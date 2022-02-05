国家发改委：当前宏观调控要突出稳字当头 | 每经网

2022年02月05日
商业与社会

每经AI快讯，2月5日，国家发展改革委有关负责人日前表示，当前宏观调控要突出稳字当头，宏观政策要稳健有效。保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，提高前瞻性、针对性、有效性，把握好政策的节奏、力度和重点，着力稳定宏观经济大盘。积极的财政政策要提升效能，围绕中小微企业、个体工商户以及制造业等重点行业，精准实施更大力度的组合式减税降费政策。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕，引导金融机构加大对实体经济的支持力度。落实好就业优先政策，切实保障重点群体就业。（新华社）

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每经AI快讯，2月5日，国家发展改革委有关负责人日前表示，当前宏观调控要突出稳字当头，宏观政策要稳健有效。保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，提高前瞻性、针对性、有效性，把握好政策的节奏、力度和重点，着力稳定宏观经济大盘。积极的财政政策要提升效能，围绕中小微企业、个体工商户以及制造业等重点行业，精准实施更大力度的组合式减税降费政策。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕，引导金融机构加大对实体经济的支持力度。落实好就业优先政策，切实保障重点群体就业。（新华社）

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