投资者法律保护、政治关联与经济后果研究(高清)——许年行 著

北京：中国经济出版社2014.5

作者简介

许年行，男，1978年出生，福建泉州人，北京大学光华管理学院金融系博士后，研究领域主要集中在公司财务、公司治理、行为金融与资产定价，在Corporate Governance：An International Review、《经济研究》、《管理世界》、《经济学(季刊)》和《管理科学学报》等期刊发表论文十余篇，主持国家自然科学基金项目、教育部人文社会科学研究项目、中国博士后科学基金特别资助和一等资助项目共计四个国家和省部级科研项目。

目录

第一章文献综述

第一节“法与金融”研究述评

一、“法与金融”兴起的理论背景

二、“法与金融”研究的主要内容

三、“法与金融”研究存在的问题

四、未来研究的发展趋势

第二节政治关联与公司财务研究述评

一、政治关联的定义与度量

二、政治关联的影响因素

三、政治关联对公司价值的影响

四、政治关联对公司财务政策与行为的影响

五、国内研究现状

六、存在的问题与未来研究方向

第二章投资者法律保护：中国实际与国际比较

第一节投资者法律保护的国际比较

一、LLSV构建的投资者法律保护指数

二、Pistor构建的投资者法律保护指数

三、Spamann构建的投资者法律保护指数

第二节投资者法律保护的中国实际

一、中国投资者法律保护水平——立法层面

二、中国投资者法律保护水平——执法层面

第三节投资者法律保护：中国与世界的比较

第四节本章小结

第三章中国上市公司政治关联的现状与特征

第一节我国上市公司政治关联的基本概况

一、政治关联定义与数据来源

二、我国上市公司政治关联基本概况

第二节我国上市公司政治关联的基本特征

一、按不同职位统计政治关联情况

二、按最终控制人性质统计政治关联情况

三、按关联高管是否来自公司注册地统计政治关联情况

四、按不同地区统计政治关联情况

五、按不同地区和不同职位统计政治关联情况

第三节本章小结

第四章投资者法律保护与控制权私利关系的实证检验

第一节控制权私利的定义和度量

一、控制权私利的定义

二、控制权私利的分类

三、控制权私利的度量

第二节控制权私利相关文献综述

一、控制权私利的主要研究问题

二、LLSV的相关研究

三、其他相关研究综述

四、国外经典文献估计的控制权私利水平

第三节研究设计

一、样本的选取

二、样本期间的划分

三、法律分值的设定

四、变量的定义与检验模型的设定

第四节实证结果与分析

一、描述性统计分析

二、中小投资者法律保护对控制权私利影响的检验结果

第五节本章小结

第五章政治关联与投资一现金流敏感度关系的实证检验

第一节中国民营企业及其政治关联的制度背景分析

第二节 理论分析与研究假设

一、政治关联与公司投资行为

二、政治关联、融资约束与投资不足

三、政治关联、公司治理与过度投资

第三节 研究设计

一、研究样本

二、研究设计

第四节 实证结果与分析

一、描述性统计分析

二、回归结果分析

三、稳健性测试

第五节 本章小结

第六章政治关联与投资者法律保护执法效率关系的实证检验

第一节理论分析与研究假设

一、政治关联与违规查处及时性的关系

二、政治关联与违规公司高管离职的关系

三、政治关联与违规处罚公告市场反应的关系

第二节研究设计

一、样本数据

二、变量的选择和度量

三、检验模型

第三节实证结果分析

一、政治关联与违规查处及时性

二、政治关联与违规公司高管变更

三、政治关联与违规处罚公告市场反应

四、稳健性检验

第四节本章小结

第七章主要结论、贡献和启示

第一节主要研究结论

第二节本书的主要贡献

第三节研究启示、不足和未来研究方向

一、研究启示

二、不足之处

三、未来研究方向

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