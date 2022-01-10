原标题：深交所2021年监管服务显效能 2022年锚定三大工作重点

本报记者 昌校宇

“十四五”开局之年，资本市场气势如虹。回首这一年，深市新增上市公司233家，IPO融资1708.38亿元；累计实施完成再融资371单，融资金额5299.47亿元；12家公司进入破产重整程序，2家公司实施完成出清式资产置换……

展望2022年，深交所锚定上市公司监管服务三大工作重点。

提升服务实体经济质效

积土成山，积水成渊。2021年，深交所以提高上市公司质量为抓手，多措并举提升服务实体经济质效。

这一年，深市主板与中小板顺利完成合并，深交所持续优化“入口”关，支持优质企业上市。2021年，深市新增上市公司233家，IPO融资金额1708.38亿元，同比分别增长44.72%、35.02%。

同时，深交所支持上市公司依规开展市场化并购重组、再融资，充分利用资本市场做优做强。2021年，深市上市公司累计实施完成再融资371单，融资金额5299.47亿元，同比分别增长42.69%、35.40%；累计实施完成重大资产重组57单，交易金额2006.46亿元。

这一年，深交所不断推动完善上市公司治理。在股票上市规则中设置“公司治理”专章；持续加强“关键少数”培训力度；组织典型上市公司群体召开系列集体业绩说明会等。

这一年，深交所落实国企改革行动计划，推动国有企业通过并购重组、破产重整等工具实现脱胎换骨、跨越式发展。2021年，深市国企共实施完成重组24单，交易金额1625.78亿元；实施完成再融资方案67单，融资金额1485.46亿元。

这一年，是退市新规落地实施首年，深交所着力推动劣质资产加快出清，促进市场资源更高效配置，确保实现“退得下”“退得稳”。2021年，深市12家上市公司进入破产重整程序，2家公司实施完成出清式资产置换，1家公司因吸收合并主动退市，退市类型更加多样，结构更趋合理，覆盖范围更广。

提升一线监管效能

冰解冻释，和衷共济。深交所充分发挥市场合力，做出针对性部署：对内，严防热点题材炒作，稳妥处置占用担保等违规行为；对外，持续压实中介机构责任，让资本市场“看门人”发挥作用。

这一年，深交所重点关注公司“蹭热点”“炒股价”行为，持续完善信息披露、日常监测等制度机制，加大问询处分力度，严防市场投机炒作风险，传递从严打击的鲜明态度。

这一年，深交所对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为坚守“零容忍”底线，打出“定期报告双重审查+专项监管问询+现场检查+纪律处分”的监管组合拳，对组织、策划违规行为的“关键少数”从严处分、精准监管。

这一年，深交所持续压实中介机构责任。加强线索报告和反馈，提升联合监管动能；修订发布上市公司拟聘任会计师事务所公告格式；对1家中介机构及2位相关责任人作出纪律处分，督促中介机构勤勉尽责。

笃行不怠，行稳致远。新的一年，深交所将继续坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步深化市场改革发展，防控重点领域风险，提高监管服务水平。

展望2022年，深交所锚定上市公司监管服务三大工作重点：以注册制改革为牵引，积极服务国家创新驱动发展战略；以提升公司质量为主线，推动打造体现高质量发展要求的上市公司群体；以防范化解风险为底线，依法从严打击违法违规行为。