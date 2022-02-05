当前位置： 首页 > 产品动态 > 正文 国家成长更始委有关负责人：有基本有前提、有抉择信念有能力连结经济平稳健康可持续成长 时间：2022-02-05 20:37:09 来源：本站 阅读：4439256次 2021年，面临复杂严重的成长情形，我国经济成长和疫情防控连结全球领先地位，全年经济社会成长首要方针使命较好完成，“十四五”实现精采开局。2022年，我国经济走势若何？记者日前采访了国家成长更始委有关负责人。

“虽然当前外部情形更趋复杂严重和不确定，国内成长面临多年未见的需求缩短、供给冲击、预期转弱三重压力，但支撑成长的有利身分和前提仍然不少，我国经济成长韧性强、潜力年夜、前景宽敞宽年夜旷达、持久向好的特点没有变，完全有基本有前提、有抉择信念有能力连结经济平稳健康可持续成长。”这位负责人说。

从成长基本看，综合国力继续显著晋升，2021年经济总量跨越114万亿元，财富系统完整的优势持续彰显，人平易近糊口持续改善，社会连结协调不变，抗风险、抗冲击能力进一步提高。

从要素前提看，出力解决供给规模要素欠缺问题，能源原材料供给保障显著增强。煤炭优质产能释放，价钱较着回落，电力供给平稳有序。2021年集成电路产量较上年增添33.3%，汽车芯片供给逐渐加年夜。

从内活跃力看，加速促进形成强年夜国内市场，构建新成长名目迈出新轨范。消费增添潜力巨年夜。传统财富加速向数字化、收集化、智能化标的目的延长拓展，新兴财富蓬勃成长，区域重年夜计谋和新型城镇化培植积极推进，投资需求不竭激发。重点规模更始深切推进，对外开放持续扩年夜。

从政策支撑看，强化跨周期和逆周期宏不美观调控政策有机连系，宏不美观、微不美观、结构、科技、更始开放、区域、社会“七年夜政策”组合效应持续释放。宏不美观政策仍有较年夜空间，政策储蓄工具较多，有能力连结经济平稳运行。

二是强化政策统筹协调，形成稳增添合力。 增强去年和今年政策的统筹协调，去年出台实施的跨周期调节政策效应将继续闪现，今年也将出台一系列新的政策行动，要做好有用跟尾。增强部门间政策的统筹协调，做好经济政策和非经济政策的有用跟尾。各项政策出台前要做好评估剖析，有利于经济不变的政策要积极推进，有缩短效应的政策要稳重出台。

以不变的经济运行态势应对各类挑战

一是凸起稳字当头，宏不美观政策要稳健有用。 连结宏不美观政策持续性、不变性、可持续性，提高前瞻性、针对性、有用性，把握好政策的节奏、力度和重点，出力不变宏不美观经济年夜盘。积极的财政政策要晋升效能，环绕中小微企业、个体工商户以及制造业等重点行业，精准实施更鼎力度的组合式减税降费政策。稳健的 货泉 政策要矫捷适度，连结流动性合理丰裕，指导金融机构加年夜对实体经济的撑持力度。落实好就业优先政策，切实保障重点群体就业。

三是环绕经济平稳开局，政策发力要恰当靠前。 今年一季度面临的不确定身分较多，要把政策发力点恰当向前移，做到晨放置、早脱手、早生效，以不变的经济运行态势应对各类挑战。抓紧出台实施扩年夜内需计谋的一系列政策行动。实时研究提出振作工业运行的针对性法子。适度超前开展基本行动措施投资，力争在一季度形成更多什物工作量。

一是出力释放消费需求。 指导企业推出更多定制化、智能化、绿色化商品。落实好提振汽车家电等年夜宗消费的政策法子。提高村子旅游、健康养老、特色平易近宿等处事品质，丰硕周边游、近郊游、冰雪旅游产物供给。促进商品消费和处事消费相连系，扩年夜信息消费、绿色消费等新型消费。加速贯通县村子电子商务系统和快递物流配送系统。

这位负责人说，当前宏不美观调控重点在三个方面发力。

支撑成长的有利身分仍然不少

判定实施扩年夜内需计谋

当前，披发疫情对消费恢复持续形成制约，内需增添后劲仍显不足。这位负责人说，要继续深化供给侧结构性更始，判定实施扩年夜内需计谋，不竭增强经济成长内活跃力。

二是促进投资合理增添。 适度超前开展基本行动措施投资，扎实敦促“十四五”规划102项重年夜工程项目实施。推进新型基本行动措施培植，加年夜对传统财富向高端化、智能化、绿色化优化进级的撑持力度。增强重年夜项目用地用海用能等要素保障，用好用足中心预算内投资、处所政府专项债券。优化平易近营经济成长情形，积极调动社会成本活力，依法增强对成本的有用监管。

三是增强保障和改善平易近生。 扎实推进配合敷裕，扩年夜中等收入群体，提高居平易近收入水平。保障新就业形态劳动者获得合理劳动酬报，成立健全与矫捷就业相顺应的公共处事和保障系统。推进根基养老 保险 全国统筹。晋升根基公共处事均等化水平。坚持租购并举，加速成长长租房市场，推进保障性住房培植。

四是敦促城乡区域协调成长释放内需潜力。 深切实施区域重年夜计谋和区域协调成长计谋。周全推进村子振兴，继续敦促脱贫地域成长。稳步推进城市群和都邑圈培植，晋升新型城镇化培植质量。

（文章来历：上海 证券 报）

文章来历：上海证券报 责任编纂：3 摘要：毒狼 电视剧 ,毒狼 ,毒经宏 ,毒诫