中国基金报 泰勒

大家大年初六好，过完今天，就准备正式上班了，A股也要准备开市了，大家期不期待？

而大年初五，是中国传统民俗“迎财神”的日子，这不，5日晚间，国家发改委给定心丸了。 国家发改委：适度超前开展基础设施投资

据新华社报道，2021年，面对复杂严峻的发展环境，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，全年经济社会发展主要目标任务较好完成，“十四五”实现良好开局。2022年，我国经济走势如何？记者日前采访了国家发展改革委有关负责人。

基金君整理了其中的要点信息，供大家参考。

1、突出稳字当头，宏观政策要稳健有效。

保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，提高前瞻性、针对性、有效性，把握好政策的节奏、力度和重点，着力稳定宏观经济大盘。

积极的财政政策要提升效能，围绕中小微企业、个体工商户以及制造业等重点行业，精准实施更大力度的组合式减税降费政策。

稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕，引导金融机构加大对实体经济的支持力度。

2、强化政策统筹协调，形成稳增长合力。

加强部门间政策的统筹协调，做好经济政策和非经济政策的有效衔接。各项政策出台前要做好评估分析，有利于经济稳定的政策要积极推进，有收缩效应的政策要慎重出台。

3、围绕经济平稳开局，政策发力要适当靠前。

今年一季度面临的不确定因素较多，要把政策发力点适当向前移，做到早安排、早动手、早见效，以稳定的经济运行态势应对各种挑战。

抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措。及时研究提出振作工业运行的针对性措施。

适度超前开展基础设施投资，力争在一季度形成更多实物工作量。

4、着力释放消费需求。

落实好提振汽车家电等大宗消费的政策措施。提高乡村旅游、健康养老、特色民宿等服务品质，丰富周边游、近郊游、冰雪旅游产品供给。

促进商品消费和服务消费相结合，扩大信息消费、绿色消费等新型消费。加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系。

5、促进投资合理增长。

适度超前开展基础设施投资，扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施。推进新型基础设施建设，加大对传统产业向高端化、智能化、绿色化优化升级的支持力度。

优化民营经济发展环境，积极调动社会资本活力，依法加强对资本的有效监管。

6、加强保障和改善民生。

扩大中等收入群体，提高居民收入水平。保障新就业形态劳动者获得合理劳动报酬。

坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设。

以下是全文。

原标题：“有基础有条件、有信心有能力保持经济平稳健康可持续发展”——国家发展改革委有关负责人谈当前经济形势

新华社北京2月5日电 2021年，面对复杂严峻的发展环境，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，全年经济社会发展主要目标任务较好完成，“十四五”实现良好开局。2022年，我国经济走势如何？记者日前采访了国家发展改革委有关负责人。

支撑发展的有利因素仍然不少

“虽然当前外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但支撑发展的有利因素和条件仍然不少，我国经济发展韧性强、潜力大、前景广阔、长期向好的特点没有变，完全有基础有条件、有信心有能力保持经济平稳健康可持续发展。”这位负责人说。

从发展基础看，综合国力继续显著提升，2021年经济总量超过114万亿元，产业体系完备的优势持续彰显，人民生活持续改善，社会保持和谐稳定，抗风险、抗冲击能力进一步提高。

从要素条件看，着力解决供给领域要素短缺问题，能源原材料供应保障显著增强。煤炭优质产能释放，价格明显回落，电力供应平稳有序。2021年集成电路产量较上年增长33.3%，汽车芯片供应逐渐加大。

从内生动力看，加快促进形成强大国内市场，构建新发展格局迈出新步伐。消费增长潜力巨大。传统产业加速向数字化、网络化、智能化方向延伸拓展，新兴产业蓬勃发展，区域重大战略和新型城镇化建设积极推进，投资需求不断激发。重点领域改革深入推进，对外开放持续扩大。

从政策支撑看，强化跨周期和逆周期宏观调控政策有机结合，宏观、微观、结构、科技、改革开放、区域、社会“七大政策”组合效应持续释放。宏观政策仍有较大空间，政策储备工具较多，有能力保持经济平稳运行。

