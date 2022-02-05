【文/观察者网 鞠峰 编辑/徐乾昂】

荧光映苍穹，北京给奥林匹克运动会留下一个近百年从未有过的点火仪式。这团世界各国灯牌簇拥的“微火”，带给世界带来短暂的惊讶、持续的共鸣、和回味无穷的余韵。

负责将手中的火炬、也是主火炬插在“大雪花”之上的两位年轻运动员，分别是赵嘉文和迪妮格尔·衣拉木江。迪妮格尔——这名来自新疆阿勒泰的越野滑雪运动员，因其维吾尔族身份引起外媒密切关注。

在美国有奥运独家转播权的全国广播公司（NBC）主播萨凡纳·格思里（Savannah Guthrie）在看到新疆姑娘迪妮格尔（和北欧两项运动员赵嘉文一起）安放主火炬时解说道，这一安排是中国“发出的一个声明”、“对于西方国家的‘直面回击’（in-your-face response）——包括美国在内。”

“这是一条真实的信息（a real message），”格思里直言。

然而这段解说词，却给她惹上了麻烦。持续捏造“种族灭绝”谣言的多家美国媒体，在看到“大雪花”中心的迪妮格尔后集体“破防”，将怒气宣泄在格思里身上。这名经验丰富的女主播甚至被污蔑“为中国政府工作”……

萨凡纳·格思里

新疆火炬手+NBC主播：美国媒体“破防”

美西方一些国家持续在国际散播中国“种族灭绝”的谣言，并以此“做文章”，宣称不派遣官员赴北京参加冬奥会。维吾尔姑娘点燃火炬的画面传遍全球，正是对于这个谎言的有力回击。

NBC奥运主播格思里为澳裔，常年主持NBC晨间新闻节目，经验颇丰，在美国新闻界有一定知名度。然而这次，直言不讳的她却被一些外媒批评“落入了中国的宣传陷阱”，在新闻工作上犯了失误。

英《每日邮报》关注到，格思里因为赞扬中国在开幕式选择维吾尔火炬手而被广泛批评。

福克斯新闻等右翼媒体挂出格思里的名字，对她在开幕式上的解说词进行驳斥，拿出她之前的新闻，凸显“打脸效果”。

更有甚者，由美国右翼媒体人克莱·塔维斯（Clay Travis）创办的体育新闻网OutKick夸张地说“格思里为中国政府工作吗？听起来是的”。

镜头里的维吾尔运动员，以及格思里的言论，让不少美国媒体人和网民“破防”。

“做得好，格思里！中国感谢你的服务，”美国C-SPAN的媒体同行凯特·海德（Kate Hyde）嘲讽道。

福克斯新闻右翼媒体人凯尔·贝克尔（Kyle Becker）在推特发文怒斥格思里“成为中国的宣传喉舌。”

甚至有美国网民称“这可能是很长一段时间以来全国‘新闻业’中最糟糕的时刻。”

不仅是NBC，对于这位新疆火炬手的出现，《纽约时报》为首的美国媒体更是集体出动，将一场体育赛事的开幕完全政治化，甚至出现新疆姑娘“被迫点火”等谬论。

对此，不少外国网民看不下去。有人直言这种论述“太荒唐了”。对于一名运动员来说，“在奥运会开幕式担任主火炬手”就是毕生的梦想，那么按着西方媒体的思路，“中国强迫运动员实现毕生梦想”这个逻辑实在荒唐。

有趣的是，观察者网注意到，《纽约时报》面对这一场景竟然“乱了阵脚”，把点火仪式的报道标题反复改了又改，最终定为“由一名有维吾尔名字的运动员”点燃圣火——只因“至死”都不愿承认这一事实。

也有人早已看破《纽约时报》的“小心思”：如果开幕式没有维吾尔族运动员，那么《纽约时报》又要说“中国刻意避免让维吾尔族运动员露面”，如果有，那又成了“中国向西方发表声明”，无论如何《纽约时报》都会有自己的议程。

正因如此，有外国网民认为冬奥会开幕式怎么安排，完全是东道主的决定。这位网民认为《纽约时报》报道中方此举“有挑衅意味”，简直就是西方“自私自利”、“自以为是”的典范。“向谁挑衅了？到底谁被挑衅了？这些西方宣传人士想东想西的，中国为什么要在乎呢？”

