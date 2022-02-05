11月2日，“资深玉女”杨采妮在新加坡大婚， 惠民医保琴岛e保在线参保入口 作为杨采妮的唯一伴娘，歌手许茹芸与韩籍男友“g”的恋情也意外曝光。如今领证的举动略显操之过急，在本报记者的追问下，知情人士透露，其实许茹芸已经怀孕，属于“奉子成婚”，可谓双喜临门。

许茹芸与韩籍老公

近日，明星恋爱、结婚的喜讯频频传来，娱乐圈迎来了“表白季”和“结婚季”。11月2日，“资深玉女”杨采妮在新加坡大婚，作为杨采妮的唯一伴娘，歌手许茹芸与韩籍男友“g”的恋情也意外曝光。这次，许茹芸并没有遮遮掩掩，一个月后，许茹芸在自己的微博上首次发布两人甜蜜搂肩的背影 脂肪瘤是什么原因导致的 照片，大方承认恋情。近日，有媒体报道许茹芸带着男友回台湾与家人吃饭的消息，疑似见家长，看来好事将近。昨日，沈阳晚报、 看了印度辱华最嚣张一幕,你就知道中国牛逼 沈阳记者从韩方演艺圈知情人士处独家获悉，许茹芸已经和“g”在韩国领证结婚，并且两人已经孕育了爱的结晶。

做完伴娘已赴韩国当新娘

知名女星许茹芸、梁咏琪、杨采妮、李心洁四位好姐妹2006年组成了“小黄花”慈善机构，如今“小黄花”中杨采妮、梁咏琪、李心洁“三朵花”已经有了完美归宿，唯独以“芸式唱腔”为人疗伤的许茹芸感情尚未尘埃落定。12月初，有媒体拍到许茹芸带男友与家人吃饭，“g”完全没有公众印象中韩国男人“ 欧盟更新年内首次避税黑名单中资企业海外 大男子主义”的强势做派，在与许妈妈、许爸爸用餐过程中，不仅为大家盛汤展现温柔，更用肢体语言与二老沟通，逗得许茹芸父母开怀大笑。在媒体追问何时结婚时，许茹芸大耍太极回应称，“不会太久。”昨日记者获悉，其实许茹芸已经与男友秘密领证结婚。据知情人透露，11月2日，许茹芸携男友“g”参加好友杨采妮的婚礼后，第二天就与“小黄花”姐妹淘们在新加坡举行小型的结婚Party，提前为许茹芸与韩籍男友赴韩国领取结婚证庆祝。许茹芸曾表示在年底深圳跨年个人演唱会 敲黑板啦自费住院啥情况新的医保政策告诉 结束后，“把自己的时间完全交给g”。如今领证的举动略显操之过急，在本报记者的追问下，知情人士透露，其实许茹芸已经怀孕，属于“奉子成婚”，可谓双喜临门。

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