以稳定的经济运行态势应对各种挑战

这位负责人说，当前宏观调控重点在三个方面发力。

一是突出稳字当头，宏观政策要稳健有效。保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，提高前瞻性、针对性、有效性，把握好政策的节奏、力度和重点，着力稳定宏观经济大盘。积极的财政政策要提升效能，围绕中小微企业、个体工商户以及制造业等重点行业，精准实施更大力度的组合式减税降费政策。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕，引导金融机构加大对实体经济的支持力度。落实好就业优先政策，切实保障重点群体就业。

二是强化政策统筹协调，形成稳增长合力。加强去年和今年政策的统筹协调，去年出台实施的跨周期调节政策效应将继续显现，今年也将出台一系列新的政策举措，要做好有效衔接。加强部门间政策的统筹协调，做好经济政策和非经济政策的有效衔接。各项政策出台前要做好评估分析，有利于经济稳定的政策要积极推进，有收缩效应的政策要慎重出台。

三是围绕经济平稳开局，政策发力要适当靠前。今年一季度面临的不确定因素较多，要把政策发力点适当向前移，做到早安排、早动手、早见效，以稳定的经济运行态势应对各种挑战。抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措。及时研究提出振作工业运行的针对性措施。适度超前开展基础设施投资，力争在一季度形成更多实物工作量。

坚定实施扩大内需战略

当前，散发疫情对消费恢复持续形成制约，内需增长后劲仍显不足。这位负责人说，要继续深化供给侧结构性改革，坚定实施扩大内需战略，不断增强经济发展内生动力。

一是着力释放消费需求。引导企业推出更多定制化、智能化、绿色化商品。落实好提振汽车家电等大宗消费的政策措施。提高乡村旅游、健康养老、特色民宿等服务品质，丰富周边游、近郊游、冰雪旅游产品供给。促进商品消费和服务消费相结合，扩大信息消费、绿色消费等新型消费。加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系。

二是促进投资合理增长。适度超前开展基础设施投资，扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施。推进新型基础设施建设，加大对传统产业向高端化、智能化、绿色化优化升级的支持力度。加强重大项目用地用海用能等要素保障，用好用足中央预算内投资、地方政府专项债券。优化民营经济发展环境，积极调动社会资本活力，依法加强对资本的有效监管。

三是加强保障和改善民生。扎实推进共同富裕，扩大中等收入群体，提高居民收入水平。保障新就业形态劳动者获得合理劳动报酬，建立健全与灵活就业相适应的公共服务和保障体系。推进基本养老保险全国统筹。提升基本公共服务均等化水平。坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设。

四是推动城乡区域协调发展释放内需潜力。深入实施区域重大战略和区域协调发展战略。全面推进乡村振兴，继续推动脱贫地区发展。稳步推进城市群和都市圈建设，提升新型城镇化建设质量。

中国队北京冬奥首金！

王濛解说刷屏 5日晚

中国体育代表团

北京冬奥会首金诞生！

短道速滑混合接力决赛

中国队夺得冠军 而比中国队夺冠更早登上热搜第一的

是点燃了全网的——

#王濛解说# 王濛是谁？ 作为短道速滑项目的“大魔王”

王濛即使下了赛场

也无疑是场外的“解说大魔王”！

来看看她的解说语录。 比赛中段部分

中国队滑行时被对手干扰

王濛立刻警觉：

“这个是shei（谁）啊？

这个是哪个国家啊？

把我们国家的推了一下！”

小组赛结束时

中国队排名第三

晋级资格岌岌可危

王濛一锤定音：

“美国的那个！你们看见了吗？

啊？没看见吗，就在这儿，反复给我看十遍！

就看她是不是出现在了跑道上，

你不应该出现在滑行跑道上！你是接棒人员！” 正在反复看十遍的裁判组

果不其然

裁判组判断美国队犯规

中国队晋级！

王濛继续激动大喊：

“你看没看！我就说！

我看的角度是什么！我就是干这个的！”

黄健翔配合王濛说道：

“对！你就是干这个的！你说什么都对！”

比赛结束

裁判组宣布中国队夺冠

所有人都无比激动

激动了整场的王濛却显得淡定：

“我的眼睛就是尺！

你们不用看回放了！中国队赢了！！

基金君找了几个视频，大家一起感受下。

赛后专访来了！

原标题：《超重磅！A股要稳？国家发改委：适度超前、抓紧出台！早安排、早动手、早见效！中国首金刷屏，王濛解说火了：我的眼睛就是尺不用看回放！》

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