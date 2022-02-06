行业研究机构史密瑟斯表示，创新以满足对更大数字化、可持续性、生产力和自动化的迫切需求，对于印刷行业到 2031 年的持续发展至关重要。

“对于价值 7606 亿美元的全球市场，这种需求尤其紧迫，”史密瑟斯说。“随着新业务和购买模式的出现，以及许多传统媒体领域的下滑，Covid-19 从根本上重塑了大部分印刷业格局。”

在其最新的技术调查—— 印刷颠覆性技术十年预测中 ——史密瑟斯评估了印刷行业到 2031 年的 23 项创新的市场潜力。这范围从适用于印刷设备的直接创新，到更广泛的技术和技术的整合。工业 4.0 概念。

史密瑟斯专家确定的趋势分为九大主题：

印刷工艺创新将包括部署新的高粘度喷墨系统，允许印刷新的基材。胶印喷墨印刷也有潜力，将图形喷射到中间表面，并在应用于最终基材之前干燥。惠普 LEPx 技术的商业化将使更高速的电子照相（碳粉）打印成为可能。在模拟中，更高的自动化将为柔版印刷机带来新的效率；

在市场应用中，主要驱动力将是开发在包装基材（瓦楞纸板、折叠纸盒和柔性塑料）上印刷的数字系统以及集成数字精加工。包装及其他领域的其他机会，将来自喷墨在直接包装和直接面向对象应用中的更广泛使用；

从材料和化学的角度来看，印刷机需要在新一代柔性纸张、生物聚合物和单一材料塑料原料上进行高质量的处理和印刷。对于耗材，油墨制造商正在改变配方以开发包含更多天然、可持续成分的油墨组；

在工作流程创新方面 ——主要机会将来自更广泛的自动化以及商业和包装印刷工作流程的数字化。这将利用机器人处理方面的创新 和安装第一代协作式工人机器人系统，或“协作机器人”；

并行开发将在印刷设计、印前和整理中部署特定于印刷的人工智能 (AI) 软件；

随着5G连接的更广泛的推出，以及到6G网络的十年末，印刷品数字化程度的提高将同时得到加强 。其他可以利用的进步包括通过云对量子计算能力的商业可访问性 ；

增强现实 (AR) 平台也将被用于 B2B 和 B2C 交互。这包括来自 OEM 的更好、更敏感的技术和服务支持；以及为教育和广告领域的消费者提供新的增值印刷选项。

史密瑟斯报告评估了这些技术在未来十年的上市途径，并研究了它们将如何颠覆传统印刷业务模式，同时为原始设备制造商、印刷服务提供商及其客户创造新的销售机会。

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