来，两个集团在资管领域的再度携手。施罗德投资管理持股51%，交银理财持股49%。

交银理财相关负责人此前对记者表示，合资理财公司的设立有利于进一步引进国际资管机构在投资管理、公司治理、经营管理、资产组合管理、风险管理等方面的专业经验；有利于进一步丰富国内理财市场的产品供给；有利于进一步满足投资者多元化服务需求。

高盛和工银理财“联姻”的消息也在2021年5月得到确认。该合资理财公司将由高盛资产管理有限责任合伙与工银理财组建，持股比例分别为51%、49%。

记者获悉，合资理财公司将逐步为中国市场开发广泛的投资产品，包括但不限于量化投资策略、跨境投资及创新另类投资的产品。

（责任编辑：李佳佳 HN153）