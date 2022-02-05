2月2日，美国《财富》杂志公布了2022年全球最受赞赏公司榜单，苹果(Apple)、亚马逊(Amazon)和微软(Microsoft)连续三年分列最受赞赏公司榜单的三甲，全球市值最高的苹果公司连续第15年蝉联榜首。另外，对抗击新冠疫情做出重要贡献的公司此次也跻身全明星榜单之内，如排在第四位的辉瑞公司(Pfizer)和排在第37位的丹纳赫公司(Danaher)。

红星资本局注意到，在行业榜单中，中国共有8家公司入围。在互联网服务和零售行业榜单中，京东(09618.HK)排名保持在全球行业第六位，共同入选的中国企业还有腾讯(00700.HK)、阿里巴巴(09988.HK)、小米(01810.HK)。另外，联想、华硕电脑入选计算机行业榜;海尔智家(600690.SH)入选家庭设备和家具行业榜;台积电入选半导体行业榜。

据悉，此份榜单从全球约1500家候选公司中，筛选出分布在28个国家、52个行业营收收入最高的640家企业，由3700余名企业高管、董事和证券分析师组成评审团，投票评分选出。评选标准涵盖创新能力、吸引人才能力、社会责任、全球化竞争力等共9大指标，体现了各行业领军企业在全球的综合竞争力。

《财富》在发榜词中指出：“行业榜单具体反映了全球领先企业在各自激烈竞争的行业中的所在排位。”

红星资本局注意到，京东在 “社会责任”、“长期投资价值”、“产品与服务质量”等指标中排位靠前，巩固了榜单位次，特别是“企业社会责任”指标在中国企业中排名第一。

社会责任方面，过去一年，在疫情防控和抗洪救灾一线，京东全力助力各地民生物资供应与运输;随着乡村振兴京东“奔富计划”的推进，2020年10月，京东提出三年内将带动农村实现万亿产值，截至2021年底已实现3200亿。过去三年间，京东提供近4万个就业机会，并带动大量务工青年返乡创业，2022年京东还将在全国范围内再招聘行业最大规模的、超2万名高校毕业生。此外，京东还推出了一系列诸如“安居计划”、“员工救助基金”等福利举措;近日，京东宣布今年将投入超4亿元，对春节坚守一线的员工加大福利补贴，让员工过一个健康、有保障的“安心年”。【责任编辑/贾琪】

来源：红星新闻