2008→2022：NBC“沧海桑田”

需要特别提及的是，作为美国三大商业广播公司之一的NBC曾在2014年斥76.5亿美元，买下了奥运会在美国的独家转播权，直到2032年（这是奥林匹克目前最大的转播合同）。因此，作为美国国民收看奥运会的“唯一官方渠道”，NBC从一开始就被美国有关人士“盯上”了。

路透社报道称，人权团体和一些美国议员此前对NBC进行施压，要求其主播在奥运赛事报道中提及“中国对待少数民族”和所谓“镇压香港民主”的行为。上个月，NBC承诺，他们的奥运报道将包括主办国的“地缘政治背景”。

因此，NBC在转播冬奥会开幕式时，还邀请了几名所谓的“中国专家”，大谈特谈“少数民族团体遭受的待遇”。

他们接受了坐镇北京“鸟巢”的NBC主持人麦克·提力克（Mike Tirico）的采访。这些所谓“专家”“污染”了精彩绝伦的开幕式，NBC整场转播都穿插着他们的“不和谐音”。而格思里则在美国的NBC体育总部共同主持。

格思里在背景音里说，最后的火炬手的选择是一个“令人惊讶的绝妙选择”（stunning decision）。

格思里在NBC体育总部演播厅解说北京冬奥开幕式 图自本人IG

另外，彭博新经济论坛的总编辑安迪·布朗（Andy Browne）也表示，“这是对拜登总统的回击，也是对西方发出的一个信息：中国不会在人权或任何其他问题上被训斥。”

从2008年的奥运会到2022年的冬奥会，不仅北京成就了“双奥之城”，中国也坐上了复兴的“快车”。与之相反的是，两次报道北京奥运的NBC，却经历了沧海桑田。

2008年，NBC的奥运开幕式转播恪守着客观中立，但也饱含对于人类文明盛会的赞叹。

几位主播在看到“飞天”李宁时，会由衷发出赞叹之声，也会在圣火点燃后抑制不住心中的热情，在解说台上“群口”夸赞整场表演“充满力量、优雅到极限、美得令人窒息”。

“超越以往历届的开幕式，”NBC主播们在2008年8月8日晚上的现场直播中，给出了极高的评价。

到08北京奥运会闭幕式上，NBC资深体育节目主持人鲍勃·科斯塔斯（Bob Costas）更是贡献了一段“电视新闻教科书”水准的专业解说点评。这两天，又有网友翻出这段影像，感叹美国舆论的变化之大。

“在这未完待续的故事里，奥运会是一座里程碑……历史终将告诉我们，奥运会是否给中国带来了信心，建立强大的实力，并尽力解决种种问题。但在这场盛会，我们不必对国际关系有深入了解，也能感受到中国人民发自内心的热情，他们的拳拳爱国心，以及每个中国人都在抓住这个机会，向世界展示自己。”科斯塔斯评论道。

然而，十几年过去，NBC无论是迫于外界压力也好，还是自身新闻立场的改变，更频繁地在奥运转播中掺入政治杂音。

去年7月23日，美国全国广播公司（NBC）奥运频道在转播东京奥运会开幕式中国代表团出场画面时，使用了一张不完整的中国地图。行为引发中国网友质疑和不满。

NBC转播东京奥运会

驻纽约总领馆发言人指出，作为曾在美独家转播2008年北京奥运会的一家美国主要电视媒体，NBC奥运频道上述行为影响十分恶劣，伤害了中国人民的尊严和情感。我们敦促NBC方面认识到这一问题的严重性质，并采取措施纠正错误。

昨晚，NBC又在冬奥开幕式转播中引入所谓“中国专家”，且容不下自家主播看到点火仪式时的一些“异见”，损害的是自身的节目品质。

张艺谋在冬奥开幕式前表示，点火炬环节“跟近100年以来都不一样。我们是第一个吃螃蟹的人，我很希望文化自信就体现在这个方面。”

看完这个象征意义高远的点火仪式，有网友评价，“这个小火炬太符合当下人类的现状了。”

“冬奥这小小的火将纷争、猜忌、矛盾、对抗的世界各国暂时的集合到了一起。奥林匹克之火虽小，但人类文明共同体的伟大希望即便在这样混乱撕裂的世界中仍然存在，微小却倔强。”