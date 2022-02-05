有基础有条件、有信心有能力保持经济平稳健康可持续发展--国家发展改革委有关负责人谈当前经济形势 时间：2022年02月05日 20:21:26 中财网

2021年，面对复杂严峻的发展环境，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，全年经济社会发展主要目标任务较好完成，“十四五”实现良好开局。2022年，我国经济走势如何？记者日前采访了国家发展改革委有关负责人。

支撑发展的有利因素仍然不少

“虽然当前外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但支撑发展的有利因素和条件仍然不少，我国经济发展韧性强、潜力大、前景广阔、长期向好的特点没有变，完全有基础有条件、有信心有能力保持经济平稳健康可持续发展。”这位负责人说。

从发展基础看，综合国力继续显著提升，2021年经济总量超过114万亿元，产业体系完备的优势持续彰显，人民生活持续改善，社会保持和谐稳定，抗风险、抗冲击能力进一步提高。

从要素条件看，着力解决供给领域要素短缺问题，能源原材料供应保障显著增强。煤炭优质产能释放，价格明显回落，电力供应平稳有序。2021年集成电路产量较上年增长33.3%，汽车芯片供应逐渐加大。

从内生动力看，加快促进形成强大国内市场，构建新发展格局迈出新步伐。消费增长潜力巨大。传统产业加速向数字化、网络化、智能化方向延伸拓展，新兴产业蓬勃发展，区域重大战略和新型城镇化建设积极推进，投资需求不断激发。重点领域改革深入推进，对外开放持续扩大。

从政策支撑看，强化跨周期和逆周期宏观调控政策有机结合，宏观、微观、结构、科技、改革开放、区域、社会“七大政策”组合效应持续释放。宏观政策仍有较大空间，政策储备工具较多，有能力保持经济平稳运行。

以稳定的经济运行态势应对各种挑战

这位负责人说，当前宏观调控重点在三个方面发力。

一是突出稳字当头，宏观政策要稳健有效。保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，提高前瞻性、针对性、有效性，把握好政策的节奏、力度和重点，着力稳定宏观经济大盘。积极的财政政策要提升效能，围绕中小微企业、个体工商户以及制造业等重点行业，精准实施更大力度的组合式减税降费政策。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕，引导金融机构加大对实体经济的支持力度。落实好就业优先政策，切实保障重点群体就业。

二是强化政策统筹协调，形成稳增长合力。加强去年和今年政策的统筹协调，去年出台实施的跨周期调节政策效应将继续显现，今年也将出台一系列新的政策举措，要做好有效衔接。加强部门间政策的统筹协调，做好经济政策和非经济政策的有效衔接。各项政策出台前要做好评估分析，有利于经济稳定的政策要积极推进，有收缩效应的政策要慎重出台。

三是围绕经济平稳开局，政策发力要适当靠前。今年一季度面临的不确定因素较多，要把政策发力点适当向前移，做到早安排、早动手、早见效，以稳定的经济运行态势应对各种挑战。抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措。及时研究提出振作工业运行的针对性措施。适度超前开展基础设施投资，力争在一季度形成更多实物工作量。

坚定实施扩大内需战略

当前，散发疫情对消费恢复持续形成制约，内需增长后劲仍显不足。这位负责人说，要继续深化供给侧结构性改革，坚定实施扩大内需战略，不断增强经济发展内生动力。

一是着力释放消费需求。引导企业推出更多定制化、智能化、绿色化商品。落实好提振汽车家电等大宗消费的政策措施。提高乡村旅游、健康养老、特色民宿等服务品质，丰富周边游、近郊游、冰雪旅游产品供给。促进商品消费和服务消费相结合，扩大信息消费、绿色消费等新型消费。加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系。

二是促进投资合理增长。适度超前开展基础设施投资，扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施。推进新型基础设施建设，加大对传统产业向高端化、智能化、绿色化优化升级的支持力度。加强重大项目用地用海用能等要素保障，用好用足中央预算内投资、地方政府专项债券。优化民营经济发展环境，积极调动社会资本活力，依法加强对资本的有效监管。

三是加强保障和改善民生。扎实推进共同富裕，扩大中等收入群体，提高居民收入水平。保障新就业形态劳动者获得合理劳动报酬，建立健全与灵活就业相适应的公共服务和保障体系。推进基本养老保险全国统筹。提升基本公共服务均等化水平。坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设。

四是推动城乡区域协调发展释放内需潜力。深入实施区域重大战略和区域协调发展战略。全面推进乡村振兴，继续推动脱贫地区发展。稳步推进城市群和都市圈建设，提升新型城镇化建设质量。 □ .安.蓓 .新.华.社